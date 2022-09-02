https://ukraina.ru/20220902/1038330680.html
Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру
Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
У Украины нет перевеса в технике и в живой силе, они просты "тыкаются" по линии фронта и наступления ВСУ нужны киевскому режиму ради пиара, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
2022-09-02T07:00
2022-09-02T07:00
2022-09-02T07:00
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россия
украина
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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники.Также в СМИ появилась информации, что провалившаяся попытка наступления ВСУ под Херсоном была отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.По его мнению, в "наступлении" ВСУ важен элемент пиара, им важно не достичь военных успехов, а "важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, украина
Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
У Украины нет перевеса в технике и в живой силе, они просты "тыкаются" по линии фронта и наступления ВСУ нужны киевскому режиму ради пиара, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники.
Также в СМИ появилась информации, что провалившаяся попытка наступления ВСУ под Херсоном была отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.
У Украины не будет решающего перевеса ни под Херсоном, ни под Харьковом. У них нет перевеса в технике и в живой силе. Они просты тыкаются по линии фронта.
Дмитрий Стешин
военный корреспондент "Комсомольской правды"
По его мнению, в "наступлении" ВСУ важен элемент пиара, им важно не достичь военных успехов, а "важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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