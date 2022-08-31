"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО - 31.08.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220831/1038297161.html
"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО
"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО - 31.08.2022 Украина.ру
"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО
Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью научного сотрудника Совета по международным отношениям США Лорен Кан "Как Украина переделывает войну"... Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T15:52
2022-08-31T15:52
эксклюзив
украина
россия
сво
бпла
искусственный интеллект
разведка
чем воюют на украине
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Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью научного сотрудника Совета по международным отношениям США Лорен Кан "Как Украина переделывает войну". Вообще сферой её интересов являются оборонные инновации и применение искусственного интеллекта и эта статья – не исключение. Чего же нового обнаружила госпожа Кан в боевых действиях на Украине?Собственно, она пишет о тех вещах, которые для независимых аналитиков и военкоров были очевидны ещё до начала СВО – на ход боевых действий всё большее влияние оказывают технологии двойного назначения.Во-первых, Украина "перевернула общепринятое мнение о том, что беспилотникам будет сложно работать перед лицом противовоздушной обороны" и активно использует не только военные Bayraktar TB2, но и коммерческие БПЛА, в том числе – в качестве платформ для вооружения.Действительно, ещё во время Второй карабахской войны военные эксперты с серьёзным выражением лица говорили, что БПЛА могли быть эффективны только в условиях отсутствия у армянской стороны системы ПВО (это не говоря о том, что стоимость ракеты даже устаревшего ЗРК намного выше, чем небольшого коммерческого дрона) и эффективных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Сейчас мы видим крайне ограниченное использование обеими сторонами авиации, а над полем боя господствуют именно БПЛА – не смотря на ПВО и РЭБ. Причём достаточно мощные системы РЭБ валят все БПЛА – и вражеские, и свои, а потому командирам на местах приходится задумываться, что важнее – убить вражеские "глаза" или потерять свои…Во-вторых, "доказано, что коммерческие данные или данные из открытых источников на самом деле являются доступными и полезными источниками разведданных на поле боя".На самом деле тут ничего нового нет – все разведки работают, в основном, с открытыми данными. Их и несколько десятилетий назад было достаточно, чтобы делать выводы, а сейчас даже напрягаться не надо – достаточно зайти в "Викимапию" и обнаружить не только довольно полное описание секретного объекта, но и комментарии людей, которые на нём бывали…Характерным примером использования технологии OSINT является работа телеграм-канала "Рыбарь", который отслеживает деятельность ВСУ в тылу и на фронте. Нередко вскрытые этой анонимной группой объекты становятся целями ударов российского высокоточного оружия.В-третьих, "министерству цифровых технологий Украины удалось обеспечить доступ к частным, принадлежащим гражданским лицам спутниковым сетям и изображениям высокого разрешения в режиме реального времени".Россия, имеющая очень ограниченную орбитальную группировку, действительно уступает Украине, которая активно использует данные коммерческих спутников, принадлежащих, например, компании Maxar. Мы бы обратили внимание ещё и на использование ВСУ терминалов мобильного интернета Starlink от Илона Маска.Однако госпожа Кан, сказав "а", забыла сказать "б" – никакой заслуги самой Украины в этом нет. Украина получает разведывательную информацию от своих западных партнёров (на раннем этапе такую помощь ей даже навязывали), причём использование коммерческих спутников позволяет восполнять недостатки разведывательной группировки и получать визуальные материалы, пригодные для использования в пропагандистских целях. Без согласия Запада никакая страна или, тем более, повстанцы такую информацию в сколько-нибудь значительных объёмах не получат. Эта демократия – кого надо демократия.В-четвёртых, по мнению Кан "обе стороны используют искусственный интеллект, в частности алгоритмы машинного и глубокого обучения. (…) Украина использует технологию распознавания лиц для идентификации российских оперативников и солдат, борьбы с дезинформацией и – с помощью американских военных – создания моделей российской тактики и стратегии, которые она может использовать для анализа и стратегического планирования".Но это использование самой технологии ИИ. Оружия, основанного на основе такой технологии, никто ещё не применял (это терминатор если что – тот самый, из фильма).Кан также делает два вывода – позитивный и негативный.Позитивный состоит в том, что "Украина может использовать малоподготовленных солдат и даже обычных гражданских лиц для победы на поле боя. При этом страна выдвинула на первый план большую тенденцию в войне, последствия которой выходят за рамки этого конфликта: демократизация военной мощи. Инструменты Украины расширили боевые действия за пределы физического поля боя – и за пределы традиционных военных и государственных субъектов – чтобы позволить обычным гражданам, частным компаниям и гражданским учреждениям помогать в бою".Ничего нового вообще в этом нет – волонтёрство, привлечение населения к диверсионной деятельности в тылу врага и т.п. существуют с незапамятных времён. Изменение технологической начинки принципиально тут ничего не меняет. Использование же Украиной массы полуподготовленных теробороновцев вместо профессиональных военных ведёт только к росту потерь. Дороговато стоит эта ваша "демократизация"…Негативный: "хотя технологии важны, это не панацея. Украина не может победить только потому, что в её ВВС много беспилотников ТБ2, барражирующих боеприпасов или население, подкованное в цифровых технологиях. Новые системы не избавятся от танков и не сделают текущие цепочки поставок, оперативные концепции, запасы и силовые доктрины неактуальными".В общем, иными словами, как говорили во времена перестройки, в настоящей войне самый важный фактор - человеческий. И это, как мы уже отметили, не ново. Во всяком случае в России и на Украине о влиянии человеческого фактора знают с конца 90-ых . Но это знание не смогло нам сохранить СССР.
https://ukraina.ru/20220726/1036898835.html
https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, россия, сво, бпла, искусственный интеллект, разведка
Эксклюзив, Украина, Россия, СВО, БПЛА, искусственный интеллект, разведка, Чем воюют на Украине

"Демократизация военной мощи": неочевидные результаты СВО

15:52 31.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью научного сотрудника Совета по международным отношениям США Лорен Кан "Как Украина переделывает войну". Вообще сферой её интересов являются оборонные инновации и применение искусственного интеллекта и эта статья – не исключение. Чего же нового обнаружила госпожа Кан в боевых действиях на Украине?
Собственно, она пишет о тех вещах, которые для независимых аналитиков и военкоров были очевидны ещё до начала СВО – на ход боевых действий всё большее влияние оказывают технологии двойного назначения.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 20:40
"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛАРазведданные дают определённое преимущество, но войска РФ не стоят на месте и огненные позиции меняются, как и склады с боеприпасами, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Во-первых, Украина "перевернула общепринятое мнение о том, что беспилотникам будет сложно работать перед лицом противовоздушной обороны" и активно использует не только военные Bayraktar TB2, но и коммерческие БПЛА, в том числе – в качестве платформ для вооружения.
Действительно, ещё во время Второй карабахской войны военные эксперты с серьёзным выражением лица говорили, что БПЛА могли быть эффективны только в условиях отсутствия у армянской стороны системы ПВО (это не говоря о том, что стоимость ракеты даже устаревшего ЗРК намного выше, чем небольшого коммерческого дрона) и эффективных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Сейчас мы видим крайне ограниченное использование обеими сторонами авиации, а над полем боя господствуют именно БПЛА – не смотря на ПВО и РЭБ. Причём достаточно мощные системы РЭБ валят все БПЛА – и вражеские, и свои, а потому командирам на местах приходится задумываться, что важнее – убить вражеские "глаза" или потерять свои…
Во-вторых, "доказано, что коммерческие данные или данные из открытых источников на самом деле являются доступными и полезными источниками разведданных на поле боя".
На самом деле тут ничего нового нет – все разведки работают, в основном, с открытыми данными. Их и несколько десятилетий назад было достаточно, чтобы делать выводы, а сейчас даже напрягаться не надо – достаточно зайти в "Викимапию" и обнаружить не только довольно полное описание секретного объекта, но и комментарии людей, которые на нём бывали…
Характерным примером использования технологии OSINT является работа телеграм-канала "Рыбарь", который отслеживает деятельность ВСУ в тылу и на фронте. Нередко вскрытые этой анонимной группой объекты становятся целями ударов российского высокоточного оружия.
В-третьих, "министерству цифровых технологий Украины удалось обеспечить доступ к частным, принадлежащим гражданским лицам спутниковым сетям и изображениям высокого разрешения в режиме реального времени".
Пуск РНСоюз-2.1б со спутником Метеор-М с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 06:58Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Как Россия будет сбивать разведспутники США
Россия, имеющая очень ограниченную орбитальную группировку, действительно уступает Украине, которая активно использует данные коммерческих спутников, принадлежащих, например, компании Maxar. Мы бы обратили внимание ещё и на использование ВСУ терминалов мобильного интернета Starlink от Илона Маска.
Однако госпожа Кан, сказав "а", забыла сказать "б" – никакой заслуги самой Украины в этом нет. Украина получает разведывательную информацию от своих западных партнёров (на раннем этапе такую помощь ей даже навязывали), причём использование коммерческих спутников позволяет восполнять недостатки разведывательной группировки и получать визуальные материалы, пригодные для использования в пропагандистских целях. Без согласия Запада никакая страна или, тем более, повстанцы такую информацию в сколько-нибудь значительных объёмах не получат. Эта демократия – кого надо демократия.
В-четвёртых, по мнению Кан "обе стороны используют искусственный интеллект, в частности алгоритмы машинного и глубокого обучения. (…) Украина использует технологию распознавания лиц для идентификации российских оперативников и солдат, борьбы с дезинформацией и – с помощью американских военных – создания моделей российской тактики и стратегии, которые она может использовать для анализа и стратегического планирования".
Но это использование самой технологии ИИ. Оружия, основанного на основе такой технологии, никто ещё не применял (это терминатор если что – тот самый, из фильма).
Кан также делает два вывода – позитивный и негативный.
Позитивный состоит в том, что "Украина может использовать малоподготовленных солдат и даже обычных гражданских лиц для победы на поле боя. При этом страна выдвинула на первый план большую тенденцию в войне, последствия которой выходят за рамки этого конфликта: демократизация военной мощи. Инструменты Украины расширили боевые действия за пределы физического поля боя – и за пределы традиционных военных и государственных субъектов – чтобы позволить обычным гражданам, частным компаниям и гражданским учреждениям помогать в бою".
клавиатура, флаг Украины, интернет
20 января, 16:05
Цифровой ГУЛАГ на Украине: как искусственный интеллект вычисляет "сепаратистов"Украинская компания Artellence разработала программу, которая вычисляет политические взгляды человека, анализируя его страницы в соцсетях. Многие структуры на Украине уже используют её, чтобы вычислять людей, настроенных оппозиционно к нынешней власти, сообщает ресурс Highload 17 января
Ничего нового вообще в этом нет – волонтёрство, привлечение населения к диверсионной деятельности в тылу врага и т.п. существуют с незапамятных времён. Изменение технологической начинки принципиально тут ничего не меняет. Использование же Украиной массы полуподготовленных теробороновцев вместо профессиональных военных ведёт только к росту потерь. Дороговато стоит эта ваша "демократизация"…
Негативный: "хотя технологии важны, это не панацея. Украина не может победить только потому, что в её ВВС много беспилотников ТБ2, барражирующих боеприпасов или население, подкованное в цифровых технологиях. Новые системы не избавятся от танков и не сделают текущие цепочки поставок, оперативные концепции, запасы и силовые доктрины неактуальными".
В общем, иными словами, как говорили во времена перестройки, в настоящей войне самый важный фактор - человеческий. И это, как мы уже отметили, не ново. Во всяком случае в России и на Украине о влиянии человеческого фактора знают с конца 90-ых . Но это знание не смогло нам сохранить СССР.
 
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