https://ukraina.ru/20220903/1038382743.html

"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации

"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации - 03.09.2022 Украина.ру

"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации

Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что националистов на Украине отныне и на протяжении еще долгих лет будут использовать для подготовки терактов на территории России

2022-09-03T06:45

2022-09-03T06:45

2022-09-03T06:45

новости

спецоперация

политолог

украина

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Эти люди, если их можно назвать людьми, будут всегда "на крючке" у своих хозяев, считает политолог, даже тогда, когда закончится СВО и начнутся внутриполитические процессы по переформатированию власти в соседней Украине. Несмотря на все эти процессы, их все равно будут использовать ровно в этих целях – для подготовки международных террористов, для реализации террористических актов. Это уже клеймо на всю жизнь, уверен Мартынов.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220725/1036434038.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, политолог, украина