Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2 - 05.09.2022 Украина.ру
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Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2
Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2 - 05.09.2022 Украина.ру
Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2. Об этом 5 сентября сообщает dpa в Twitter
2022-09-05T13:08
2022-09-05T13:08
новости
поставки
оружие
танки
денис шмыгаль
олаф шольц
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Шмыгаль подчеркнул, что переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.Ранее представитель военного командования США заявил журналистам, что боеготовность американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину и поставки продолжатся.Политолог Ростислав Ищенко заявил Украина.ру, что очередная военная помощь не изменит расстановку сил, она лишь затягивает СВО, а между тем на Западе уже меняется риторика вокруг помощи Украине.
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новости, поставки, оружие, танки, денис шмыгаль, олаф шольц
Новости, поставки, оружие, танки, Денис Шмыгаль, Олаф Шольц

Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2

13:08 05.09.2022
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2. Об этом 5 сентября сообщает dpa в Twitter

Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 - ред.). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки

Шмыгаль подчеркнул, что переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.
Ранее представитель военного командования США заявил журналистам, что боеготовность американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину и поставки продолжатся.
Политолог Ростислав Ищенко заявил Украина.ру, что очередная военная помощь не изменит расстановку сил, она лишь затягивает СВО, а между тем на Западе уже меняется риторика вокруг помощи Украине.
Матеуш Моравецкий
29 августа, 18:38
Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на УкраинуПольша попросила Францию ускорить поставки вооружения киевскому режиму и усилить финансовую поддержку Украине, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
 
НовостипоставкиоружиетанкиДенис ШмыгальОлаф Шольц
 
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