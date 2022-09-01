"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса - 01.09.2022 Украина.ру
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"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса
"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса - 01.09.2022 Украина.ру
"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса
Российский певец, заслуженный артист РФ Дима Билан перепел одну из самых популярных детских песен — "Крылатые качели" — и снял клип о погибших школьниках Донбасса. Его опубликовали 1 сентября в YouTube
2022-09-01T13:08
2022-09-01T13:08
дети
донбасс
смерть
билан
новости
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В ролике исполнитель ставит свечи в память о погибших детях.В кадре появляются фотографии ребят, которые больше никогда не переступят порог родной школы, в титрах перечисляются их имена.Пользователи активно обсуждают клип в комментариях и благодарят певца за неравнодушие к гибели детей.По данным властей Донецкой Народной Республики (ДНР), за время вооружённого конфликта на территории республики погибло 130 детей и 515 получили ранения. 27 июля в регионе учреждён День памяти детей – жертв войны в Донбассе. А в этом году в День защиты детей начал работу сайт, посвящённый маленьким жителям Донбасса, погибшим от рук украинских националистов. На сайте "Аллея ангелов" собраны имена и истории детей, ставших жертвами военных преступлений киевского режима с 2014 года. Любой посетитель сайта может "зажечь" свечу в память о каждой оборвавшейся детской жизни.
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дети, донбасс, смерть, билан, новости, видео
дети, Донбасс, смерть, Билан, Новости

"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса

13:08 01.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения Российской национальной музыкальной премии
Церемония вручения Российской национальной музыкальной премии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российский певец, заслуженный артист РФ Дима Билан перепел одну из самых популярных детских песен — "Крылатые качели" — и снял клип о погибших школьниках Донбасса. Его опубликовали 1 сентября в YouTube
В ролике исполнитель ставит свечи в память о погибших детях.
В кадре появляются фотографии ребят, которые больше никогда не переступят порог родной школы, в титрах перечисляются их имена.
Пользователи активно обсуждают клип в комментариях и благодарят певца за неравнодушие к гибели детей.

"Невероятный клип в память погибшим детям...Они не были виноваты в ненависти Киева и ВСУ", "Вечная память погибшим деткам!", "Как же это страшно, что в наше время погибают дети", "Как жалко всех детей, погибших из-за политических игр взрослых. Они-то как раз и не виноваты ни в чем", "До слез, Дима! Это так больно, так грустно, что столько детей погибло на Донбассе!", "Спасибо Вам, Дима! От всех жителей Донбасса. Спасибо за то, что не прошли мимо нашего горя", - написали они.

По данным властей Донецкой Народной Республики (ДНР), за время вооружённого конфликта на территории республики погибло 130 детей и 515 получили ранения.
27 июля в регионе учреждён День памяти детей – жертв войны в Донбассе. А в этом году в День защиты детей начал работу сайт, посвящённый маленьким жителям Донбасса, погибшим от рук украинских националистов.
На сайте "Аллея ангелов" собраны имена и истории детей, ставших жертвами военных преступлений киевского режима с 2014 года. Любой посетитель сайта может "зажечь" свечу в память о каждой оборвавшейся детской жизни.
 
детиДонбасссмертьБиланНовости
 
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