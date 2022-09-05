А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород - 05.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220905/1038438020.html
А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород
А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород - 05.09.2022 Украина.ру
А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород
За обстановкой в Белгороде и Белгородской области внимательно следят украинские пропагандисты, которые пытаются раздуть любое мало значимое событие в своих интересах. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T09:31
2022-09-05T09:31
новости
белгород
москва
всу
наступление
харьков
поезд
фейк
пропаганда
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_890ecd6a78f78918edf6c39e8441a5e4.jpg
Эксперт отметил, что когда на днях перед отправлением фирменного поезда Белгород — Москва на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь, украинская пропаганда попыталась этим воспользоваться и посеять в городе панику.Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8490db5561d862845cab8f68ad33260.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, москва, всу, наступление, харьков, поезд, фейк, пропаганда, украина
Новости, Белгород, Москва, ВСУ, наступление, Харьков, поезд, фейк, пропаганда, Украина

А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород

09:31 05.09.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
За обстановкой в Белгороде и Белгородской области внимательно следят украинские пропагандисты, которые пытаются раздуть любое мало значимое событие в своих интересах. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что когда на днях перед отправлением фирменного поезда Белгород — Москва на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь, украинская пропаганда попыталась этим воспользоваться и посеять в городе панику.
"Тут же украинские телеграм-каналы стали раздувать фейк, что якобы белгородцы бегут в Москву, потому что "мы начали наступление на Херсон и скоро пойдем на Белгород"", - указал Алехин.
Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области, заключил собеседник издания.
 
НовостиБелгородМоскваВСУнаступлениеХарьковпоездфейкпропагандаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС
11:15Военный эксперт рассказал, как Россия разделается с ВСУ в Донбассе уже этой весной
11:12"Люди, говорившие на английском языке, забрали у нас оружие": пленный боец рассказал о тайнах ВСУ
11:06Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине
11:01Улыбался и врал: Арестович рассказал, как обманывал украинцев
10:55Песков назвал виновных в повышение цен за электроэнергию в Европе
10:40"Отправят на убой": Володин предупредил украинок и дал им совет
10:15Не только огневой вал. Военный эксперт о новой тактике, которую Россия применит против ВСУ
09:47Миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября
09:31А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород
09:08Николай Азаров: Украина жива только благодаря кредитам Запада, которые растут как снежный ком
09:00Отъезд посла США, взрывы, жестокое наказание для киевских властей. Главное на Украине на утро 5 сентября
09:00Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни
08:45Бородай рассказал о Мариуполе после боев, какие проблемы в Волновахе и восстановят ли Попасную
08:30Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ
08:15Бородай рассказал, как добровольцы Донбасса лупят ВСУ и диверсантов в "Шервудском лесу"
08:00Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе
07:59Как Украина повлияла на Китай
07:45Бородай рассказал неприятном сюрпризе, который ВСУ и НАТО приготовили для России в Донбассе
07:40Мелитополь в ожидании победы привыкает жить в России
Лента новостейМолния