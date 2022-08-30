Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться - 30.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться
Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться - 30.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться
Мини-беспилотники Black Hornet, которые Великобритания и Норвегия собираются поставить на Украину, а также тайваньские дроны, которые, по некоторым данным, уже находятся там, опасны тем, что их трудно обнаружить. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T06:30
2022-08-30T06:30
новости
юрий кнутов
спецоперация
беспилотники
великобритания
норвегия
тайвань
пво
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Он отметил, что данные аппараты снабжены холодными двигателями, которые не оставляют инфракрасный след, что затрудняет их обнаружение и делает невозможным применение по ним ПЗРК.Эксперт добавил, что в России скоро начнётся производство специальных ракет для ЗРПК "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038198087.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юрий кнутов, спецоперация, беспилотники, великобритания, норвегия, тайвань, пво
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, беспилотники, Великобритания, Норвегия, Тайвань, ПВО

Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться

06:30 30.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
Читать в
Мини-беспилотники Black Hornet, которые Великобритания и Норвегия собираются поставить на Украину, а также тайваньские дроны, которые, по некоторым данным, уже находятся там, опасны тем, что их трудно обнаружить. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что данные аппараты снабжены холодными двигателями, которые не оставляют инфракрасный след, что затрудняет их обнаружение и делает невозможным применение по ним ПЗРК.

Для борьбы с ними нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают беспилотник бесполезным (либо падает, либо возвращается на базу). Кроме того, возможно применение обычного стрелкового оружия и обычных зенитных установок, которые тоже неплохо справляются

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Эксперт добавил, что в России скоро начнётся производство специальных ракет для ЗРПК "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам.
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 04:38
Мода на орудия смертиЗачем Тайваню Украина и что на самом деле в Пекине думают о Киеве
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЮрий КнутовСпецоперациябеспилотникиВеликобританияНорвегияТайваньПВО
 
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