https://ukraina.ru/20220905/1038438020.html

А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород

А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород - 05.09.2022 Украина.ру

А потом мы ответили. Военный эксперт о том, как ВСУ провалили "наступление" на Белгород

За обстановкой в Белгороде и Белгородской области внимательно следят украинские пропагандисты, которые пытаются раздуть любое мало значимое событие в своих интересах. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T09:31

2022-09-05T09:31

2022-09-05T09:31

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Эксперт отметил, что когда на днях перед отправлением фирменного поезда Белгород — Москва на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь, украинская пропаганда попыталась этим воспользоваться и посеять в городе панику.Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, москва, всу, наступление, харьков, поезд, фейк, пропаганда, украина