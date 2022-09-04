Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР

Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проконтролировать выплату родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщается 24 августа на сайте Кремля