Александр Дмитриевский: В результате "горбачёвщины" Донбасс стал ощущать себя преданным всеми - 31.08.2022 Украина.ру
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Александр Дмитриевский: В результате "горбачёвщины" Донбасс стал ощущать себя преданным всеми
Александр Дмитриевский: В результате "горбачёвщины" Донбасс стал ощущать себя преданным всеми - 31.08.2022 Украина.ру
Александр Дмитриевский: В результате "горбачёвщины" Донбасс стал ощущать себя преданным всеми
Вечером 30 августа на 92-м году жизни скончался последний генеральный секретарь КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев. О том, чем запомнился... Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T13:51
2022-08-31T13:51
интервью
горбачев
донбасс
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Вечером 30 августа на 92-м году жизни скончался последний генеральный секретарь КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев. О том, чем запомнился Донбассу Горбачев изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.- Александр, чем запомнился Горбачев Донбассу? Что сделал, что не сделал?- Ничем, кроме того, что один раз побывал в Донецке: Донбасс находился в стороне от внимания "минерального секретаря". Более того, чем дальше продвигалась "перестройка", тем сильнее выбрасывался Донбасс из сферы внимания Москвы и тем сильнее он загонялся в сферу влияния Киева. И это при том, что основная доля производства была ориентирована на общесоюзный рынок, а не на украинский.- В чем Донбасс действительно нуждался, и что ему предлагали в перестройку?- Надо понимать что Донбасс - это тыловая база могущества России на всём южном направлении. Это имперский проект, вне которого Донбасс будет обречён на прозябание. Кстати сказать, основной причиной ненависти к Донбассу со стороны Украины было то, что Донбасс так или иначе пытался в постсоветские годы пусть даже в сильно урезанном виде реанимировать имперский проект, без которого его нежизнеспособность становилась вопросом времени, а не принципа, и именно это привело к "евромайдану".Донбасс в то время являлся стратегическим угольным резервом страны: донецкий уголь дороже сибирского, но тем не менее в условиях наступления особого периода именно на донецкое топливо делалась основная ставка для Европейской части СССР, ибо транспорт будет загружен совсем не угольными заказами. А поддержание стратегического резерва - это серьёзная задача: шахты с заделами под особый период никогда не будут отличаться особой прибыльность. И именно эти шахты и были первыми уничтожены в постперестроечную эпоху.Ещё требовалось дальнейшее развитие новой промышленной базы: ещё в 1960-е годы была начата переориентация Донбасса на высокотехнологичные отрасли с перекачкой капитала (если так можно сказать) из горно-металлургического комплекса. Но этот процесс требовал постепенной и каждодневной работы, а не волюнтаристских решений: к сожалению, Горбачёвым не предлагалось ничего.- Как в Донбассе отнеслись к "эпохе перспектив", о которой говорили в рекламе "Пиццы Хат" с участием Горбачева?- Реклама пиццы - это уже постсоветское время. Это первое. А второе то, что в результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя преданными всеми и вся, брошенными на произвол. В 1989 году эта вера ещё теплилась: достаточно вспомнить шахтёрские забастовки, к которым Донбасс присоединился, кстати, позже всех - после Воркуты, Кузбасса, Караганды и других угольных районов, а в самом Донбассе первыми забастовали Белая Калитва и Красный Сулин в Ростовской области, а совсем не Донецк и Луганск. Но в 1991 году люди Донбасса чувствовали себя совершенно брошенными и ненужными, им потребовалась почти четверть века чтобы снова собраться с силами и сказать своё слово в дни Русской весны.
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Алексей Туманов
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96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
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60
интервью, горбачев, донбасс
Интервью, Горбачев, Донбасс

Александр Дмитриевский: В результате "горбачёвщины" Донбасс стал ощущать себя преданным всеми

13:51 31.08.2022
 
Александр Дмитриевский
Александр Дмитриевский
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Алексей Туманов
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Вечером 30 августа на 92-м году жизни скончался последний генеральный секретарь КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев. О том, чем запомнился Донбассу Горбачев изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.
- Александр, чем запомнился Горбачев Донбассу? Что сделал, что не сделал?
- Ничем, кроме того, что один раз побывал в Донецке: Донбасс находился в стороне от внимания "минерального секретаря". Более того, чем дальше продвигалась "перестройка", тем сильнее выбрасывался Донбасс из сферы внимания Москвы и тем сильнее он загонялся в сферу влияния Киева. И это при том, что основная доля производства была ориентирована на общесоюзный рынок, а не на украинский.
- В чем Донбасс действительно нуждался, и что ему предлагали в перестройку?
- Надо понимать что Донбасс - это тыловая база могущества России на всём южном направлении. Это имперский проект, вне которого Донбасс будет обречён на прозябание. Кстати сказать, основной причиной ненависти к Донбассу со стороны Украины было то, что Донбасс так или иначе пытался в постсоветские годы пусть даже в сильно урезанном виде реанимировать имперский проект, без которого его нежизнеспособность становилась вопросом времени, а не принципа, и именно это привело к "евромайдану".
Донбасс в то время являлся стратегическим угольным резервом страны: донецкий уголь дороже сибирского, но тем не менее в условиях наступления особого периода именно на донецкое топливо делалась основная ставка для Европейской части СССР, ибо транспорт будет загружен совсем не угольными заказами. А поддержание стратегического резерва - это серьёзная задача: шахты с заделами под особый период никогда не будут отличаться особой прибыльность. И именно эти шахты и были первыми уничтожены в постперестроечную эпоху.
Ещё требовалось дальнейшее развитие новой промышленной базы: ещё в 1960-е годы была начата переориентация Донбасса на высокотехнологичные отрасли с перекачкой капитала (если так можно сказать) из горно-металлургического комплекса. Но этот процесс требовал постепенной и каждодневной работы, а не волюнтаристских решений: к сожалению, Горбачёвым не предлагалось ничего.
- Как в Донбассе отнеслись к "эпохе перспектив", о которой говорили в рекламе "Пиццы Хат" с участием Горбачева?
- Реклама пиццы - это уже постсоветское время. Это первое. А второе то, что в результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя преданными всеми и вся, брошенными на произвол. В 1989 году эта вера ещё теплилась: достаточно вспомнить шахтёрские забастовки, к которым Донбасс присоединился, кстати, позже всех - после Воркуты, Кузбасса, Караганды и других угольных районов, а в самом Донбассе первыми забастовали Белая Калитва и Красный Сулин в Ростовской области, а совсем не Донецк и Луганск. Но в 1991 году люди Донбасса чувствовали себя совершенно брошенными и ненужными, им потребовалась почти четверть века чтобы снова собраться с силами и сказать своё слово в дни Русской весны.
 
ИнтервьюГорбачевДонбасс
 
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