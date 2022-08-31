"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Ситуация вокруг Запорожской АЭС объясняется тем, что на территории станции хранится нечто такое, что никому нельзя показывать, с этим связано и убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что она "что-то там нарыла", сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Скорее всего, есть серьезные основания считать, что в хранилище Запорожской атомной станции хранится нечто, что нельзя никому публично показывать… Более того, спекуляции достаточно серьезные, потому что имеется основание подозревать, что, например, Даша Дугина погибла как раз потому, что она что-то там нарыла и хотела об этом сказать вслух.
По его словам, это гипотеза, но одним "хочется это показать мировой общественности, а другим — наоборот, очень хочется, чтоб мировая общественность этого никогда не увидела".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.