Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру
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Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру
Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
У Украины нет перевеса в технике и в живой силе, они просты "тыкаются" по линии фронта и наступления ВСУ нужны киевскому режиму ради пиара, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
2022-09-02T07:00
2022-09-02T07:00
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники.Также в СМИ появилась информации, что провалившаяся попытка наступления ВСУ под Херсоном была отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.По его мнению, в "наступлении" ВСУ важен элемент пиара, им важно не достичь военных успехов, а "важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
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новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина

Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ

07:00 02.09.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
У Украины нет перевеса в технике и в живой силе, они просты "тыкаются" по линии фронта и наступления ВСУ нужны киевскому режиму ради пиара, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники.
Также в СМИ появилась информации, что провалившаяся попытка наступления ВСУ под Херсоном была отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.
У Украины не будет решающего перевеса ни под Херсоном, ни под Харьковом. У них нет перевеса в технике и в живой силе. Они просты тыкаются по линии фронта.
Дмитрий Стешин интервью
Дмитрий Стешин
военный корреспондент "Комсомольской правды"
По его мнению, в "наступлении" ВСУ важен элемент пиара, им важно не достичь военных успехов, а "важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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