"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины - 02.09.2022 Украина.ру
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"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины
"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины - 02.09.2022 Украина.ру
"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины
Финляндия ежегодно будет терять по 300 миллионов евро из-за поддержки Украины, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков
2022-09-02T08:11
2022-09-02T08:11
алексей пушков
новости
финляндия
украина
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Так он прокомментировал заявление зампредседателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.С 1 сентября в Финляндии вступило решение правительства об ограничении количества принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. Теперь оформление этого документа может занять до 5 месяцев.Также по информации агентства Блумберг, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом.
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алексей пушков, новости, финляндия, украина
Алексей Пушков, Новости, Финляндия, Украина

"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки Украины

08:11 02.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Финляндия ежегодно будет терять по 300 миллионов евро из-за поддержки Украины, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков
Так он прокомментировал заявление зампредседателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.
Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо.
Алексей Пушков
сенатор РФ
С 1 сентября в Финляндии вступило решение правительства об ограничении количества принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. Теперь оформление этого документа может занять до 5 месяцев.
Также по информации агентства Блумберг, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом.
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Алексей ПушковНовостиФинляндияУкраина
 
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