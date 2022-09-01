Немецкий генерал предупредил о военной мощи России - 01.09.2022 Украина.ру
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Немецкий генерал предупредил о военной мощи России
Немецкий генерал предупредил о военной мощи России - 01.09.2022 Украина.ру
Немецкий генерал предупредил о военной мощи России
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн 31 августа заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Reuters
2022-09-01T08:12
2022-09-01T08:12
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оружие
германия
новости
военная
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"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — предупредил Цорн.Он добавил, что большая часть российского флота не была развернута на Украине, а российские военно-воздушные силы также имеют значительный потенциал, что представляет угрозу и для НАТО. Кроме того, он упомянул "огромные запасы" вооружений, говоря об оснащенности российской армии.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию, а Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, оружие, германия, новости, военная
Россия, оружие, Германия, Новости, военная

Немецкий генерал предупредил о военной мощи России

08:12 01.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн 31 августа заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Reuters
"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — предупредил Цорн.
Он добавил, что большая часть российского флота не была развернута на Украине, а российские военно-воздушные силы также имеют значительный потенциал, что представляет угрозу и для НАТО.
Кроме того, он упомянул "огромные запасы" вооружений, говоря об оснащенности российской армии.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию, а Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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