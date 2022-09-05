https://ukraina.ru/20220905/1038438020.html
А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород
А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород - 05.09.2022 Украина.ру
А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород
За обстановкой в Белгороде и Белгородской области внимательно следят украинские пропагандисты, которые пытаются раздуть любое мало значимое событие в своих интересах. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T09:31
2022-09-05T09:31
2022-09-05T09:31
новости
белгород
москва
всу
наступление
харьков
поезд
фейк
пропаганда
украина
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Эксперт отметил, что когда на днях перед отправлением фирменного поезда Белгород — Москва на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь, украинская пропаганда попыталась этим воспользоваться и посеять в городе панику.Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, москва, всу, наступление, харьков, поезд, фейк, пропаганда, украина
Новости, Белгород, Москва, ВСУ, наступление, Харьков, поезд, фейк, пропаганда, Украина
А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород
За обстановкой в Белгороде и Белгородской области внимательно следят украинские пропагандисты, которые пытаются раздуть любое мало значимое событие в своих интересах. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что когда на днях перед отправлением фирменного поезда Белгород — Москва на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь, украинская пропаганда попыталась этим воспользоваться и посеять в городе панику.
"Тут же украинские телеграм-каналы стали раздувать фейк, что якобы белгородцы бегут в Москву, потому что "мы начали наступление на Херсон и скоро пойдем на Белгород"", - указал Алехин.
Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области, заключил собеседник издания.