https://ukraina.ru/20220905/1038446638.html
В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении - 05.09.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении
Очередные попытки украинской армии наступать на Николаево-Криворожском направлении закончились провалом, за сутки противник потерял 220 человек, говорится в сообщении Министерства обороны РФ 5 сентября
2022-09-05T13:17
2022-09-05T13:17
2022-09-05T13:18
новости
контрнаступление
всу
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минобороны рф
потери
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Отмечается, что украинские войска потеряли на этом участке 220 человек. Потери в технике исчисляются 11 танками, 7 БМП, 8 других бронемашин, а также 9 пикапами с крупнокалиберными пулеметами.Также сообщается, что системы ПВО РФ сбили 4 противорадиолокационные ракеты HARM и перехватили 34 снаряда HIMARS, "Ураганов" и "Ольхи".Кроме того, ВКС нанесли удар по дислокации националистов из формирования "Кракен" в районе Харькова, более 300 боевиков были уничтожены. ВСУ предприняли попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и под Херсоном на прошлой неделе. По информации Министерства обороны России, эти атаки были отбиты, украинская армия понесла существенные потери. Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, контрнаступление, всу, украина, россия, минобороны рф, потери
Новости, контрнаступление, ВСУ, Украина, Россия, Минобороны РФ, потери
В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении
13:17 05.09.2022 (обновлено: 13:18 05.09.2022)
Очередные попытки украинской армии наступать на Николаево-Криворожском направлении закончились провалом, за сутки противник потерял 220 человек, говорится в сообщении Министерства обороны РФ 5 сентября
Отмечается, что украинские войска потеряли на этом участке 220 человек.
Потери в технике исчисляются 11 танками, 7 БМП, 8 других бронемашин, а также 9 пикапами с крупнокалиберными пулеметами.
Также сообщается, что системы ПВО РФ сбили 4 противорадиолокационные ракеты HARM и перехватили 34 снаряда HIMARS, "Ураганов" и "Ольхи".
Кроме того, ВКС нанесли удар по дислокации националистов из формирования "Кракен" в районе Харькова, более 300 боевиков были уничтожены.
ВСУ предприняли попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и под Херсоном на прошлой неделе. По информации Министерства обороны России, эти атаки были отбиты, украинская армия понесла существенные потери.
Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.