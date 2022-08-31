https://ukraina.ru/20220831/1038246698.html

Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"

Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус" - 31.08.2022 Украина.ру

Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"

Новая группировка войск РФ, сформированная из добровольцев, скорее всего, будет использована для наступления на юге Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-08-31T05:15

2022-08-31T05:15

2022-08-31T05:15

рожин

новости

спецоперация

добровольцы

нато

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Он назвал эту группировку "третьим корпусом", где "первый" и "второй" соответствуют войсковым группировкам ДНР и ЛНР.Он добавил, что скрыть перемещение такой крупной группировки в условиях постоянно ведущейся странами НАТО разведки будет затруднительно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038187140.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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рожин, новости, спецоперация, добровольцы, нато