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В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении - 05.09.2022 Украина.ру

В Минобороны РФ рассказали, чем окончились попытки ВСУ наступать на Николаево-Криворожском направлении

Очередные попытки украинской армии наступать на Николаево-Криворожском направлении закончились провалом, за сутки противник потерял 220 человек, говорится в сообщении Министерства обороны РФ 5 сентября

2022-09-05T13:17

2022-09-05T13:17

2022-09-05T13:18

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Отмечается, что украинские войска потеряли на этом участке 220 человек. Потери в технике исчисляются 11 танками, 7 БМП, 8 других бронемашин, а также 9 пикапами с крупнокалиберными пулеметами.Также сообщается, что системы ПВО РФ сбили 4 противорадиолокационные ракеты HARM и перехватили 34 снаряда HIMARS, "Ураганов" и "Ольхи".Кроме того, ВКС нанесли удар по дислокации националистов из формирования "Кракен" в районе Харькова, более 300 боевиков были уничтожены. ВСУ предприняли попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и под Херсоном на прошлой неделе. По информации Министерства обороны России, эти атаки были отбиты, украинская армия понесла существенные потери. Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

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новости, контрнаступление, всу, украина, россия, минобороны рф, потери