https://ukraina.ru/20220904/1038427125.html
США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат
США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат - 04.09.2022 Украина.ру
США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат
На русофобские настроения и снос советских памятников - закономерная позиция американцев и их вассалов, ответ должен быть стандартный, исторический, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
2022-09-04T10:15
2022-09-04T10:15
2022-09-04T10:15
новости
евгений федоров
право
россия
прибалтика
сша
вторая мировая война
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Необходимо отменить независимость этих государств, как полученную незаконно в 1990 решениями Горбачева, — а он незаконно предоставил им выход из Советского Союза, сделать эту территорию спорной и на базе того, что она спорная, в процессе диалога с Соединенными Штатами Америки определить ее военно-стратегический статус - добавил депутат.Обратите внимание: США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, а Прибалтика по итогам Второй мировой войны наша, выход ее из состава СССР незаконный, соответственно, создаются правовые основы для диалога.По мнению политика, американцы согласятся с нашей позицией о восстановлении итогов Второй мировой войны, потому что на этой позиции стоит вся их стратегическая линия.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений федоров, право, россия, прибалтика, сша, вторая мировая война
Новости, Евгений Федоров, право, Россия, Прибалтика, США, Вторая мировая война
США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат
На русофобские настроения и снос советских памятников - закономерная позиция американцев и их вассалов, ответ должен быть стандартный, исторический, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Необходимо отменить независимость этих государств, как полученную незаконно в 1990 решениями Горбачева, — а он незаконно предоставил им выход из Советского Союза, сделать эту территорию спорной и на базе того, что она спорная, в процессе диалога с Соединенными Штатами Америки определить ее военно-стратегический статус - добавил депутат.
А часть территории вообще надо взять, например, ту, которая предусмотрена как возврат по закону (СССР. — Ред.) 1990 года №1409, который предусматривал процедуру выхода той же Литвы из состава Советского Союза, с необходимостью отдельного обсуждения Клайпеды, Вильнюса и Ингалина. Например, Вильнюс в этой ситуации может оказаться в результате этого процесса в той же Белоруссии.
Евгений Федоров
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам
Обратите внимание: США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, а Прибалтика по итогам Второй мировой войны наша, выход ее из состава СССР незаконный, соответственно, создаются правовые основы для диалога.
По мнению политика, американцы согласятся с нашей позицией о восстановлении итогов Второй мировой войны, потому что на этой позиции стоит вся их стратегическая линия.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: