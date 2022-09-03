Западная Украина за минувшую неделю - 03.09.2022 Украина.ру
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Западная Украина за минувшую неделю
Западная Украина за минувшую неделю - 03.09.2022 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю
Министр здравоохранения Польши во Львове, американский миллиардер в Ровенской области и день траура на Закарпатье
2022-09-03T10:13
2022-09-03T10:14
эксклюзив
западная украина
сво
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Очередная партия потерь личного состава 128-й бригады может вызвать на Закарпатье новую волну антимобилизационных протестов, которые уже происходили весной в Раховском и Тячевском районах края.Польша берет под контроль систему здравоохранения Львовской областиВ пятницу, 2 сентября, во Львовской области с рабочим визитом находились министры здравоохранения Украины и Польши Виктор Ляшко и Адам Недзедьский, а также министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Главным лицом был именно польский министр, фактически осуществивший инспекцию больницы во Львове, которой польские власти подарили дорогое медицинское оборудование.Первоначально министры вместе с главой Львовской областной военной администрации (ОВА) Максимом Козицким посетили Военно-медицинский клинический центр Западного региона, больше известный как Львовский военный госпиталь. В нём лечат и реабилитируют украинских военных, с начала полномасштабных боевых действий на Востоке Украины здесь пролечили около 1700 человек. Министры пообщались с пациентами, поблагодарили за отвагу и защиту и пожелали скорейшего выздоровления, написал Козицкий в своем телеграм-канале. Чиновник сопроводил свой пост фотографией министров в палате госпиталя, причем у одного из пациентов на фото были узнаваемые неонацистские татуировки.Гости также осмотрели обновлённое реабилитационное отделение и отделение восстановительного лечения. Здесь в конце августа в рамках совместного проекта Львовской ОВА и Международного штаба помощи украинцам открыли после ремонта пять палат, санитарные комнаты, коридоры и рецепцию.По словам Максима Козицкого, вскоре на базе этого стационара откроют специализированную клинику протезирования и реабилитации людей, пострадавших в результате боевых действий – Superhuman Center. В состав правления центра вошла первая леди Украины Елена Зеленская, а к его созданию присоединились многие деятели западного шоу-бизнеса, в частности, певец Стинг и его жена, кинорежиссер Труди Стайлер.Адам Недзельский сообщил, что накануне в польском городе Жешув открыли медицинский хаб, где будут принимать украинских военных. Транспортировать их туда будут из Львова, а из Жешува пациентов 2-3 раза в неделю будут забирать самолетами в другие европейские страны на лечение.Министр здравоохранения Польши подчеркнул, что его страна активно помогает Украине медицинским оборудованием, лекарствами, принимает на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Он также отметил, что около 1000 украинцев сейчас работают в медицинской отрасли Польши.Скорее всего, их количество вырастет за счет врачей и медсестер из Львовской области, ведь система здравоохранения региона всё глубже интегрируется с польской. И пан Недзельский приехал во Львов не с пустыми руками – именно 2 сентября больница Святого Луки (бывшая 8-я городская больница) получила новый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) Siemens Magnetom Sola. Это аппарат экспертного класса, его приобретение на средства польского государственного бюджета анонсировал лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита во Львов в апреле этого года."С помощью Siemens Magnetom Sola быстро, качественно и информативно можно обследовать мозг, брюшную полость, сосуды, позвоночник, мягкие ткани, суставы и внутренние органы. МРТ-аппарат имеет целую систему датчиков искусственного интеллекта, которые автоматически определяют состояние пациента и необходимы для обследования", – говорится в сообщении больницы Святого Луки.Это первый коммунальный аппарат МРТ во Львове. Обследования на нём по направлению семейного врача будут бесплатными. По данным медиков, ежедневно 16 человек во Львовской области нуждаются в МРТ-диагностике, в год это почти 6 тысяч пациентов. Аппарат будет работать круглосуточно, продолжительность каждого обследования – не более 20 минут, в сутки их могут сделать 40 пациентам. По словам генерального директора Первого медицинского территориального объединения Львова Олега Самчука, на подаренном Польшей аппарате МРТ будут обследоваться и военные, и гражданские, и не только со Львовщины.Американский миллиардер собрал зерно в Ровенской областиЕсли польские чиновники берут под контроль систему здравоохранения Львовщины, то американский миллиардер Говард Баффет, похоже, решил продемонстрировать, что сельскохозяйственная земля на Ровенщине и её плоды уже не принадлежат украинцам. Старший сын известного инвестора Уоррена Баффета, состояние которого на 1 августа агентство Bloomberg оценило в 977 миллиардов долларов, и сам успешный бизнесмен, Говард Баффет в последние годы любит позиционировать себя как "фермера".Ферма у него действительно есть, хотя вряд ли миллиардер ею управляет в перерывах между заседаниями советов директоров Coca-Cola и холдингово-инвестиционной компании своего отца Berkshire Hathaway Inc. Кроме того, Говард Баффет входит в руководство Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) и является глобальным послом Продовольственной программы ООН.Последний статус даёт ему доступ к информации не только о том, в каких странах нуждаются в продовольствии, но и о том, где это продовольствие можно вырастить. К счастью, Украина пока принадлежит ко второй категории, поэтому американцы с такой настойчивостью требовали от киевских властей свободной продажи украинской пашни.Судя по всему, часть этой пашни принадлежит самому Говарду Баффету, поскольку, находясь 31 августа в Ровенской области, американец вел себя как хозяин. Он сидел в кабине комбайна, осматривая завершение ранней жатвы. После этого Баффет стал главным действующим лицом обряда обжинок, где был связан последний сноп, который бизнесмен увёз с собой в США. Как ни странно, это вызвало только радость местных чиновников и депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа". Однако местные комментаторы назвали такое поведение Говарда Баффета характерным для земельного магната, а не филантропа, которого он тоже из себя изображает.Так, после посещения Ровенщины в июне американский миллиардер основал проект "Жатва Победы", финансируемый "Фондом Говарда Баффета". В его рамках украинские фермеры получили в качестве "благотворительной помощи" 90 миллионов долларов на посевную кампанию, 50 комбайнов, 49 тракторов и разнообразные сельскохозяйственные принадлежности. В этот раз Баффет-младший сообщил, что на Украину направляются и мобильные хранилища зерна."Сегодня помощь и инвестиции в сельское хозяйство Украины – это вклад в продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру. Проблемы, которые есть сегодня в Украине, это не только проблемы украинцев, а также США, ЕС и других государств", – заявил он. Похоже, инвестиции Говарда Баффета были успешными: ко Дню Независимости Украины он получил от Владимира Зеленского орден Ярослава Мудрого V степени.В Закарпатье день траура в связи с большими потерями в 128-й бригаде2 сентября в Закарпатской области был день траура по погибшим бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. "Война уносит лучших.Во время наступательной боевой операции на позиции оккупантов погибли наши побратимы, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни обеспечили выход подразделений на определенные рубежи" – написал 31 августа в Facebook (запрещена на территории РФ) глава Закарпатской ОВА Виктор Никита, и анонсировал день траура в области на 2 сентября. Очевидно, что речь шла о неудачном наступлении украинской армии в Херсонской области.На следующий день поступили официальные сообщения о смерти семи уроженцев Закарпатья. В херсонских степях погибли Роман Грапенюк, Андрей Костик и Василий Попадич из Раховского района, командир разведывательной роты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королева, Михаил Петейчук из Тячевского района.А 2 сентября на территории всей Закарпатской области были приспущены флаги Украины на административных зданиях, госпредприятиях, учреждениях и организациях, и в воинских частях. В девять часов утра память павших почтили минутой молчания, а в храмах разных конфессий области состоялись поминальные богослужения. "Вместе с коллегами посетили Ужгородский Крестовоздвиженский греко-католический Кафедральный собор, где зажгли свечи памяти, вместе помолились за души защитников, погибших в борьбе за независимость. И за наших воинов, которые сейчас на линии столкновения ведут сражения с российскими захватчиками", – написал Виктор Никита в своем телеграм-канале.В тот же день в Мукачево, в Кафедральном соборе в честь иконы Почаевской Божией Матери, состоялся чин похорон и прощания с павшим командиром разведывательной роты 128-й бригады Василием Бабичем, погибшим под Херсоном 29 августа. Провести Бабича в последний путь пришли родные и близкие, боевые побратиму, руководство города и сотни жителей Мукачево. Его смерть – серьезная потеря для бригады, потому что Василий Бабич с 2017 года неоднократно проходил обучение у инструкторов из стран НАТО, а его разворот в 2021 году был признан лучшим отдельным подразделением ВСУ.Местные комментаторы не исключают, что очередная партия потерь личного состава 128-й бригады может вызвать новую волну антимобилизационных протестов в Закарпатье, которые уже происходили весной в Раховском и Тячевском районах области. Настроение значительной части населения края выразил еще в середине августа бизнесмен и общественный деятель из города Берегово Иван Гергардт: "Наших закарпатцев почему-то всегда на передок бросают. И почему-то каждый пятый погибший на этой войне – закарпатец". Вряд ли такая оценка соответствует действительности, но для массового сознания это не столь уж важно.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
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Олег Хавич
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эксклюзив, западная украина, сво
Эксклюзив, Западная Украина, СВО

Западная Украина за минувшую неделю

10:13 03.09.2022 (обновлено: 10:14 03.09.2022)
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Олег Хавич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Министр здравоохранения Польши во Львове, американский миллиардер в Ровенской области и день траура на Закарпатье
Очередная партия потерь личного состава 128-й бригады может вызвать на Закарпатье новую волну антимобилизационных протестов, которые уже происходили весной в Раховском и Тячевском районах края.
Польша берет под контроль систему здравоохранения Львовской области
В пятницу, 2 сентября, во Львовской области с рабочим визитом находились министры здравоохранения Украины и Польши Виктор Ляшко и Адам Недзедьский, а также министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Главным лицом был именно польский министр, фактически осуществивший инспекцию больницы во Львове, которой польские власти подарили дорогое медицинское оборудование.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Первоначально министры вместе с главой Львовской областной военной администрации (ОВА) Максимом Козицким посетили Военно-медицинский клинический центр Западного региона, больше известный как Львовский военный госпиталь. В нём лечат и реабилитируют украинских военных, с начала полномасштабных боевых действий на Востоке Украины здесь пролечили около 1700 человек. Министры пообщались с пациентами, поблагодарили за отвагу и защиту и пожелали скорейшего выздоровления, написал Козицкий в своем телеграм-канале. Чиновник сопроводил свой пост фотографией министров в палате госпиталя, причем у одного из пациентов на фото были узнаваемые неонацистские татуировки.
Гости также осмотрели обновлённое реабилитационное отделение и отделение восстановительного лечения. Здесь в конце августа в рамках совместного проекта Львовской ОВА и Международного штаба помощи украинцам открыли после ремонта пять палат, санитарные комнаты, коридоры и рецепцию.
По словам Максима Козицкого, вскоре на базе этого стационара откроют специализированную клинику протезирования и реабилитации людей, пострадавших в результате боевых действий – Superhuman Center. В состав правления центра вошла первая леди Украины Елена Зеленская, а к его созданию присоединились многие деятели западного шоу-бизнеса, в частности, певец Стинг и его жена, кинорежиссер Труди Стайлер.
30 августа, 14:15
Название красной икры из России испугало жителей Западной УкраиныЖитель города Коломыя Ивано-Франковской области Василий Андрусяк обнаружил в супермаркете банки с лососевой икрой в названии которой, как он считает, упоминается фамилия президента РФ Владимира Путина. Об этом 29 августа сообщил украинский сайт "Информатор"
Адам Недзельский сообщил, что накануне в польском городе Жешув открыли медицинский хаб, где будут принимать украинских военных. Транспортировать их туда будут из Львова, а из Жешува пациентов 2-3 раза в неделю будут забирать самолетами в другие европейские страны на лечение.
Министр здравоохранения Польши подчеркнул, что его страна активно помогает Украине медицинским оборудованием, лекарствами, принимает на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Он также отметил, что около 1000 украинцев сейчас работают в медицинской отрасли Польши.
Скорее всего, их количество вырастет за счет врачей и медсестер из Львовской области, ведь система здравоохранения региона всё глубже интегрируется с польской. И пан Недзельский приехал во Львов не с пустыми руками – именно 2 сентября больница Святого Луки (бывшая 8-я городская больница) получила новый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) Siemens Magnetom Sola. Это аппарат экспертного класса, его приобретение на средства польского государственного бюджета анонсировал лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита во Львов в апреле этого года.
"С помощью Siemens Magnetom Sola быстро, качественно и информативно можно обследовать мозг, брюшную полость, сосуды, позвоночник, мягкие ткани, суставы и внутренние органы. МРТ-аппарат имеет целую систему датчиков искусственного интеллекта, которые автоматически определяют состояние пациента и необходимы для обследования", – говорится в сообщении больницы Святого Луки.
Это первый коммунальный аппарат МРТ во Львове. Обследования на нём по направлению семейного врача будут бесплатными. По данным медиков, ежедневно 16 человек во Львовской области нуждаются в МРТ-диагностике, в год это почти 6 тысяч пациентов. Аппарат будет работать круглосуточно, продолжительность каждого обследования – не более 20 минут, в сутки их могут сделать 40 пациентам. По словам генерального директора Первого медицинского территориального объединения Львова Олега Самчука, на подаренном Польшей аппарате МРТ будут обследоваться и военные, и гражданские, и не только со Львовщины.
Американский миллиардер собрал зерно в Ровенской области
Если польские чиновники берут под контроль систему здравоохранения Львовщины, то американский миллиардер Говард Баффет, похоже, решил продемонстрировать, что сельскохозяйственная земля на Ровенщине и её плоды уже не принадлежат украинцам. Старший сын известного инвестора Уоррена Баффета, состояние которого на 1 августа агентство Bloomberg оценило в 977 миллиардов долларов, и сам успешный бизнесмен, Говард Баффет в последние годы любит позиционировать себя как "фермера".
Ферма у него действительно есть, хотя вряд ли миллиардер ею управляет в перерывах между заседаниями советов директоров Coca-Cola и холдингово-инвестиционной компании своего отца Berkshire Hathaway Inc. Кроме того, Говард Баффет входит в руководство Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) и является глобальным послом Продовольственной программы ООН.
Последний статус даёт ему доступ к информации не только о том, в каких странах нуждаются в продовольствии, но и о том, где это продовольствие можно вырастить. К счастью, Украина пока принадлежит ко второй категории, поэтому американцы с такой настойчивостью требовали от киевских властей свободной продажи украинской пашни.
Судя по всему, часть этой пашни принадлежит самому Говарду Баффету, поскольку, находясь 31 августа в Ровенской области, американец вел себя как хозяин. Он сидел в кабине комбайна, осматривая завершение ранней жатвы. После этого Баффет стал главным действующим лицом обряда обжинок, где был связан последний сноп, который бизнесмен увёз с собой в США. Как ни странно, это вызвало только радость местных чиновников и депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа". Однако местные комментаторы назвали такое поведение Говарда Баффета характерным для земельного магната, а не филантропа, которого он тоже из себя изображает.
Ровно - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 07:58
Ровно в период СВО. Смена националистов у власти и подготовка к конфликту с Белоруссией
Так, после посещения Ровенщины в июне американский миллиардер основал проект "Жатва Победы", финансируемый "Фондом Говарда Баффета". В его рамках украинские фермеры получили в качестве "благотворительной помощи" 90 миллионов долларов на посевную кампанию, 50 комбайнов, 49 тракторов и разнообразные сельскохозяйственные принадлежности. В этот раз Баффет-младший сообщил, что на Украину направляются и мобильные хранилища зерна.
"Сегодня помощь и инвестиции в сельское хозяйство Украины – это вклад в продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру. Проблемы, которые есть сегодня в Украине, это не только проблемы украинцев, а также США, ЕС и других государств", – заявил он. Похоже, инвестиции Говарда Баффета были успешными: ко Дню Независимости Украины он получил от Владимира Зеленского орден Ярослава Мудрого V степени.
В Закарпатье день траура в связи с большими потерями в 128-й бригаде
2 сентября в Закарпатской области был день траура по погибшим бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. "Война уносит лучших.
Во время наступательной боевой операции на позиции оккупантов погибли наши побратимы, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни обеспечили выход подразделений на определенные рубежи" – написал 31 августа в Facebook (запрещена на территории РФ) глава Закарпатской ОВА Виктор Никита, и анонсировал день траура в области на 2 сентября. Очевидно, что речь шла о неудачном наступлении украинской армии в Херсонской области.
На следующий день поступили официальные сообщения о смерти семи уроженцев Закарпатья. В херсонских степях погибли Роман Грапенюк, Андрей Костик и Василий Попадич из Раховского района, командир разведывательной роты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королева, Михаил Петейчук из Тячевского района.
А 2 сентября на территории всей Закарпатской области были приспущены флаги Украины на административных зданиях, госпредприятиях, учреждениях и организациях, и в воинских частях. В девять часов утра память павших почтили минутой молчания, а в храмах разных конфессий области состоялись поминальные богослужения. "Вместе с коллегами посетили Ужгородский Крестовоздвиженский греко-католический Кафедральный собор, где зажгли свечи памяти, вместе помолились за души защитников, погибших в борьбе за независимость. И за наших воинов, которые сейчас на линии столкновения ведут сражения с российскими захватчиками", – написал Виктор Никита в своем телеграм-канале.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
04:45
"Бросили на смерть тысячу украинцев": Евсеев объяснил, почему Украина является преступным государствомКиевский режим бросает людей на смерть, понимая, что ничем не может им помочь, а это говорит о том, что Украина преступное государство, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
В тот же день в Мукачево, в Кафедральном соборе в честь иконы Почаевской Божией Матери, состоялся чин похорон и прощания с павшим командиром разведывательной роты 128-й бригады Василием Бабичем, погибшим под Херсоном 29 августа. Провести Бабича в последний путь пришли родные и близкие, боевые побратиму, руководство города и сотни жителей Мукачево. Его смерть – серьезная потеря для бригады, потому что Василий Бабич с 2017 года неоднократно проходил обучение у инструкторов из стран НАТО, а его разворот в 2021 году был признан лучшим отдельным подразделением ВСУ.
Местные комментаторы не исключают, что очередная партия потерь личного состава 128-й бригады может вызвать новую волну антимобилизационных протестов в Закарпатье, которые уже происходили весной в Раховском и Тячевском районах области. Настроение значительной части населения края выразил еще в середине августа бизнесмен и общественный деятель из города Берегово Иван Гергардт: "Наших закарпатцев почему-то всегда на передок бросают. И почему-то каждый пятый погибший на этой войне – закарпатец". Вряд ли такая оценка соответствует действительности, но для массового сознания это не столь уж важно.
 
ЭксклюзивЗападная УкраинаСВО
 
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09:28ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП
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