Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР
Правительство России распорядилось направить 10,3 миллиарда рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Распоряжение опубликовано на днях на портале правовой информации
Выделить Минтруду России на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ бюджетные ассигнования в размере 10 370 300 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации.
Распоряжение составлено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 27 августа.
Сообщается, что для получения социальных выплат переселенцы должны будут подать заявление с документами, подтверждающими их статус.
Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
24 августа, 17:31Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из ДонбассаПрезидент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проконтролировать выплату родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщается 24 августа на сайте Кремля