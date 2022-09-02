https://ukraina.ru/20220902/1038329905.html

"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса

"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса - 02.09.2022 Украина.ру

"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:00

новости

наёмники

корреспонденты

донбасс

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/05/1014240580_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_0b9d451ec9b7b50b8e25dc2b82c40fc1.jpg

По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.По мнению Сальгадо, форму иностранные наёмники бросали в попытке смешаться с беженцами, что является высшей степенью трусости, заключает он. Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наёмники, корреспонденты, донбасс, беженцы