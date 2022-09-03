https://ukraina.ru/20220903/1038382743.html
"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации
"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации - 03.09.2022 Украина.ру
"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что националистов на Украине отныне и на протяжении еще долгих лет будут использовать для подготовки терактов на территории России
2022-09-03T06:45
2022-09-03T06:45
2022-09-03T06:45
новости
спецоперация
политолог
украина
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Эти люди, если их можно назвать людьми, будут всегда "на крючке" у своих хозяев, считает политолог, даже тогда, когда закончится СВО и начнутся внутриполитические процессы по переформатированию власти в соседней Украине. Несмотря на все эти процессы, их все равно будут использовать ровно в этих целях – для подготовки международных террористов, для реализации террористических актов. Это уже клеймо на всю жизнь, уверен Мартынов.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220725/1036434038.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, политолог, украина
"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что националистов на Украине отныне и на протяжении еще долгих лет будут использовать для подготовки терактов на территории России
Эти люди, если их можно назвать людьми, будут всегда "на крючке" у своих хозяев, считает политолог, даже тогда, когда закончится СВО и начнутся внутриполитические процессы по переформатированию власти в соседней Украине.
Когда эти все националисты и прочие - будут вне закона объявлены и залезут под лавку, как это и было в конце сороковых, начале пятидесятых годов прошлого века... Растворятся среди нормальных людей, те, кого не поймают, не выявят, а кто-то и сбежит.
Алексей Мартынов
Политолог
Несмотря на все эти процессы, их все равно будут использовать ровно в этих целях – для подготовки международных террористов, для реализации террористических актов. Это уже клеймо на всю жизнь, уверен Мартынов.
Полное интервью с политологом читайте
на сайте Украина.ру.