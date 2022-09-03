"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением - 03.09.2022 Украина.ру
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"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением
"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением - 03.09.2022 Украина.ру
"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением
Инициатива всегда за РФ, противник вынужден снимать военнослужащих с других участков фронта и перебрасывать войска туда, где наиболее "жарко" , а армия России пользуется этим и бьет по слабым местам, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру
2022-09-03T04:22
2022-09-03T04:22
новости
россия
украина
победа
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, сейчас происходит попытка Украины перехватить инициативу. Лучший способ борьбы с этим – масштабное наступление которое вынудит ВСУ будут вынуждены свернуть свои программы и защищаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html
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новости, россия, украина, победа
Новости, Россия, Украина, победа

"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением

04:22 03.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
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Инициатива всегда за РФ, противник вынужден снимать военнослужащих с других участков фронта и перебрасывать войска туда, где наиболее "жарко" , а армия России пользуется этим и бьет по слабым местам, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру
По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.
Надо понимать, когда мы все время наступаем – инициатива за нами. Противник вынужден срочно перебрасывать войска туда, где у нас идет наступление, снимать с других участков фронта, везти: где-то не успевать, где-то ошибаться. В этот момент мы можем нанести удар в другой точке фронта. Мы – дирижеры нашей победы.
Олег Царев интервью
Олег Царёв
депутат Верховной Рады четырех созывов
По его мнению, сейчас происходит попытка Украины перехватить инициативу. Лучший способ борьбы с этим – масштабное наступление которое вынудит ВСУ будут вынуждены свернуть свои программы и защищаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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