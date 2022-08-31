https://ukraina.ru/20220831/1038279127.html

Умер первый президент СССР Михаил Горбачев

Умер первый президент СССР Михаил Горбачев - 31.08.2022 Украина.ру

Умер первый президент СССР Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни от тяжелой болезни в Москве, сообщили в Центральной клинической больнице (ЦКБ)

2022-08-31T07:22

2022-08-31T07:22

2022-08-31T07:22

горбачев

новости

умер

москва

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Первого президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой, сообщили РИА Новости со ссылкой на "Горбачев-Фонд".Михаил Горбачев являлся членом ЦК КПСС с 1971 по 1991 год. С 1980 по 1991 год — член Политбюро ЦК КПСС. В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а с 1 октября 1988 года занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом СССР. В декабре 1991 года он сложил с себя полномочия президента СССР после подписания Беловежских соглашений – "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" и ликвидации Союза.

https://ukraina.ru/20220831/1038278533.html

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горбачев, новости, умер, москва