Умер первый президент СССР Михаил Горбачев - 31.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038279127.html
Умер первый президент СССР Михаил Горбачев
Умер первый президент СССР Михаил Горбачев - 31.08.2022 Украина.ру
Умер первый президент СССР Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни от тяжелой болезни в Москве, сообщили в Центральной клинической больнице (ЦКБ)
2022-08-31T07:22
2022-08-31T07:22
горбачев
новости
умер
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101731/71/1017317106_0:180:2944:1835_1920x0_80_0_0_8ef0e50dcdd8c55b0a170ecbc0e05c0f.jpg
Первого президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой, сообщили РИА Новости со ссылкой на "Горбачев-Фонд".Михаил Горбачев являлся членом ЦК КПСС с 1971 по 1991 год. С 1980 по 1991 год — член Политбюро ЦК КПСС. В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а с 1 октября 1988 года занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом СССР. В декабре 1991 года он сложил с себя полномочия президента СССР после подписания Беловежских соглашений – "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" и ликвидации Союза.
https://ukraina.ru/20220831/1038278533.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101731/71/1017317106_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_220b0b7ce07ea025966ad6dfb8488e70.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
горбачев, новости, умер, москва
Горбачев, Новости, умер, Москва

Умер первый президент СССР Михаил Горбачев

07:22 31.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦеремония вручения Государственных премий РФ
Церемония вручения Государственных премий РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни от тяжелой болезни в Москве, сообщили в Центральной клинической больнице (ЦКБ)
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сказали журналистам в ЦКБ.
Первого президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой, сообщили РИА Новости со ссылкой на "Горбачев-Фонд".
Михаил Горбачев являлся членом ЦК КПСС с 1971 по 1991 год. С 1980 по 1991 год — член Политбюро ЦК КПСС. В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а с 1 октября 1988 года занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.
В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом СССР. В декабре 1991 года он сложил с себя полномочия президента СССР после подписания Беловежских соглашений – "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" и ликвидации Союза.
М.С. Горбачев на заседании IV съезда народных депутатов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
06:56
На смерть генсека Горбачева
 
ГорбачевНовостиумерМосква
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа
11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
11:37Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
11:24ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
10:34В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
10:29Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
10:24Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
10:01Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
09:53ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
09:34Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
09:25"Северный поток" остановили на ремонт
09:03Александр Бородай: Захарченко очень хотел лично встретиться с Путиным, наедине
09:02В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР
09:00Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа
08:44Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве
08:30Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области
08:27"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
08:26Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра
08:15Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест
08:12"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Лента новостейМолния