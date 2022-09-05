https://ukraina.ru/20220905/1038443736.html

Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2

Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2 - 05.09.2022 Украина.ру

Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2. Об этом 5 сентября сообщает dpa в Twitter

2022-09-05T13:08

2022-09-05T13:08

2022-09-05T13:08

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танки

денис шмыгаль

олаф шольц

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Шмыгаль подчеркнул, что переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.Ранее представитель военного командования США заявил журналистам, что боеготовность американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину и поставки продолжатся.Политолог Ростислав Ищенко заявил Украина.ру, что очередная военная помощь не изменит расстановку сил, она лишь затягивает СВО, а между тем на Западе уже меняется риторика вокруг помощи Украине.

https://ukraina.ru/20220829/1038240481.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, поставки, оружие, танки, денис шмыгаль, олаф шольц