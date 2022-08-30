Кровавая обманка контрнаступления. Режим Зеленского подтвердил свою недееспособность - 30.08.2022 Украина.ру
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Кровавая обманка контрнаступления. Режим Зеленского подтвердил свою недееспособность
Кровавая обманка контрнаступления. Режим Зеленского подтвердил свою недееспособность - 30.08.2022 Украина.ру
Кровавая обманка контрнаступления. Режим Зеленского подтвердил свою недееспособность
Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T15:04
2022-08-30T16:18
эксклюзив
херсон
контрнаступление
владимир зеленский
всу
сво
украина
россия
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Вожделенное украинским неонацистским режимом президента Украины Владимира Зеленского и его заграничными друзьями «контрнаступление» на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях всё же свершилось. Самое время к нему присмотреться.Его главный успех в том, что «контрнаступление» вообще началось, а не осталось химерой киевских политиков.Проанализируем результаты.Во-первых, контрнаступление закончилось пшиком — иначе и быть не могло. Но пшик получился необычайно кровавым уже в первый день. Если верить сводкам с мест боев, ВСУ удалось прорвать оборону сил спецвоенной операции (СВО) в трех местах, потеснить их и вгрызться в освобожденную территорию на несколько километров. И все.На большее войск контрнаступления не хватило. Они были уничтожены российскими войсками и народной милицией ЛДНР. Посмотрим данные Минобороны России: украинская сторона потеряла более 560 человек, 26 танков и 23 боевые машины пехоты, девять других бронемашин и два штурмовика Су-25.Во-вторых, контрнаступление показало, что даже сейчас, когда ВСУ превосходят по численности силы СВО в несколько раз, такие «штуки» в исполнении украинских военных и карателей невозможны в принципе.Как отмечали многочисленные украинские, российские и — что немаловажно! — англосаксонские (американские и британские) действующие и отставные военные и обозреватели, ВСУ показали удивительную способность обороняться. Но ни разу не продемонстрировали способности наступать.Не контратаковать или даже ситуационно контрнаступать по мелочи с переменным успехом, а именно наступать. Вся СВО, которая сводится к потерям ВСУ украинской территории, — тому подтверждение.Причем группировка СВО, насчитывающая не более 150—200 тысяч человек, гонит 500—600 тысяч солдат, которым помогает вооружением и всем необходимым для современной войны весь западный мир.И ничего! В плане наступления — не получилось. Нет ни глубины теоретической проработки операции, ни военно-технической подготовки, ни оперативного тактического или стратегического воплощения на поле боя.Так, выбежать из своих укреплений и окопов и побегать по полю, усеяв его трупами солдат и остовами сожженной техники — это пожалуйста. Но не более того.И в будущем не предвидится изменений к лучшему этого печального для ВСУ статус-кво. Если так пойдет и дальше, ВСУ кончатся вместе с неонацистским режимом. Хотя, если не помогать, агония может затянуться.Однако вернёмся к нашей теме. Контрнаступление было очень нужно ВСУ и режиму Зеленского, чтобы попытаться принудить Россию к переговорам. Например, о спасении всего киевского режима. Или хотя бы для того, чтобы подтвердить свою дееспособность в глазах западных кураторов и спонсоров, которые пичкали и продолжают пичкать Украину вооружением.Западным кураторам нужно подтверждение, что они швыряют миллиарды евро, долларов и фунтов стерлингов не в бездонную бочку, а что-то действительно стреляет на фронтах.Западу нужны победы. И Зеленский решил их продемонстрировать. Но получился только пиар-эффект. Впрочем, видимо, на него и был расчёт. «Пацан обещал — пацан сделал»: вы хотели «контрнаступ» — их есть у меня, как говорят в Одессе.Вся эта бессмысленная бойня с обстрелами территорий и мирных объектов инфраструктуры нужны были Зеленскому, чтобы он гордо вечером отметился очередным видеороликом:«Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне.Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. К нашей границе, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить — российским военным пора бежать. Поезжайте домой.Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию — что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций.Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не то, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней».Правда в этих словах — только в последнем предложении: чтобы потешить политическое нечто в образе Зеленского, ВСУ готовились 187 дней, пошли в контрнаступление и провалились. Страшно и кроваво. Потому что это, извините, война.В этой ситуации пока остаются не совсем понятными две темы. Что будет с миссией МАГАТЭ на Запорожскую АЭС? Зачем режим Зеленского приурочил свой дурацкий «контрнаступ» именно к началу работы миссии? Чтобы не допустить ее на станцию? Или, наоборот, — чтобы показать, что ЗАЭС принадлежит Украине?Это хорошие вопросы, но тактические. Потому что в стратегии Зеленский уже проиграл: все больше и больше людей в мире (даже Папа Римский Франциск) убеждаются, что неонацисты в Киеве для своего торжества не остановятся даже перед ядерным шантажом и ядерным терроризмом, если это нужно будет им для дела.Мир пока только ищет пути, как уберечься от новой ядерной катастрофы на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва заинтересована в инспекции МАГАТЭ и обеспечит безопасность инспекторов на подконтрольной ей территории. По словам Пескова, «возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте», но вот о демилитаризации зоны Запорожской АЭС, к которой призывает Запад, речь не идет.Нечего там делать и Киеву, и Западу.Второй вопрос: что теперь будет с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который, по слухам, был категорически против «контрнаступа имени пиара Зеленского»? И Залужный явно оказался прав: политическая показуха Киева ради денег и имиджа обернулась большой кровью.И что теперь будет в противостоянии Зе против За? Понятно же, что Зеленский, дай ему волю, стер бы Залужного в порошок. Но не дают этого сделать прямой выход Залужного на американское военное и политическое командование, которому на Украине нужен весомый противовес Зеленскому. Они не позволяют трогать генерала.Это нормальная американская практика на Украине — держать силовика как гаранта всех событий в стране-лимитрофе. До Зеленского таким гарантом при Петре Порошенко был глава МВД Арсен Аваков. Тогда, правда, был как бы мир, и хватало министра с карателями-неонацистами у него под рукой.А сейчас — война, и годятся Залужный и стоящая за ним армия. Если что, они и сменят режим президента Зеленского, сварганив хунту-заменитель по-украински.Однако есть еще одно давно известное всем «прозрение», подтвержденное «контрнаступом». Западу была нужна эта акция. Но не для мира, а для продолжения войны. Если не до победного конца, то во всяком случае в прежнем русле — для ослабления и истощения России.И тут характерны, конечно, заявления западных спикеров — ответственных говорящих голов. Которые однозначно поддержали «контрнаступ» и порадовались его результатам, не вдаваясь, похоже, в цифры украинских потерь.Ярче и откровеннее всех выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что Киев в ближайшие недели получит от Берлина такое «новое суперсовременное оружие», какого и в Одессе на Привозе или на Малой Арнаутской не сыщешь. Включая средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники.Потому что, сказал Шольц, целью оружейных поставок является создание на Украине вооруженных сил, которые «будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе».Другими словами, война — это долгосрочная перспектива. И это все, что нужно знать о контрнаступлении.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, херсон, контрнаступление, владимир зеленский, всу, сво, украина, россия
Эксклюзив, Херсон, контрнаступление, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Украина, Россия

Кровавая обманка контрнаступления. Режим Зеленского подтвердил свою недееспособность

15:04 30.08.2022 (обновлено: 16:18 30.08.2022)
 
© Володимир ЗеленськийВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский
© Володимир Зеленський
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Владимир Скачко
Владимир Скачко
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Вожделенное украинским неонацистским режимом президента Украины Владимира Зеленского и его заграничными друзьями «контрнаступление» на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях всё же свершилось. Самое время к нему присмотреться.
Его главный успех в том, что «контрнаступление» вообще началось, а не осталось химерой киевских политиков.
Проанализируем результаты.
Во-первых, контрнаступление закончилось пшиком — иначе и быть не могло. Но пшик получился необычайно кровавым уже в первый день. Если верить сводкам с мест боев, ВСУ удалось прорвать оборону сил спецвоенной операции (СВО) в трех местах, потеснить их и вгрызться в освобожденную территорию на несколько километров. И все.
На большее войск контрнаступления не хватило. Они были уничтожены российскими войсками и народной милицией ЛДНР. Посмотрим данные Минобороны России: украинская сторона потеряла более 560 человек, 26 танков и 23 боевые машины пехоты, девять других бронемашин и два штурмовика Су-25.
Во-вторых, контрнаступление показало, что даже сейчас, когда ВСУ превосходят по численности силы СВО в несколько раз, такие «штуки» в исполнении украинских военных и карателей невозможны в принципе.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Как отмечали многочисленные украинские, российские и — что немаловажно! — англосаксонские (американские и британские) действующие и отставные военные и обозреватели, ВСУ показали удивительную способность обороняться. Но ни разу не продемонстрировали способности наступать.
Не контратаковать или даже ситуационно контрнаступать по мелочи с переменным успехом, а именно наступать. Вся СВО, которая сводится к потерям ВСУ украинской территории, — тому подтверждение.
Причем группировка СВО, насчитывающая не более 150—200 тысяч человек, гонит 500—600 тысяч солдат, которым помогает вооружением и всем необходимым для современной войны весь западный мир.
И ничего! В плане наступления — не получилось. Нет ни глубины теоретической проработки операции, ни военно-технической подготовки, ни оперативного тактического или стратегического воплощения на поле боя.
Так, выбежать из своих укреплений и окопов и побегать по полю, усеяв его трупами солдат и остовами сожженной техники — это пожалуйста. Но не более того.
И в будущем не предвидится изменений к лучшему этого печального для ВСУ статус-кво. Если так пойдет и дальше, ВСУ кончатся вместе с неонацистским режимом. Хотя, если не помогать, агония может затянуться.
Однако вернёмся к нашей теме. Контрнаступление было очень нужно ВСУ и режиму Зеленского, чтобы попытаться принудить Россию к переговорам. Например, о спасении всего киевского режима. Или хотя бы для того, чтобы подтвердить свою дееспособность в глазах западных кураторов и спонсоров, которые пичкали и продолжают пичкать Украину вооружением.
Западным кураторам нужно подтверждение, что они швыряют миллиарды евро, долларов и фунтов стерлингов не в бездонную бочку, а что-то действительно стреляет на фронтах.
Западу нужны победы. И Зеленский решил их продемонстрировать. Но получился только пиар-эффект. Впрочем, видимо, на него и был расчёт. «Пацан обещал — пацан сделал»: вы хотели «контрнаступ» — их есть у меня, как говорят в Одессе.
Херсон надпись
Вчера, 18:29
Попытка контрнаступления на Херсон, чем ответить на ядерный терроризм. О чём говорили эксперты 29 августа
Вся эта бессмысленная бойня с обстрелами территорий и мирных объектов инфраструктуры нужны были Зеленскому, чтобы он гордо вечером отметился очередным видеороликом:
«Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне.
Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. К нашей границе, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить — российским военным пора бежать. Поезжайте домой.
Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию — что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций.
Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не то, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней».
Правда в этих словах — только в последнем предложении: чтобы потешить политическое нечто в образе Зеленского, ВСУ готовились 187 дней, пошли в контрнаступление и провалились. Страшно и кроваво. Потому что это, извините, война.
В этой ситуации пока остаются не совсем понятными две темы. Что будет с миссией МАГАТЭ на Запорожскую АЭС? Зачем режим Зеленского приурочил свой дурацкий «контрнаступ» именно к началу работы миссии? Чтобы не допустить ее на станцию? Или, наоборот, — чтобы показать, что ЗАЭС принадлежит Украине?
Это хорошие вопросы, но тактические. Потому что в стратегии Зеленский уже проиграл: все больше и больше людей в мире (даже Папа Римский Франциск) убеждаются, что неонацисты в Киеве для своего торжества не остановятся даже перед ядерным шантажом и ядерным терроризмом, если это нужно будет им для дела.
Мир пока только ищет пути, как уберечься от новой ядерной катастрофы на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва заинтересована в инспекции МАГАТЭ и обеспечит безопасность инспекторов на подконтрольной ей территории. По словам Пескова, «возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте», но вот о демилитаризации зоны Запорожской АЭС, к которой призывает Запад, речь не идет.
Нечего там делать и Киеву, и Западу.
Роман Сапоньков интервью
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Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев
Второй вопрос: что теперь будет с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который, по слухам, был категорически против «контрнаступа имени пиара Зеленского»? И Залужный явно оказался прав: политическая показуха Киева ради денег и имиджа обернулась большой кровью.
И что теперь будет в противостоянии Зе против За? Понятно же, что Зеленский, дай ему волю, стер бы Залужного в порошок. Но не дают этого сделать прямой выход Залужного на американское военное и политическое командование, которому на Украине нужен весомый противовес Зеленскому. Они не позволяют трогать генерала.
Это нормальная американская практика на Украине — держать силовика как гаранта всех событий в стране-лимитрофе. До Зеленского таким гарантом при Петре Порошенко был глава МВД Арсен Аваков. Тогда, правда, был как бы мир, и хватало министра с карателями-неонацистами у него под рукой.
А сейчас — война, и годятся Залужный и стоящая за ним армия. Если что, они и сменят режим президента Зеленского, сварганив хунту-заменитель по-украински.
Однако есть еще одно давно известное всем «прозрение», подтвержденное «контрнаступом». Западу была нужна эта акция. Но не для мира, а для продолжения войны. Если не до победного конца, то во всяком случае в прежнем русле — для ослабления и истощения России.
И тут характерны, конечно, заявления западных спикеров — ответственных говорящих голов. Которые однозначно поддержали «контрнаступ» и порадовались его результатам, не вдаваясь, похоже, в цифры украинских потерь.
Ярче и откровеннее всех выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что Киев в ближайшие недели получит от Берлина такое «новое суперсовременное оружие», какого и в Одессе на Привозе или на Малой Арнаутской не сыщешь. Включая средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники.
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Шольц призвал к расширению ЕС на Восток за счет Украины, Молдавии и ГрузииКанцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии. Об этом он заявил 29 августа во время выступления в Карловом университете в Праге
Потому что, сказал Шольц, целью оружейных поставок является создание на Украине вооруженных сил, которые «будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе».
Другими словами, война — это долгосрочная перспектива. И это все, что нужно знать о контрнаступлении.
 
ЭксклюзивХерсонконтрнаступлениеВладимир ЗеленскийВСУСВОУкраинаРоссия
 
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