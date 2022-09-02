Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть
07:49 02.09.2022 (обновлено: 10:55 02.09.2022)
© скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"Ринат Ахметов
© скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"
Украинский национализм и украинские военные сегодня финансируются и финансировались украинскими же олигархами. Это и сейчас создает угрозы России. Финансовый разведчик Геннадий Кладько уверен, что бизнесмена Рината Ахметова на участие в «свидомом» проекте подписали еще в 1990-х.
Пролог:
В начале 90-х украинский национализм на Юго-Востоке, тем более в Донецке, был практически неизвестен, непонятен и встречался в виде экзотики. Как вспоминал один из участников молодежных движений в 90-х: «Тогда свидомые на Востоке, да и на Западе воспринимались как фрики, которые бегали в камуфляже, одежде бомжей и дворников, и трясли брошюрами».
«Тогда никто не думал, куда это зайдет. Над националистами смеялись, это были кружки городских сумасшедших. За ними не было ни денег, ни влияния. Даже в западных областях, где бандиты были фанатами Бандеры, это, скорее, являлось просто традицией, они с этим жили всегда. Местные коммерсы, с которых рэкетиры снимали дань, тоже были бандеровцами. До слияния бизнеса и национализма было еще долго. На мой взгляд, окончательно этот союз оформился только после 2014 года».
Кладько нашел исторический момент, когда донецкие элиты «пристегнули» к украинскому национализму. В какой-то момент главные люди региона получили предложение от идеологов и, вероятно, американских кураторов, предложение, от которого нельзя было отказаться.
«К 1993 году власть в регионе сконцентрировалась в руках двух крупных кланов, — объясняет Кладько. — Первый: старейший клан Донбасса, которым управляли братья Долидзе; второй: донецкий клан, которым управлял Ахать Брагин (именно в него и входил Ахметов). В 1993 году сначала к Долидзе, а затем и к Брагину приехал Вячеслав Чорновол (украинский диссидент, один из лидеров националистической организации «Народный Рух Украины»). Предложение Чорновола было следующим: Долидзе и Брагин берут под свое крыло националистическое движение в Донбассе, обеспечивая им силовую и финансовую поддержку, взамен получают лоббирование своих интересов и государственную поддержку, как на Украине, так и в странах Европы и США. От предложения сначала Долидзе, а затем и Брагин категорически отказались».
В том же 1993 году на Донбассе началась война, в ходе которой между группировками Долидзе и Брагина оба погибнут. Восходит звезда Ахметова. В 1995 году, после гибели Брагина, из Киева в Донецк прилетает группа оперативников СБУ, задерживает Ахметова и помещает его в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Буквально через три дня будущий олигарх выходит на свободу и начинает зачищать всех, кто так или иначе смог бы составить ему конкуренцию на Донбассе.
Тогда начальником Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ был Владимир Радченко, который вскоре возглавил «безпеку». В советские годы Радченко в КГБ занимался украинскими националистами, тогда же будущий председатель СБУ знакомится с Черноволом. Кладько уверен, что оба стали агентами американских спецслужб.
— По вашей версии, после того, как Чорновол не смог договориться с Долидзе и Брагином, националисты при поддержке спецслужб решили создать своего ручного хозяина Донбасса?
— Да, именно так. Изначально характер конфликта между Брагиным и Долидзе был очень искусственным, как будто созданным извне. Провоцирование войн между группировками — это распространенный прием спецслужб, которые работают в такой среде. Учитывая какую должность занимал в те годы Радченко, у СБУ были все возможности для провоцирования конфликта и установлении своего наместника во главе Донбасса.
— То есть Ахметов согласился на предложение националистов и СБУ? Но ведь в криминальном мире такого рода сотрудничество, мягко говоря, не поощряется?
— Да, если говорить на криминальном жаргоне, в том момент Ахметов стал ссученным. После Лукьяновского СИЗО происходит ряд убийств криминальных авторитетов и бизнесменов Донбасса, на эти преступления органы фактически закрывают глаза, а затем группировка Ахметова полностью взяла под свой контроль Донбасс. А уже в 1997 году Ахметов идет в официальную власть — сначала заместителем губернатора, а затем и губернатором становиться его протеже Виктор Янукович.
Окончательно под западные спецслужбы Ахметов лег в 2005 году, после первого Майдана. Ведь бежал из Украины якобы пророссийский Ахметов не в Россию, а в Швейцарию и Монако. Именно там он получил гарантии безопасности для себя и своего бизнеса, после чего тогдашний президент Украины Ющенко забыл о своем обещании, данном на Майдане, а именно посадить Ахметова.
— На Западе тоже закрыли глаза на прошлое Ахметова?
— Да. У двух серьезнейших структур: Финансовой Гвардии Италии и Национальной службы криминальной разведки Великобритании, у которых есть возможность полностью отслеживать цепочку происхождения денежных средств, никогда не возникало вопросов по поводу происхождения капиталов Ахметова. И все слухи, что он фактически является главой криминального сообщества, в Лондоне и Риме не вызывали интереса. Более того, после этого на любые публикации в украинских и западных СМИ о связи Ахметова с организованной преступностью, приходят судебные иски. К примеру, в 2008 году было решение Высокого Суда в Лондоне по публикациям украинского издания «Обозреватель», в постановлении говорилось, что нет никаких фактов, подтверждающих связи Ахметова с оргпреступностью. Кстати, представляла интересы украинского олигарха в судебном процессе американская юридическая компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Основатель данной компании — Роберт С. Штраус, был послом США в СССР и России, а перед этим специальным посланником США по Ближнему Востоку. О степени близости высокопоставленного дипломата к спецслужбам можете судить сами. А сейчас сотрудники этой фирмы такие: Линкольн Блумфилд-младший — бывший помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам и Вернон Джордан-младший — бывший советник президента США Билла Клинтона. Интересно, что филиал данной фирмы работает и в Москве.
— Ахметов известен тем, что старался поддерживать отношения с политиками из разных лагерей. Так ли это?
— После первого Майдана Ахметов решил не складывать все яйца в одну корзину. В период 2005—2010 годов он финансировал и «Партию регионов» и Юлию Тимошенко. А после прихода к власти [президента Украины Виктора] Януковича, Ахметов и его окружение активно финансировали [националистическую] партию «Свобода» и его лидера националиста Олега Тягнибока. Именно в то время партия «Свобода» открывает свои ячейки в Донецкой области. Причем местным категорически запретили бороться со «Свободой» на Донбассе.
18 августа, 16:25Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"Украинский бизнесмен, владелец металлургических предприятий "Азовсталь" и ММК Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и заводы, но только если город отдадут Украине. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Wiadomości
После переворота в Донбассе Ахметов, так или иначе, участвовал в финансировании [пятого президента Украины Петра] Порошенко, [бывшего премьера Арсения] Яценюка, [грузинского политика Михаила] Саакашвили. Но и националистическая организация «Азов»*, а впоследствии и «Национальный корпус»* (гражданское крыло признанного террористическим и запрещенного в России «Азова»*) напрямую поддерживались Ахметовым.
— А сейчас остались следы того влияния Ахметова на политику?
— Да. У меня есть конкретные и близкие примеры. В Запорожье есть фирма «Торэнерджи групп». Ее учредитель — некий Строкин Александр Вадимович. Он соучредитель Национальных дружин Запорожья и связан с лидерами «Национального корпуса»* в Запорожье Столпаковым Романом Анатольевичем и Зайченко Максимом Леонидовичем. Компания занимается торговлей электроэнергией, а эта сфера полностью контролируется Ахметовым. Кстати, Запорожская ТЭЦ в Энергодаре принадлежит ахметовской компании ДТЭК, ТЭЦ до сих контролируется менеджментом Ахметова и осуществляет поставки электроэнергии на территорию Украины. То есть на территории, которую почти как полгода контролирует Россия, ведет свою деятельность структура, владелец которой в отрытую финансирует националистические движения и западные ЧВК?
Есть живущий в США уроженец Запорожья Евгений Черняк. Он активно финансирует ВСУ и украинских националистов через собственный благотворительный фонд Help Zp Ua. При этом фактически является собственником двух российских предприятий: ликеро-водочных заводов «Русский Север» в Вологде и «Родник» в Мытищах. Я не уверен, что кто-то проверял — работает ли на нашей территории бизнес, который финансирует убийство российских военных? Если не начать проверки сейчас, то в будущем мы можем столкнуться с тем, что кто-то будет финансировать террористическую деятельность уже и на территории России. И противодействие этому полностью зависит от эффективности деятельности Росфинмониторинга (как службы по борьбе с финансированием терроризма) и Федеральной службы безопасности.
— В этом противостоянии мы можем что-то предложить олигархам?
— Нет. «Где сокровище твое, там и сердце рядом». Сокровища и счета у них на Западе, они туда все вывозят. Сотрудничество со спецслужбами США это по сути покупка индульгенции на разграбление Украины и легализации украденных активов в западных странах. Вот, считавшийся чуть ли не ватным Геннадий Кернес, он после поездки в Швейцарию в начале марта 2014 года, сразу поменял свою позицию и фактически слил Антимайдан в Харькове. Олигархи — уже давно фактически, а многие и юридически, — являются жителями и гражданами Великобритании, Франции, США и Израиля. Там их имущество, деньги и семьи. Так что договариваться нам не с кем, надо в правовом поле действовать, возбуждать уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности» и конфисковать имущество.