https://ukraina.ru/20220901/1038327912.html

"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса

"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса - 01.09.2022 Украина.ру

"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса

Российский певец, заслуженный артист РФ Дима Билан перепел одну из самых популярных детских песен — "Крылатые качели" — и снял клип о погибших школьниках Донбасса. Его опубликовали 1 сентября в YouTube

2022-09-01T13:08

2022-09-01T13:08

2022-09-01T13:08

дети

донбасс

смерть

билан

новости

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В ролике исполнитель ставит свечи в память о погибших детях.В кадре появляются фотографии ребят, которые больше никогда не переступят порог родной школы, в титрах перечисляются их имена.Пользователи активно обсуждают клип в комментариях и благодарят певца за неравнодушие к гибели детей.По данным властей Донецкой Народной Республики (ДНР), за время вооружённого конфликта на территории республики погибло 130 детей и 515 получили ранения. 27 июля в регионе учреждён День памяти детей – жертв войны в Донбассе. А в этом году в День защиты детей начал работу сайт, посвящённый маленьким жителям Донбасса, погибшим от рук украинских националистов. На сайте "Аллея ангелов" собраны имена и истории детей, ставших жертвами военных преступлений киевского режима с 2014 года. Любой посетитель сайта может "зажечь" свечу в память о каждой оборвавшейся детской жизни.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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дети, донбасс, смерть, билан, новости, видео