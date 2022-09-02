Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине - 02.09.2022 Украина.ру
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Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине - 02.09.2022 Украина.ру
Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
В рядах ВСУ воюют такие же упрямые русские, но с затуманенным пропагандой восприятием действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-09-02T07:23
2022-09-02T07:23
новости
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Политолог считает, что российские официальные лица должны давать больше информации о ходе специальной военной операции на Украине. Гражданское общество, по его словам, понимает все трудности, связанные с СВО.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038312532.html
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новости, алексей мухин, сво, всу, россия
Новости, Алексей Мухин, СВО, ВСУ, Россия

Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине

07:23 02.09.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В рядах ВСУ воюют такие же упрямые русские, но с затуманенным пропагандой восприятием действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Это же наши братья-славяне. И мы прекрасно знаем, что воевать они тоже умеют. Думаю, что нам еще предстоит корректировка нашей информационной работы, в том числе, и с гражданским обществом", - сказал Мухин.
Политолог считает, что российские официальные лица должны давать больше информации о ходе специальной военной операции на Украине. Гражданское общество, по его словам, понимает все трудности, связанные с СВО.
Полный текст интервью читайте здесь
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 07:43
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