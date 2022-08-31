https://ukraina.ru/20220831/1038263975.html

"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину

"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину - 31.08.2022 Украина.ру

"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину

Ситуация вокруг Запорожской АЭС объясняется тем, что на территории станции хранится нечто такое, что никому нельзя показывать, с этим связано и убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что она "что-то там нарыла", сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру

2022-08-31T04:07

2022-08-31T04:07

2022-08-31T04:07

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его словам, это гипотеза, но одним "хочется это показать мировой общественности, а другим — наоборот, очень хочется, чтоб мировая общественность этого никогда не увидела".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дарья дугина, новости, запорожская аэс, россия