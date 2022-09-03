https://ukraina.ru/20220903/1038400888.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 03.09.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Министр здравоохранения Польши во Львове, американский миллиардер в Ровенской области и день траура на Закарпатье

2022-09-03T10:13

2022-09-03T10:13

2022-09-03T10:14

эксклюзив

западная украина

сво

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Очередная партия потерь личного состава 128-й бригады может вызвать на Закарпатье новую волну антимобилизационных протестов, которые уже происходили весной в Раховском и Тячевском районах края.Польша берет под контроль систему здравоохранения Львовской областиВ пятницу, 2 сентября, во Львовской области с рабочим визитом находились министры здравоохранения Украины и Польши Виктор Ляшко и Адам Недзедьский, а также министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Главным лицом был именно польский министр, фактически осуществивший инспекцию больницы во Львове, которой польские власти подарили дорогое медицинское оборудование.Первоначально министры вместе с главой Львовской областной военной администрации (ОВА) Максимом Козицким посетили Военно-медицинский клинический центр Западного региона, больше известный как Львовский военный госпиталь. В нём лечат и реабилитируют украинских военных, с начала полномасштабных боевых действий на Востоке Украины здесь пролечили около 1700 человек. Министры пообщались с пациентами, поблагодарили за отвагу и защиту и пожелали скорейшего выздоровления, написал Козицкий в своем телеграм-канале. Чиновник сопроводил свой пост фотографией министров в палате госпиталя, причем у одного из пациентов на фото были узнаваемые неонацистские татуировки.Гости также осмотрели обновлённое реабилитационное отделение и отделение восстановительного лечения. Здесь в конце августа в рамках совместного проекта Львовской ОВА и Международного штаба помощи украинцам открыли после ремонта пять палат, санитарные комнаты, коридоры и рецепцию.По словам Максима Козицкого, вскоре на базе этого стационара откроют специализированную клинику протезирования и реабилитации людей, пострадавших в результате боевых действий – Superhuman Center. В состав правления центра вошла первая леди Украины Елена Зеленская, а к его созданию присоединились многие деятели западного шоу-бизнеса, в частности, певец Стинг и его жена, кинорежиссер Труди Стайлер.Адам Недзельский сообщил, что накануне в польском городе Жешув открыли медицинский хаб, где будут принимать украинских военных. Транспортировать их туда будут из Львова, а из Жешува пациентов 2-3 раза в неделю будут забирать самолетами в другие европейские страны на лечение.Министр здравоохранения Польши подчеркнул, что его страна активно помогает Украине медицинским оборудованием, лекарствами, принимает на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Он также отметил, что около 1000 украинцев сейчас работают в медицинской отрасли Польши.Скорее всего, их количество вырастет за счет врачей и медсестер из Львовской области, ведь система здравоохранения региона всё глубже интегрируется с польской. И пан Недзельский приехал во Львов не с пустыми руками – именно 2 сентября больница Святого Луки (бывшая 8-я городская больница) получила новый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) Siemens Magnetom Sola. Это аппарат экспертного класса, его приобретение на средства польского государственного бюджета анонсировал лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита во Львов в апреле этого года."С помощью Siemens Magnetom Sola быстро, качественно и информативно можно обследовать мозг, брюшную полость, сосуды, позвоночник, мягкие ткани, суставы и внутренние органы. МРТ-аппарат имеет целую систему датчиков искусственного интеллекта, которые автоматически определяют состояние пациента и необходимы для обследования", – говорится в сообщении больницы Святого Луки.Это первый коммунальный аппарат МРТ во Львове. Обследования на нём по направлению семейного врача будут бесплатными. По данным медиков, ежедневно 16 человек во Львовской области нуждаются в МРТ-диагностике, в год это почти 6 тысяч пациентов. Аппарат будет работать круглосуточно, продолжительность каждого обследования – не более 20 минут, в сутки их могут сделать 40 пациентам. По словам генерального директора Первого медицинского территориального объединения Львова Олега Самчука, на подаренном Польшей аппарате МРТ будут обследоваться и военные, и гражданские, и не только со Львовщины.Американский миллиардер собрал зерно в Ровенской областиЕсли польские чиновники берут под контроль систему здравоохранения Львовщины, то американский миллиардер Говард Баффет, похоже, решил продемонстрировать, что сельскохозяйственная земля на Ровенщине и её плоды уже не принадлежат украинцам. Старший сын известного инвестора Уоррена Баффета, состояние которого на 1 августа агентство Bloomberg оценило в 977 миллиардов долларов, и сам успешный бизнесмен, Говард Баффет в последние годы любит позиционировать себя как "фермера".Ферма у него действительно есть, хотя вряд ли миллиардер ею управляет в перерывах между заседаниями советов директоров Coca-Cola и холдингово-инвестиционной компании своего отца Berkshire Hathaway Inc. Кроме того, Говард Баффет входит в руководство Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) и является глобальным послом Продовольственной программы ООН.Последний статус даёт ему доступ к информации не только о том, в каких странах нуждаются в продовольствии, но и о том, где это продовольствие можно вырастить. К счастью, Украина пока принадлежит ко второй категории, поэтому американцы с такой настойчивостью требовали от киевских властей свободной продажи украинской пашни.Судя по всему, часть этой пашни принадлежит самому Говарду Баффету, поскольку, находясь 31 августа в Ровенской области, американец вел себя как хозяин. Он сидел в кабине комбайна, осматривая завершение ранней жатвы. После этого Баффет стал главным действующим лицом обряда обжинок, где был связан последний сноп, который бизнесмен увёз с собой в США. Как ни странно, это вызвало только радость местных чиновников и депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа". Однако местные комментаторы назвали такое поведение Говарда Баффета характерным для земельного магната, а не филантропа, которого он тоже из себя изображает.Так, после посещения Ровенщины в июне американский миллиардер основал проект "Жатва Победы", финансируемый "Фондом Говарда Баффета". В его рамках украинские фермеры получили в качестве "благотворительной помощи" 90 миллионов долларов на посевную кампанию, 50 комбайнов, 49 тракторов и разнообразные сельскохозяйственные принадлежности. В этот раз Баффет-младший сообщил, что на Украину направляются и мобильные хранилища зерна."Сегодня помощь и инвестиции в сельское хозяйство Украины – это вклад в продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру. Проблемы, которые есть сегодня в Украине, это не только проблемы украинцев, а также США, ЕС и других государств", – заявил он. Похоже, инвестиции Говарда Баффета были успешными: ко Дню Независимости Украины он получил от Владимира Зеленского орден Ярослава Мудрого V степени.В Закарпатье день траура в связи с большими потерями в 128-й бригаде2 сентября в Закарпатской области был день траура по погибшим бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. "Война уносит лучших.Во время наступательной боевой операции на позиции оккупантов погибли наши побратимы, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни обеспечили выход подразделений на определенные рубежи" – написал 31 августа в Facebook (запрещена на территории РФ) глава Закарпатской ОВА Виктор Никита, и анонсировал день траура в области на 2 сентября. Очевидно, что речь шла о неудачном наступлении украинской армии в Херсонской области.На следующий день поступили официальные сообщения о смерти семи уроженцев Закарпатья. В херсонских степях погибли Роман Грапенюк, Андрей Костик и Василий Попадич из Раховского района, командир разведывательной роты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королева, Михаил Петейчук из Тячевского района.А 2 сентября на территории всей Закарпатской области были приспущены флаги Украины на административных зданиях, госпредприятиях, учреждениях и организациях, и в воинских частях. В девять часов утра память павших почтили минутой молчания, а в храмах разных конфессий области состоялись поминальные богослужения. "Вместе с коллегами посетили Ужгородский Крестовоздвиженский греко-католический Кафедральный собор, где зажгли свечи памяти, вместе помолились за души защитников, погибших в борьбе за независимость. И за наших воинов, которые сейчас на линии столкновения ведут сражения с российскими захватчиками", – написал Виктор Никита в своем телеграм-канале.В тот же день в Мукачево, в Кафедральном соборе в честь иконы Почаевской Божией Матери, состоялся чин похорон и прощания с павшим командиром разведывательной роты 128-й бригады Василием Бабичем, погибшим под Херсоном 29 августа. Провести Бабича в последний путь пришли родные и близкие, боевые побратиму, руководство города и сотни жителей Мукачево. Его смерть – серьезная потеря для бригады, потому что Василий Бабич с 2017 года неоднократно проходил обучение у инструкторов из стран НАТО, а его разворот в 2021 году был признан лучшим отдельным подразделением ВСУ.Местные комментаторы не исключают, что очередная партия потерь личного состава 128-й бригады может вызвать новую волну антимобилизационных протестов в Закарпатье, которые уже происходили весной в Раховском и Тячевском районах области. Настроение значительной части населения края выразил еще в середине августа бизнесмен и общественный деятель из города Берегово Иван Гергардт: "Наших закарпатцев почему-то всегда на передок бросают. И почему-то каждый пятый погибший на этой войне – закарпатец". Вряд ли такая оценка соответствует действительности, но для массового сознания это не столь уж важно.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, сво