"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038320314.html
"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление
"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление - 02.09.2022 Украина.ру
"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление
Россия будет наступать на украинскую сторону, скоро пойдет на Славянск, Краматорск и Николаев, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-09-02T04:30
2022-09-02T04:30
наступление
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d8c5a6740b4a7d36b6b702ad6b0e4655.jpg
Ранее военный журналист Роман Сапоньков заявил, что России нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог, потому что это нужно для РФ и поддерживающего СВО местного населения.По его словам, надо занести в книгу рекордов Гиннеса первый случай в истории военного искусства, когда за полтора-два месяца заявляется, на каком направлении армия РФ будет наступать, какими силами и с какой целью, "так даже в подкидного дурака не играют".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_a8c7332a15e4b1cd88c42f13f45e888e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
наступление, россия, украина, новости
наступление, Россия, Украина, Новости

"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление

04:30 02.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия будет наступать на украинскую сторону, скоро пойдет на Славянск, Краматорск и Николаев, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее военный журналист Роман Сапоньков заявил, что России нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог, потому что это нужно для РФ и поддерживающего СВО местного населения.
Я вас уверяю, что мы будем наступать. Приоткрою карты. Будем наступать на Славянск и на Краматорск, будем наступать и на Николаев. У нас еще много работы в тех краях.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке
По его словам, надо занести в книгу рекордов Гиннеса первый случай в истории военного искусства, когда за полтора-два месяца заявляется, на каком направлении армия РФ будет наступать, какими силами и с какой целью, "так даже в подкидного дурака не играют".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
БТР M113 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 07:55Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. От советских БТР до новейших "Бумерангов"
 
наступлениеРоссияУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
07:49Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть
07:45Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
07:37Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
07:34Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
07:30"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
07:25Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
07:23Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
07:22"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
07:15Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
07:15Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
07:13Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
07:07"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
07:00Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
06:53"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ
06:45"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
06:37"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
06:30"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
06:22Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
06:16Дети, это "хаймарс!". Учебный год на Украине начался борьбой с Пушкиным
Лента новостейМолния