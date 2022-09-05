https://ukraina.ru/20220905/1038449596.html

Пожелтевший Зеленский и раскрасневшийся Ахметов: раскрыты детали совещания с олигархами на Банковой

Пожелтевший Зеленский и раскрасневшийся Ахметов: раскрыты детали совещания с олигархами на Банковой - 05.09.2022 Украина.ру

Пожелтевший Зеленский и раскрасневшийся Ахметов: раскрыты детали совещания с олигархами на Банковой

Вечером 21 февраля Владимир Зеленский провел совещание с украинскими олигархами. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября

2022-09-05T14:08

2022-09-05T14:08

2022-09-05T14:38

новости

владимир зеленский

ринат ахметов

олигархи

совещание

офис президента

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В статье описывается, как некоторые представители крупного бизнеса приехали на Банковую на элитных авто, другие – пришли пешком и направились к боковому входу здания Офиса президента.Автор материала описывает появление олигархов на Банковой как "школьную экскурсию", когда охрана Офиса президента по одному вызывала представителей бизнеса по пофамильному списку.Среди прибывших олигархов называют Геннадия Боголюбова, Бориса Кауфмана, Галину Герегу, Андрей Ставницера, Геннадия Корбана, Томаша Фиалу, Сергея Таруту, Максима Тимченко, Рината Ахметова, Виктора Пинчука и многих других.Уточняется, что Пинчук и Ахметов приехали едва ли не тайно, избегая центрального входа в задние Офиса президента.На встрече кроме самого Зеленского и представителей бизнеса присутствовали глава офиса главы государства Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников и другие представители силовых ведомств.Издание приводит слова одного из участников встречи:Отдельно автор статьи выделяет медиамагната и "короля" энергетического сектора Украины Ахметова, который "раскраснелся, распереживался" и говорил о сохранении жизней людей, в отличии от других бизнесменов, которые "пребывали в отличном настроении".Пикантности добавил тот факт, что некие "друзья Ахметова" сообщили журналистам, что якобы после встречи олигарх отправился в баню, где всю ночь "выпускал пар" и убеждал собравшихся друзей, что "никакой войны не будет".Тем не менее сам Ахметов отказывается от этого факта – в баню он вообще никогда не ходит, по его словам.

https://ukraina.ru/20220905/1038444004.html

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новости, владимир зеленский, ринат ахметов, олигархи, совещание, офис президента