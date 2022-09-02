https://ukraina.ru/20220902/1038357223.html

"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины

"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины - 02.09.2022 Украина.ру

"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины

Финляндия ежегодно будет терять по 300 миллионов евро из-за поддержки Украины, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков

2022-09-02T08:11

2022-09-02T08:11

2022-09-02T08:11

алексей пушков

новости

финляндия

украина

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Так он прокомментировал заявление зампредседателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.С 1 сентября в Финляндии вступило решение правительства об ограничении количества принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. Теперь оформление этого документа может занять до 5 месяцев.Также по информации агентства Блумберг, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом.

https://ukraina.ru/20220901/1038285049.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей пушков, новости, финляндия, украина