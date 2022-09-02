"Пытались смешаться с беженцами": военкор рассказал, как наёмники бежали из Донбасса
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью
По его словам, эти наёмники максимально старались избегать столкновений с армией России и с Народными милициями ЛДНР, предпочитая "сражаться" с мирным населением.
Мы могли видеть, что они после себя оставили – разрушение, разорение, выжженную землю, уничтоженную инфраструктуру, да брошенную военную форму.
По мнению Сальгадо, форму иностранные наёмники бросали в попытке смешаться с беженцами, что является высшей степенью трусости, заключает он.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
27 августа, 04:45"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольцаИностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру