https://ukraina.ru/20220904/1038429219.html
Вам не понравится. Эксперт о том, как задавить украинский террор в Херсоне и Мелитополе
Вам не понравится. Эксперт о том, как задавить украинский террор в Херсоне и Мелитополе - 04.09.2022 Украина.ру
Вам не понравится. Эксперт о том, как задавить украинский террор в Херсоне и Мелитополе
Единственный способ борьбы с украинским террором на освобожденных территориях – ответный террор. Эта тактика может кому-то не понравиться, но ничего более универсального придумано не было. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T11:45
2022-09-04T11:45
2022-09-04T11:45
новости
террор
терроризм
украина
оружие
херсон
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/60/1034056085_0:106:1250:809_1920x0_80_0_0_69d7399eb79be26fdc75fd1146ce13c5.jpg
Сейчас на освобожденных территориях украинские диверсанты осуществляют теракты. На Владимира Сальдо было покушение, на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту так же было покушение, в замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура стреляли из пистолета и автомата – убили. В среду, 24 августа, стало известно, что в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.Когда государство борется с терроризмом законными методами, опираясь на права личности или суд присяжных, государство всегда проигрывает. Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие, пояснил эксперт.Есть конкретные организации, есть конкретные исполнители, есть конкретная сеть добровольцев, которые помогают этот террор осуществлять, все эти люди поставили себя вне закона, начав заниматься этой деятельностью. Оказавшись вне закона, ВСЕ они должны подлежать ликвидации. Если мы это сделаем, террор заглохнет, не успев начавшись, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/60/1034056085_16:0:1236:915_1920x0_80_0_0_a782e980afeba22eee7b48a252f72e1e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, террор, терроризм, украина, оружие, херсон, мелитополь
Новости, террор, терроризм, Украина, оружие, Херсон, Мелитополь
Вам не понравится. Эксперт о том, как задавить украинский террор в Херсоне и Мелитополе
Единственный способ борьбы с украинским террором на освобожденных территориях – ответный террор. Эта тактика может кому-то не понравиться, но ничего более универсального придумано не было. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Сейчас на освобожденных территориях украинские диверсанты осуществляют теракты. На Владимира Сальдо было покушение, на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту так же было покушение, в замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура стреляли из пистолета и автомата – убили. В среду, 24 августа, стало известно, что в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.
Когда государство борется с терроризмом законными методами, опираясь на права личности или суд присяжных, государство всегда проигрывает. Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил. Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие, пояснил эксперт.
"Когда общество или государство это понимает и опускается на их уровень, террор сразу же прекращается. Мы это видели в Чечне, хотя у нас не принято об этом говорить. Там, где начинается террор, закон должен на время замирать", - указал Кочетков.
Есть конкретные организации, есть конкретные исполнители, есть конкретная сеть добровольцев, которые помогают этот террор осуществлять, все эти люди поставили себя вне закона, начав заниматься этой деятельностью. Оказавшись вне закона, ВСЕ они должны подлежать ликвидации. Если мы это сделаем, террор заглохнет, не успев начавшись, заключил собеседник издания.