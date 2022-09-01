Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs - 01.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220901/1038312665.html
Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs
Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs - 01.09.2022 Украина.ру
Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs
Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом сообщил на днях американский журнал Foreign Affairs
2022-09-01T07:57
2022-09-01T07:57
нато
украина
новости
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8eee26b22bd208cfc266a9892d5febf5.jpg
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом."Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — говорится в публикации.Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт.Страны-члены НАТО продолжают поставлять оружие Киеву. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_03f4d2c2799dec39f4572b8ea45ad77d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, украина, новости, ядерная война
НАТО, Украина, Новости, ядерная война

Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign Affairs

07:57 01.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом сообщил на днях американский журнал Foreign Affairs
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.
"Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт.

"Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS", — подчеркнули в материале.

Страны-члены НАТО продолжают поставлять оружие Киеву. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
 
НАТОУкраинаНовостиядерная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Украинская "киберармия" пошла в наступление – СМИ
10:42Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?
10:40Это не Донецк. Военный эксперт о том, как администрация Новой Каховки зря посеяла панику
10:33"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в Италии
10:17Обстреливающие Энергодар украинские войска убили мирных жителей, серьезно пострадал ребенок - Рогов
10:08СМИ: Зеленский сдал свою виллу в Италии в аренду россиянам
10:05Стало известно, из какого оружия ВСУ ведут огонь по Энергодару
09:58День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентября
09:40Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар, несмотря на опасность
09:39ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и ближайшие населенные пункты – Минобороны РФ
09:28Украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, российская авиация уничтожает противника
09:24Посол РФ в Турции высказался о визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
09:00Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефть
08:56Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговоры
08:49"Глупо": дирекция ВГТРК оценила призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС
08:33Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара
08:32Больше тяжелых вооружений и санкций: Трасс высказалась о борьбе с Россией
08:30Идея федерализации Украины родилась в горбачевскую перестройку - Ольхин
08:22В Пентагоне сообщили, что Украина пока не получила американские комплексы NASAMS
08:22Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - WSJ
Лента новостейМолния