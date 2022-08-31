Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБоевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа
Новая группировка войск РФ, сформированная из добровольцев, скорее всего, будет использована для наступления на юге Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он назвал эту группировку "третьим корпусом", где "первый" и "второй" соответствуют войсковым группировкам ДНР и ЛНР.
Скорее всего, его будут использовать где-то на юге (Запорожье или Николаев). Возможно, его используют для наступления на Угледар. Пока группировка стоит на территории РФ. … И в боях мы уже увидим реальную силу этого нового соединения. Учения — это хорошо, но на реальной войне все немножко по-другому
Он добавил, что скрыть перемещение такой крупной группировки в условиях постоянно ведущейся странами НАТО разведки будет затруднительно.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.