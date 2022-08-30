https://ukraina.ru/20220830/1038215683.html

Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться

Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться - 30.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться

Мини-беспилотники Black Hornet, которые Великобритания и Норвегия собираются поставить на Украину, а также тайваньские дроны, которые, по некоторым данным, уже находятся там, опасны тем, что их трудно обнаружить. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T06:30

2022-08-30T06:30

2022-08-30T06:30

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юрий кнутов

спецоперация

беспилотники

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Он отметил, что данные аппараты снабжены холодными двигателями, которые не оставляют инфракрасный след, что затрудняет их обнаружение и делает невозможным применение по ним ПЗРК.Эксперт добавил, что в России скоро начнётся производство специальных ракет для ЗРПК "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038198087.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, юрий кнутов, спецоперация, беспилотники, великобритания, норвегия, тайвань, пво