https://ukraina.ru/20220831/1038297161.html

"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО

"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО - 31.08.2022 Украина.ру

"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО

Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью научного сотрудника Совета по международным отношениям США Лорен Кан "Как Украина переделывает войну"... Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T15:52

2022-08-31T15:52

2022-08-31T15:52

эксклюзив

украина

россия

сво

бпла

искусственный интеллект

разведка

чем воюют на украине

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Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью научного сотрудника Совета по международным отношениям США Лорен Кан "Как Украина переделывает войну". Вообще сферой её интересов являются оборонные инновации и применение искусственного интеллекта и эта статья – не исключение. Чего же нового обнаружила госпожа Кан в боевых действиях на Украине?Собственно, она пишет о тех вещах, которые для независимых аналитиков и военкоров были очевидны ещё до начала СВО – на ход боевых действий всё большее влияние оказывают технологии двойного назначения.Во-первых, Украина "перевернула общепринятое мнение о том, что беспилотникам будет сложно работать перед лицом противовоздушной обороны" и активно использует не только военные Bayraktar TB2, но и коммерческие БПЛА, в том числе – в качестве платформ для вооружения.Действительно, ещё во время Второй карабахской войны военные эксперты с серьёзным выражением лица говорили, что БПЛА могли быть эффективны только в условиях отсутствия у армянской стороны системы ПВО (это не говоря о том, что стоимость ракеты даже устаревшего ЗРК намного выше, чем небольшого коммерческого дрона) и эффективных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Сейчас мы видим крайне ограниченное использование обеими сторонами авиации, а над полем боя господствуют именно БПЛА – не смотря на ПВО и РЭБ. Причём достаточно мощные системы РЭБ валят все БПЛА – и вражеские, и свои, а потому командирам на местах приходится задумываться, что важнее – убить вражеские "глаза" или потерять свои…Во-вторых, "доказано, что коммерческие данные или данные из открытых источников на самом деле являются доступными и полезными источниками разведданных на поле боя".На самом деле тут ничего нового нет – все разведки работают, в основном, с открытыми данными. Их и несколько десятилетий назад было достаточно, чтобы делать выводы, а сейчас даже напрягаться не надо – достаточно зайти в "Викимапию" и обнаружить не только довольно полное описание секретного объекта, но и комментарии людей, которые на нём бывали…Характерным примером использования технологии OSINT является работа телеграм-канала "Рыбарь", который отслеживает деятельность ВСУ в тылу и на фронте. Нередко вскрытые этой анонимной группой объекты становятся целями ударов российского высокоточного оружия.В-третьих, "министерству цифровых технологий Украины удалось обеспечить доступ к частным, принадлежащим гражданским лицам спутниковым сетям и изображениям высокого разрешения в режиме реального времени".Россия, имеющая очень ограниченную орбитальную группировку, действительно уступает Украине, которая активно использует данные коммерческих спутников, принадлежащих, например, компании Maxar. Мы бы обратили внимание ещё и на использование ВСУ терминалов мобильного интернета Starlink от Илона Маска.Однако госпожа Кан, сказав "а", забыла сказать "б" – никакой заслуги самой Украины в этом нет. Украина получает разведывательную информацию от своих западных партнёров (на раннем этапе такую помощь ей даже навязывали), причём использование коммерческих спутников позволяет восполнять недостатки разведывательной группировки и получать визуальные материалы, пригодные для использования в пропагандистских целях. Без согласия Запада никакая страна или, тем более, повстанцы такую информацию в сколько-нибудь значительных объёмах не получат. Эта демократия – кого надо демократия.В-четвёртых, по мнению Кан "обе стороны используют искусственный интеллект, в частности алгоритмы машинного и глубокого обучения. (…) Украина использует технологию распознавания лиц для идентификации российских оперативников и солдат, борьбы с дезинформацией и – с помощью американских военных – создания моделей российской тактики и стратегии, которые она может использовать для анализа и стратегического планирования".Но это использование самой технологии ИИ. Оружия, основанного на основе такой технологии, никто ещё не применял (это терминатор если что – тот самый, из фильма).Кан также делает два вывода – позитивный и негативный.Позитивный состоит в том, что "Украина может использовать малоподготовленных солдат и даже обычных гражданских лиц для победы на поле боя. При этом страна выдвинула на первый план большую тенденцию в войне, последствия которой выходят за рамки этого конфликта: демократизация военной мощи. Инструменты Украины расширили боевые действия за пределы физического поля боя – и за пределы традиционных военных и государственных субъектов – чтобы позволить обычным гражданам, частным компаниям и гражданским учреждениям помогать в бою".Ничего нового вообще в этом нет – волонтёрство, привлечение населения к диверсионной деятельности в тылу врага и т.п. существуют с незапамятных времён. Изменение технологической начинки принципиально тут ничего не меняет. Использование же Украиной массы полуподготовленных теробороновцев вместо профессиональных военных ведёт только к росту потерь. Дороговато стоит эта ваша "демократизация"…Негативный: "хотя технологии важны, это не панацея. Украина не может победить только потому, что в её ВВС много беспилотников ТБ2, барражирующих боеприпасов или население, подкованное в цифровых технологиях. Новые системы не избавятся от танков и не сделают текущие цепочки поставок, оперативные концепции, запасы и силовые доктрины неактуальными".В общем, иными словами, как говорили во времена перестройки, в настоящей войне самый важный фактор - человеческий. И это, как мы уже отметили, не ново. Во всяком случае в России и на Украине о влиянии человеческого фактора знают с конца 90-ых . Но это знание не смогло нам сохранить СССР.

https://ukraina.ru/20220726/1036898835.html

https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html

https://ukraina.ru/20220120/1033118181.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

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эксклюзив, украина, россия, сво, бпла, искусственный интеллект, разведка