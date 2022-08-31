"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину - 31.08.2022 Украина.ру
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"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину
"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину - 31.08.2022 Украина.ру
"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину
Ситуация вокруг Запорожской АЭС объясняется тем, что на территории станции хранится нечто такое, что никому нельзя показывать, с этим связано и убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что она "что-то там нарыла", сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
2022-08-31T04:07
2022-08-31T04:07
дарья дугина
новости
запорожская аэс
россия
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его словам, это гипотеза, но одним "хочется это показать мировой общественности, а другим — наоборот, очень хочется, чтоб мировая общественность этого никогда не увидела".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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452
60
дарья дугина, новости, запорожская аэс, россия
Дарья Дугина, Новости, Запорожская АЭС, Россия

"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину

04:07 31.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Ситуация вокруг Запорожской АЭС объясняется тем, что на территории станции хранится нечто такое, что никому нельзя показывать, с этим связано и убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что она "что-то там нарыла", сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Скорее всего, есть серьезные основания считать, что в хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать… Более того, спекуляции достаточно серьезные, потому что имеется основание подозревать, что, например, Даша Дугина погибла как раз потому, что она что-то там нарыла и хотела об этом сказать вслух.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
экономист, публицист
По его словам, это гипотеза, но одним "хочется это показать мировой общественности, а другим — наоборот, очень хочется, чтоб мировая общественность этого никогда не увидела".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
29 августа, 19:00
Повреждение Запорожской АЭС, эскалация на Херсонщине. Итоги 29 августаУкраинские военные при артиллерийском ударе повредили здание Запорожской АЭС. ВСУ попытались перейти в контрнаступление под Херсоном
 
Дарья ДугинаНовостиЗапорожская АЭСРоссия
 
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