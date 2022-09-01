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Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs

Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs - 01.09.2022 Украина.ру

Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs

Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом сообщил на днях американский журнал Foreign Affairs

2022-09-01T07:57

2022-09-01T07:57

2022-09-01T07:57

нато

украина

новости

ядерная война

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Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом."Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — говорится в публикации.Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт.Страны-члены НАТО продолжают поставлять оружие Киеву. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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нато, украина, новости, ядерная война