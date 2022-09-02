"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038329905.html
"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса
"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса - 02.09.2022 Украина.ру
"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью
2022-09-02T08:00
2022-09-02T08:00
новости
наёмники
корреспонденты
донбасс
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/05/1014240580_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_0b9d451ec9b7b50b8e25dc2b82c40fc1.jpg
По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.По мнению Сальгадо, форму иностранные наёмники бросали в попытке смешаться с беженцами, что является высшей степенью трусости, заключает он. Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/05/1014240580_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_60bcac1f8efb79c6f125ceac916708ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наёмники, корреспонденты, донбасс, беженцы
Новости, наёмники, корреспонденты, Донбасс, беженцы

"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса

08:00 02.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью
По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.
Мы могли видеть, что они после себя оставили – разрушение, разорение, выжженную землю, уничтоженную инфраструктуру, да брошенную военную форму.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
По мнению Сальгадо, форму иностранные наёмники бросали в попытке смешаться с беженцами, что является высшей степенью трусости, заключает он.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
Усиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 04:45
"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольцаИностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
 
НовостинаёмникикорреспондентыДонбассбеженцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
11:27ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие
11:21СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
11:00Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру
10:52Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
10:49История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
10:47Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
10:34Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН
10:17Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
10:09Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
10:08Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
10:02Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
09:59В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
09:56Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
09:50Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
09:36Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
08:56"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
08:49Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
08:45Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
08:38Evening Standard: Украине не удастся оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон
Лента новостейМолния