https://ukraina.ru/20220902/1038348625.html

Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине

Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине - 02.09.2022 Украина.ру

Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине

В рядах ВСУ воюют такие же упрямые русские, но с затуманенным пропагандой восприятием действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-09-02T07:23

2022-09-02T07:23

2022-09-02T07:23

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Политолог считает, что российские официальные лица должны давать больше информации о ходе специальной военной операции на Украине. Гражданское общество, по его словам, понимает все трудности, связанные с СВО.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038312532.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей мухин, сво, всу, россия