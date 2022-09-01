https://ukraina.ru/20220901/1038311812.html

Финляндия переходит на "военную экономику" из-за энергетического кризиса

Финляндия переходит на "военную экономику" из-за энергетического кризиса - 01.09.2022 Украина.ру

Финляндия переходит на "военную экономику" из-за энергетического кризиса

Из-за энергетического кризиса Финляндия живет в условиях "военной экономики", сказала премьер-министр страны Санна Марин, ее слова приводит Yle

2022-09-01T07:32

2022-09-01T07:32

2022-09-01T07:32

финляндия

новости

экономика

россия

энергетический кризис

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По ее мнению, в подобных условиях государству требуются исключительные меры для стабилизации ситуации, в том числе возможное введение предельных цен на электроэнергию. Марин добавила, что Хельсинки рассчитывает на помощь ЕС в рамках текущего кризиса.После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Позже президент РФ Владимир Путин сказал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ukraina.ru/20220901/1038285049.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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финляндия, новости, экономика, россия, энергетический кризис