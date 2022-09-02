https://ukraina.ru/20220902/1038320314.html

"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление

"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление - 02.09.2022 Украина.ру

"Еще много работы в тех краях": Баранец рассказал, на какие украинские города РФ планирует наступление

Россия будет наступать на украинскую сторону, скоро пойдет на Славянск, Краматорск и Николаев, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-09-02T04:30

2022-09-02T04:30

2022-09-02T04:30

наступление

россия

украина

новости

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Ранее военный журналист Роман Сапоньков заявил, что России нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог, потому что это нужно для РФ и поддерживающего СВО местного населения.По его словам, надо занести в книгу рекордов Гиннеса первый случай в истории военного искусства, когда за полтора-два месяца заявляется, на каком направлении армия РФ будет наступать, какими силами и с какой целью, "так даже в подкидного дурака не играют".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

наступление, россия, украина, новости