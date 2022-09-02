https://ukraina.ru/20220902/1038348625.html
Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине - 02.09.2022 Украина.ру
Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
В рядах ВСУ воюют такие же упрямые русские, но с затуманенным пропагандой восприятием действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-09-02T07:23
2022-09-02T07:23
2022-09-02T07:23
новости
алексей мухин
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Политолог считает, что российские официальные лица должны давать больше информации о ходе специальной военной операции на Украине. Гражданское общество, по его словам, понимает все трудности, связанные с СВО.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038312532.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мухин, сво, всу, россия
Новости, Алексей Мухин, СВО, ВСУ, Россия
Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
В рядах ВСУ воюют такие же упрямые русские, но с затуманенным пропагандой восприятием действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин