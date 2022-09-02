https://ukraina.ru/20220902/1038320314.html
"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление
"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление - 02.09.2022 Украина.ру
"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление
Россия будет наступать на украинскую сторону, скоро пойдет на Славянск, Краматорск и Николаев, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-09-02T04:30
2022-09-02T04:30
2022-09-02T04:30
наступление
россия
украина
новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d8c5a6740b4a7d36b6b702ad6b0e4655.jpg
Ранее военный журналист Роман Сапоньков заявил, что России нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог, потому что это нужно для РФ и поддерживающего СВО местного населения.По его словам, надо занести в книгу рекордов Гиннеса первый случай в истории военного искусства, когда за полтора-два месяца заявляется, на каком направлении армия РФ будет наступать, какими силами и с какой целью, "так даже в подкидного дурака не играют".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
наступление, россия, украина, новости
"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление
Россия будет наступать на украинскую сторону, скоро пойдет на Славянск, Краматорск и Николаев, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру