https://ukraina.ru/20220903/1038392985.html
"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением
"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением - 03.09.2022 Украина.ру
"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением
Инициатива всегда за РФ, противник вынужден снимать военнослужащих с других участков фронта и перебрасывать войска туда, где наиболее "жарко" , а армия России пользуется этим и бьет по слабым местам, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру
2022-09-03T04:22
2022-09-03T04:22
2022-09-03T04:22
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, сейчас происходит попытка Украины перехватить инициативу. Лучший способ борьбы с этим – масштабное наступление которое вынудит ВСУ будут вынуждены свернуть свои программы и защищаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, победа
"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением
Инициатива всегда за РФ, противник вынужден снимать военнослужащих с других участков фронта и перебрасывать войска туда, где наиболее "жарко" , а армия России пользуется этим и бьет по слабым местам, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру