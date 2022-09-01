https://ukraina.ru/20220901/1038325484.html

Обстрелы, попытка десанта. Главное на Украине на 12:00 1 сентября

Обстрелы, попытка десанта. Главное на Украине на 12:00 1 сентября - 01.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, попытка десанта. Главное на Украине на 12:00 1 сентября

Украина обстреливает Донбасс и Северную Таврию. В Минобороны рассказали подробности о попытке высадить десант ВСУ на Запорожскую АЭС.

2022-09-01T12:23

2022-09-01T12:23

2022-09-01T13:42

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 65 раз обстреляли территорию республики.«На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 428 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский и Центрально-городской районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Макеевке и освобожденном ранее Новотроицком. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Макеевке и освобождённом ранее Новотроицком», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 25 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«В течение 31 августа ими очищено более 9 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Пристино и Михайловка Кременского района», — отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Кроме того, ВСУ утром 1 сентября нанесли артиллерийский удар по Энергодару. Обстрел начался в 05:30. Как позже сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в результате обстрела города по меньшей мере трое мирных жителей погибли, пять человек получили ранения. Один из раненых — ребёнок, который находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра.«В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи», — сказал Рогов.Энергоснабжение нарушено из-за обстрелов украинскими войсками, сказал он.Неспокойно и в Херсонской области. Как сообщило местное МВД, в Херсоне обнаружили штаб-квартиру украинской террористической организации. Её члены могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности.Подробности десантаВ Минобороны России рассказали подробности о попытке Украины высадить десант и захватить Запорожскую АЭС.«1 сентября Киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Украинская артиллерия ведёт обстрел территории Запорожской АЭС и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», — отмечалось в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в 06:20 на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках.«Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану Запорожской атомной станции, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских вооруженных сил. В настоящее время ведётся уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолётов армейской авиации», — сообщило МинобороныВ сети появилось видео использования вертолётов ВС РФ.Также, как сообщило Минобороны России, около 07:00 подразделениями российских вооружённых сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.«В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», — отметили в Минобороны России.Накануне, 31 августа, вооружёнными силами Украины был нанесён удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений в результате этого удара не было.Как рассказал в комментарии военкору Юрию Котенку член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, уничтожено несколько десятков диверсантов.«Порядка 40 из 60 уничтожено. Зачистка идёт по полной, — и вертолетами отрабатывают, и подтянули кучу народу, — у них шансов никаких нет куда-либо деться, кроме встречи с Бандерой. Укронацисты бьют по мирному населению. Три человека погибло, пять ранено, один ребенок тяжело ранен. Целенаправленно били по объектам гражданской инфраструктуры — конкретно по ДК "Современник", известное здание в городе с точки зрения культуры. По нему непосредственно четыре прилета. Плюс пошли удары и по АЭС, когда их раскрыли и они начали пытаться отвлекать и оттягивать этим образом. Ещё шли две баржи с десантом, внешне выглядели как катера — они потоплены. С нашей стороны работают все вместе — и военные, и Рогсвардия, и десант. Росгвардия на атомной станции, её усилили, насколько можно», — подчеркнул Рогов.У себя в Telegram-канале Рогов также выразил обеспокоенность по поводу судьбы делегации МАГАТЭ, визит которой на Запорожскую АЭС Украина и попыталась сорвать сегодняшней провокацией.«На сайте Президента Украины появилась и исчезла новость о расстреле группы из миссии МАГАТЭ под Энергодаром российскими войсками. А вот это уже серьёзно! Та угроза со стороны террористов УГИЛа (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. — Ред.), о которой я не раз говорил, может быть реализована уже сегодня», — указал Рогов.При этом Минобороны России заявило, что, «несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы».«Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем», — подчеркнули в Минобороны РФ.Единственная угроза для делегации МАГАТЭ, таким образом, исходит от украинских военных.

https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники