Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР - 04.09.2022 Украина.ру
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Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР
Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР - 04.09.2022 Украина.ру
Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР
Правительство России распорядилось направить 10,3 миллиарда рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Распоряжение опубликовано на днях на портале правовой информации
2022-09-04T10:23
2022-09-04T10:23
новости
выплаты
беженцы
украина
лнр
днр
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Распоряжение составлено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 27 августа.Сообщается, что для получения социальных выплат переселенцы должны будут подать заявление с документами, подтверждающими их статус.Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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Новости, выплаты, беженцы, Украина, ЛНР, ДНР

Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР

10:23 04.09.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Правительство России распорядилось направить 10,3 миллиарда рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Распоряжение опубликовано на днях на портале правовой информации
Выделить Минтруду России на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ бюджетные ассигнования в размере 10 370 300 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации.
Распоряжение составлено в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 27 августа.
Сообщается, что для получения социальных выплат переселенцы должны будут подать заявление с документами, подтверждающими их статус.
Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 17:31
Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из ДонбассаПрезидент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проконтролировать выплату родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщается 24 августа на сайте Кремля
 
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