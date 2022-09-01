https://ukraina.ru/20220901/1038313469.html
Немецкий генерал предупредил о военной мощи России
Немецкий генерал предупредил о военной мощи России - 01.09.2022 Украина.ру
Немецкий генерал предупредил о военной мощи России
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн 31 августа заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Reuters
2022-09-01T08:12
2022-09-01T08:12
2022-09-01T08:12
россия
оружие
германия
новости
военная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — предупредил Цорн.Он добавил, что большая часть российского флота не была развернута на Украине, а российские военно-воздушные силы также имеют значительный потенциал, что представляет угрозу и для НАТО. Кроме того, он упомянул "огромные запасы" вооружений, говоря об оснащенности российской армии.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию, а Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, оружие, германия, новости, военная
Россия, оружие, Германия, Новости, военная
Немецкий генерал предупредил о военной мощи России
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн 31 августа заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Reuters
"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — предупредил Цорн.
Он добавил, что большая часть российского флота не была развернута на Украине, а российские военно-воздушные силы также имеют значительный потенциал, что представляет угрозу и для НАТО.
Кроме того, он упомянул "огромные запасы" вооружений, говоря об оснащенности российской армии.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию, а Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.