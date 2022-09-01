Обстрелы, попытка десанта. Главное на Украине на 12:00 1 сентября
12:23 01.09.2022 (обновлено: 13:42 01.09.2022)
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке
Украина обстреливает Донбасс и Северную Таврию. В Минобороны рассказали подробности о попытке высадить десант ВСУ на Запорожскую АЭС.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 65 раз обстреляли территорию республики.
«На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 428 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский и Центрально-городской районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Макеевке и освобожденном ранее Новотроицком. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Макеевке и освобождённом ранее Новотроицком», — сообщило представительство.
09:58День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентябряШкольники подконтрольных Украине территорий Северной Таврии будут учиться дистанционно, учителя на освобождённых территориях получают угрозы. С утра ВСУ начали обстрел Энергодара и попытались захватить Запорожскую АЭС
Огнём украинской артиллерии было повреждено 25 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
«В течение 31 августа ими очищено более 9 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Пристино и Михайловка Кременского района», — отметил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
Кроме того, ВСУ утром 1 сентября нанесли артиллерийский удар по Энергодару. Обстрел начался в 05:30. Как позже сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в результате обстрела города по меньшей мере трое мирных жителей погибли, пять человек получили ранения. Один из раненых — ребёнок, который находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра.
«В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи», — сказал Рогов.
Энергоснабжение нарушено из-за обстрелов украинскими войсками, сказал он.
Неспокойно и в Херсонской области. Как сообщило местное МВД, в Херсоне обнаружили штаб-квартиру украинской террористической организации. Её члены могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности.
Подробности десанта
В Минобороны России рассказали подробности о попытке Украины высадить десант и захватить Запорожскую АЭС.
«1 сентября Киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Украинская артиллерия ведёт обстрел территории Запорожской АЭС и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», — отмечалось в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, сообщило Минобороны, в 06:20 на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках.
«Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану Запорожской атомной станции, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских вооруженных сил. В настоящее время ведётся уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолётов армейской авиации», — сообщило Минобороны
В сети появилось видео использования вертолётов ВС РФ.
Также, как сообщило Минобороны России, около 07:00 подразделениями российских вооружённых сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.
«В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», — отметили в Минобороны России.
Накануне, 31 августа, вооружёнными силами Украины был нанесён удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений в результате этого удара не было.
Накануне, 31 августа, вооружёнными силами Украины был нанесён удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений в результате этого удара не было.
Как рассказал в комментарии военкору Юрию Котенку член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, уничтожено несколько десятков диверсантов.
«Порядка 40 из 60 уничтожено. Зачистка идёт по полной, — и вертолетами отрабатывают, и подтянули кучу народу, — у них шансов никаких нет куда-либо деться, кроме встречи с Бандерой. Укронацисты бьют по мирному населению. Три человека погибло, пять ранено, один ребенок тяжело ранен. Целенаправленно били по объектам гражданской инфраструктуры — конкретно по ДК "Современник", известное здание в городе с точки зрения культуры. По нему непосредственно четыре прилета. Плюс пошли удары и по АЭС, когда их раскрыли и они начали пытаться отвлекать и оттягивать этим образом. Ещё шли две баржи с десантом, внешне выглядели как катера — они потоплены. С нашей стороны работают все вместе — и военные, и Рогсвардия, и десант. Росгвардия на атомной станции, её усилили, насколько можно», — подчеркнул Рогов.
У себя в Telegram-канале Рогов также выразил обеспокоенность по поводу судьбы делегации МАГАТЭ, визит которой на Запорожскую АЭС Украина и попыталась сорвать сегодняшней провокацией.
«На сайте Президента Украины появилась и исчезла новость о расстреле группы из миссии МАГАТЭ под Энергодаром российскими войсками. А вот это уже серьёзно! Та угроза со стороны террористов УГИЛа (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. — Ред.), о которой я не раз говорил, может быть реализована уже сегодня», — указал Рогов.
При этом Минобороны России заявило, что, «несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы».
«Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Единственная угроза для делегации МАГАТЭ, таким образом, исходит от украинских военных.