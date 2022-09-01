https://ukraina.ru/20220901/1038311812.html
Финляндия переходит на "военную экономику" из-за энергетического кризиса
Финляндия переходит на "военную экономику" из-за энергетического кризиса - 01.09.2022 Украина.ру
Финляндия переходит на "военную экономику" из-за энергетического кризиса
Из-за энергетического кризиса Финляндия живет в условиях "военной экономики", сказала премьер-министр страны Санна Марин, ее слова приводит Yle
2022-09-01T07:32
2022-09-01T07:32
2022-09-01T07:32
финляндия
новости
экономика
россия
энергетический кризис
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По ее мнению, в подобных условиях государству требуются исключительные меры для стабилизации ситуации, в том числе возможное введение предельных цен на электроэнергию. Марин добавила, что Хельсинки рассчитывает на помощь ЕС в рамках текущего кризиса.После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Позже президент РФ Владимир Путин сказал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
финляндия, новости, экономика, россия, энергетический кризис
Финляндия, Новости, Экономика, Россия, энергетический кризис
Финляндия переходит на "военную экономику" из-за энергетического кризиса
Из-за энергетического кризиса Финляндия живет в условиях "военной экономики", сказала премьер-министр страны Санна Марин, ее слова приводит Yle
"Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", — сказала Марин.
По ее мнению, в подобных условиях государству требуются исключительные меры для стабилизации ситуации, в том числе возможное введение предельных цен на электроэнергию. Марин добавила, что Хельсинки рассчитывает на помощь ЕС в рамках текущего кризиса.
После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Позже президент РФ Владимир Путин сказал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.