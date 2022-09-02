https://ukraina.ru/20220902/1038351871.html

Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть

Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть - 02.09.2022 Украина.ру

Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T07:49

2022-09-02T07:49

2022-09-02T10:55

ринат ахметов

всу

запорожская область

запорожье

украина

евромайдан

майдан

петр порошенко

виктор ющенко

виктор янукович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102759/37/1027593734_0:0:1598:899_1920x0_80_0_0_322e39e31f987b432ce6e9cda2b007cc.jpg.webp

Украинский национализм и украинские военные сегодня финансируются и финансировались украинскими же олигархами. Это и сейчас создает угрозы России. Финансовый разведчик Геннадий Кладько уверен, что бизнесмена Рината Ахметова на участие в «свидомом» проекте подписали еще в 1990-х.Пролог:В начале 90-х украинский национализм на Юго-Востоке, тем более в Донецке, был практически неизвестен, непонятен и встречался в виде экзотики. Как вспоминал один из участников молодежных движений в 90-х: «Тогда свидомые на Востоке, да и на Западе воспринимались как фрики, которые бегали в камуфляже, одежде бомжей и дворников, и трясли брошюрами». Кладько нашел исторический момент, когда донецкие элиты «пристегнули» к украинскому национализму. В какой-то момент главные люди региона получили предложение от идеологов и, вероятно, американских кураторов, предложение, от которого нельзя было отказаться.«К 1993 году власть в регионе сконцентрировалась в руках двух крупных кланов, — объясняет Кладько. — Первый: старейший клан Донбасса, которым управляли братья Долидзе; второй: донецкий клан, которым управлял Ахать Брагин (именно в него и входил Ахметов). В 1993 году сначала к Долидзе, а затем и к Брагину приехал Вячеслав Чорновол (украинский диссидент, один из лидеров националистической организации «Народный Рух Украины»). Предложение Чорновола было следующим: Долидзе и Брагин берут под свое крыло националистическое движение в Донбассе, обеспечивая им силовую и финансовую поддержку, взамен получают лоббирование своих интересов и государственную поддержку, как на Украине, так и в странах Европы и США. От предложения сначала Долидзе, а затем и Брагин категорически отказались».В том же 1993 году на Донбассе началась война, в ходе которой между группировками Долидзе и Брагина оба погибнут. Восходит звезда Ахметова. В 1995 году, после гибели Брагина, из Киева в Донецк прилетает группа оперативников СБУ, задерживает Ахметова и помещает его в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Буквально через три дня будущий олигарх выходит на свободу и начинает зачищать всех, кто так или иначе смог бы составить ему конкуренцию на Донбассе.Тогда начальником Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ был Владимир Радченко, который вскоре возглавил «безпеку». В советские годы Радченко в КГБ занимался украинскими националистами, тогда же будущий председатель СБУ знакомится с Черноволом. Кладько уверен, что оба стали агентами американских спецслужб.— По вашей версии, после того, как Чорновол не смог договориться с Долидзе и Брагином, националисты при поддержке спецслужб решили создать своего ручного хозяина Донбасса?— Да, именно так. Изначально характер конфликта между Брагиным и Долидзе был очень искусственным, как будто созданным извне. Провоцирование войн между группировками — это распространенный прием спецслужб, которые работают в такой среде. Учитывая какую должность занимал в те годы Радченко, у СБУ были все возможности для провоцирования конфликта и установлении своего наместника во главе Донбасса.— То есть Ахметов согласился на предложение националистов и СБУ? Но ведь в криминальном мире такого рода сотрудничество, мягко говоря, не поощряется?— Да, если говорить на криминальном жаргоне, в том момент Ахметов стал ссученным. После Лукьяновского СИЗО происходит ряд убийств криминальных авторитетов и бизнесменов Донбасса, на эти преступления органы фактически закрывают глаза, а затем группировка Ахметова полностью взяла под свой контроль Донбасс. А уже в 1997 году Ахметов идет в официальную власть — сначала заместителем губернатора, а затем и губернатором становиться его протеже Виктор Янукович.Окончательно под западные спецслужбы Ахметов лег в 2005 году, после первого Майдана. Ведь бежал из Украины якобы пророссийский Ахметов не в Россию, а в Швейцарию и Монако. Именно там он получил гарантии безопасности для себя и своего бизнеса, после чего тогдашний президент Украины Ющенко забыл о своем обещании, данном на Майдане, а именно посадить Ахметова.— На Западе тоже закрыли глаза на прошлое Ахметова?— Да. У двух серьезнейших структур: Финансовой Гвардии Италии и Национальной службы криминальной разведки Великобритании, у которых есть возможность полностью отслеживать цепочку происхождения денежных средств, никогда не возникало вопросов по поводу происхождения капиталов Ахметова. И все слухи, что он фактически является главой криминального сообщества, в Лондоне и Риме не вызывали интереса. Более того, после этого на любые публикации в украинских и западных СМИ о связи Ахметова с организованной преступностью, приходят судебные иски. К примеру, в 2008 году было решение Высокого Суда в Лондоне по публикациям украинского издания «Обозреватель», в постановлении говорилось, что нет никаких фактов, подтверждающих связи Ахметова с оргпреступностью. Кстати, представляла интересы украинского олигарха в судебном процессе американская юридическая компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Основатель данной компании — Роберт С. Штраус, был послом США в СССР и России, а перед этим специальным посланником США по Ближнему Востоку. О степени близости высокопоставленного дипломата к спецслужбам можете судить сами. А сейчас сотрудники этой фирмы такие: Линкольн Блумфилд-младший — бывший помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам и Вернон Джордан-младший — бывший советник президента США Билла Клинтона. Интересно, что филиал данной фирмы работает и в Москве.— Ахметов известен тем, что старался поддерживать отношения с политиками из разных лагерей. Так ли это?— После первого Майдана Ахметов решил не складывать все яйца в одну корзину. В период 2005—2010 годов он финансировал и «Партию регионов» и Юлию Тимошенко. А после прихода к власти [президента Украины Виктора] Януковича, Ахметов и его окружение активно финансировали [националистическую] партию «Свобода» и его лидера националиста Олега Тягнибока. Именно в то время партия «Свобода» открывает свои ячейки в Донецкой области. Причем местным категорически запретили бороться со «Свободой» на Донбассе.После переворота в Донбассе Ахметов, так или иначе, участвовал в финансировании [пятого президента Украины Петра] Порошенко, [бывшего премьера Арсения] Яценюка, [грузинского политика Михаила] Саакашвили. Но и националистическая организация «Азов»*, а впоследствии и «Национальный корпус»* (гражданское крыло признанного террористическим и запрещенного в России «Азова»*) напрямую поддерживались Ахметовым.— А сейчас остались следы того влияния Ахметова на политику?— Да. У меня есть конкретные и близкие примеры. В Запорожье есть фирма «Торэнерджи групп». Ее учредитель — некий Строкин Александр Вадимович. Он соучредитель Национальных дружин Запорожья и связан с лидерами «Национального корпуса»* в Запорожье Столпаковым Романом Анатольевичем и Зайченко Максимом Леонидовичем. Компания занимается торговлей электроэнергией, а эта сфера полностью контролируется Ахметовым. Кстати, Запорожская ТЭЦ в Энергодаре принадлежит ахметовской компании ДТЭК, ТЭЦ до сих контролируется менеджментом Ахметова и осуществляет поставки электроэнергии на территорию Украины. То есть на территории, которую почти как полгода контролирует Россия, ведет свою деятельность структура, владелец которой в отрытую финансирует националистические движения и западные ЧВК?Есть живущий в США уроженец Запорожья Евгений Черняк. Он активно финансирует ВСУ и украинских националистов через собственный благотворительный фонд Help Zp Ua. При этом фактически является собственником двух российских предприятий: ликеро-водочных заводов «Русский Север» в Вологде и «Родник» в Мытищах. Я не уверен, что кто-то проверял — работает ли на нашей территории бизнес, который финансирует убийство российских военных? Если не начать проверки сейчас, то в будущем мы можем столкнуться с тем, что кто-то будет финансировать террористическую деятельность уже и на территории России. И противодействие этому полностью зависит от эффективности деятельности Росфинмониторинга (как службы по борьбе с финансированием терроризма) и Федеральной службы безопасности.— В этом противостоянии мы можем что-то предложить олигархам?— Нет. «Где сокровище твое, там и сердце рядом». Сокровища и счета у них на Западе, они туда все вывозят. Сотрудничество со спецслужбами США это по сути покупка индульгенции на разграбление Украины и легализации украденных активов в западных странах. Вот, считавшийся чуть ли не ватным Геннадий Кернес, он после поездки в Швейцарию в начале марта 2014 года, сразу поменял свою позицию и фактически слил Антимайдан в Харькове. Олигархи — уже давно фактически, а многие и юридически, — являются жителями и гражданами Великобритании, Франции, США и Израиля. Там их имущество, деньги и семьи. Так что договариваться нам не с кем, надо в правовом поле действовать, возбуждать уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности» и конфисковать имущество.

https://ukraina.ru/20220818/1037830515.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

ринат ахметов, всу, запорожская область, запорожье, украина, евромайдан, майдан, петр порошенко, виктор ющенко, виктор янукович, виктор янукович (младший), эксклюзив