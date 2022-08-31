Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус" - 31.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038246698.html
Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"
Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус" - 31.08.2022 Украина.ру
Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"
Новая группировка войск РФ, сформированная из добровольцев, скорее всего, будет использована для наступления на юге Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T05:15
2022-08-31T05:15
рожин
новости
спецоперация
добровольцы
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103261/56/1032615662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a48536ab1fbedc30b15bc7510b1cb4e.jpg
Он назвал эту группировку "третьим корпусом", где "первый" и "второй" соответствуют войсковым группировкам ДНР и ЛНР.Он добавил, что скрыть перемещение такой крупной группировки в условиях постоянно ведущейся странами НАТО разведки будет затруднительно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038187140.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103261/56/1032615662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a26584654a5afc50756af0d6b9e809e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
рожин, новости, спецоперация, добровольцы, нато
Рожин, Новости, Спецоперация, добровольцы, НАТО

Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"

05:15 31.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБоевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа
Боевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Новая группировка войск РФ, сформированная из добровольцев, скорее всего, будет использована для наступления на юге Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он назвал эту группировку "третьим корпусом", где "первый" и "второй" соответствуют войсковым группировкам ДНР и ЛНР.

Скорее всего, его будут использовать где-то на юге (Запорожье или Николаев). Возможно, его используют для наступления на Угледар. Пока группировка стоит на территории РФ. … И в боях мы уже увидим реальную силу этого нового соединения. Учения — это хорошо, но на реальной войне все немножко по-другому

Он добавил, что скрыть перемещение такой крупной группировки в условиях постоянно ведущейся странами НАТО разведки будет затруднительно.
Геннадий Алехин
29 августа, 08:30
Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ Пехота – это слишком абстрактное понятие. В городских боях действуют штурмовые группы и штурмовые отряды. Поэтому пока рано думать о том, что русские войска не смогут взять Харьков из-за недостатка в живой силе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
РожинНовостиСпецоперациядобровольцыНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
07:00Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
06:56На смерть генсека Горбачева
06:45Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии
06:30"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях
06:15"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
06:00Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
05:45Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева
05:31Украинское противостояние Трампа и Байдена приняло новый оборот. Президента США может определить Киев
05:30Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
05:23Взрыв у Рады. Спустя семь лет - украинская смута продолжается
05:16Главное на 31 августа: в России и в мире
05:15Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"
05:00Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
04:45Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
04:37"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои
04:30"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
04:22"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении
04:15Рожин рассказал, как на Украине может быть похоронена американская гегемония
04:07"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину
Лента новостейМолния