https://ukraina.ru/20220902/1038382092.html
Артиллерия и спецназ: Евсеев рассказал, чем, когда и как завершат освобождение Донбасса. Видео
Артиллерия и спецназ: Евсеев рассказал, чем, когда и как завершат освобождение Донбасса. Видео - 02.09.2022 Украина.ру
Артиллерия и спецназ: Евсеев рассказал, чем, когда и как завершат освобождение Донбасса. Видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал о миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС,... Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T12:31
2022-09-02T12:31
2022-09-02T12:31
видео
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал о миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, возможных направлениях наступления России, а также о тактике штурма Николаева: 0:26 - Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС;8:39 - Николаевско-Криворожское направление и Донбасс;15:19 - Штурм Николаева и участие Черноморского флота;20:13 - Освобождение Соледара, украинские резервы;26:25 - Когда ждать освобождения Донбасса?;Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал о миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, возможных направлениях наступления России, а также о тактике штурма Николаева:
0:26 - Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС;
8:39 - Николаевско-Криворожское направление и Донбасс;
15:19 - Штурм Николаева и участие Черноморского флота;
20:13 - Освобождение Соледара, украинские резервы;
26:25 - Когда ждать освобождения Донбасса?;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.