Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2
© Public domainТанк Leopard 2A4
© Public domain
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2. Об этом 5 сентября сообщает dpa в Twitter
Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 - ред.). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки
Шмыгаль подчеркнул, что переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.
Ранее представитель военного командования США заявил журналистам, что боеготовность американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину и поставки продолжатся.
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