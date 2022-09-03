https://ukraina.ru/20220903/1038392985.html

"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением

"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением - 03.09.2022 Украина.ру

"Мы – дирижеры нашей победы": Царев объяснил, почему Украина проигрывает сражение за сражением

Инициатива всегда за РФ, противник вынужден снимать военнослужащих с других участков фронта и перебрасывать войска туда, где наиболее "жарко" , а армия России пользуется этим и бьет по слабым местам, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царёв в интервью Украина.ру

2022-09-03T04:22

2022-09-03T04:22

2022-09-03T04:22

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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехнике.По его мнению, сейчас происходит попытка Украины перехватить инициативу. Лучший способ борьбы с этим – масштабное наступление которое вынудит ВСУ будут вынуждены свернуть свои программы и защищаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, победа