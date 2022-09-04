https://ukraina.ru/20220904/1038427125.html

США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат

США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат - 04.09.2022 Украина.ру

США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат

На русофобские настроения и снос советских памятников - закономерная позиция американцев и их вассалов, ответ должен быть стандартный, исторический, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

2022-09-04T10:15

2022-09-04T10:15

2022-09-04T10:15

новости

евгений федоров

право

россия

прибалтика

сша

вторая мировая война

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Необходимо отменить независимость этих государств, как полученную незаконно в 1990 решениями Горбачева, — а он незаконно предоставил им выход из Советского Союза, сделать эту территорию спорной и на базе того, что она спорная, в процессе диалога с Соединенными Штатами Америки определить ее военно-стратегический статус - добавил депутат.Обратите внимание: США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, а Прибалтика по итогам Второй мировой войны наша, выход ее из состава СССР незаконный, соответственно, создаются правовые основы для диалога.По мнению политика, американцы согласятся с нашей позицией о восстановлении итогов Второй мировой войны, потому что на этой позиции стоит вся их стратегическая линия.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html

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новости, евгений федоров, право, россия, прибалтика, сша, вторая мировая война