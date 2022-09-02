https://ukraina.ru/20220902/1038330680.html

Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ

Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ - 02.09.2022 Украина.ру

Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ

У Украины нет перевеса в технике и в живой силе, они просты "тыкаются" по линии фронта и наступления ВСУ нужны киевскому режиму ради пиара, сказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру

2022-09-02T07:00

2022-09-02T07:00

2022-09-02T07:00

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По данным Минобороны РФ, украинские войска ранее предприняли неудачную попытку контрнаступления на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники.Также в СМИ появилась информации, что провалившаяся попытка наступления ВСУ под Херсоном была отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.По его мнению, в "наступлении" ВСУ важен элемент пиара, им важно не достичь военных успехов, а "важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html

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