https://ukraina.ru/20220830/1038215683.html
Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться
Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться - 30.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться
Мини-беспилотники Black Hornet, которые Великобритания и Норвегия собираются поставить на Украину, а также тайваньские дроны, которые, по некоторым данным, уже находятся там, опасны тем, что их трудно обнаружить. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T06:30
2022-08-30T06:30
2022-08-30T06:30
новости
юрий кнутов
спецоперация
беспилотники
великобритания
норвегия
тайвань
пво
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Он отметил, что данные аппараты снабжены холодными двигателями, которые не оставляют инфракрасный след, что затрудняет их обнаружение и делает невозможным применение по ним ПЗРК.Эксперт добавил, что в России скоро начнётся производство специальных ракет для ЗРПК "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038198087.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, спецоперация, беспилотники, великобритания, норвегия, тайвань, пво
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, беспилотники, Великобритания, Норвегия, Тайвань, ПВО
Эксперт рассказал, чем опасны британские и тайваньские беспилотники и как с ними бороться
Мини-беспилотники Black Hornet, которые Великобритания и Норвегия собираются поставить на Украину, а также тайваньские дроны, которые, по некоторым данным, уже находятся там, опасны тем, что их трудно обнаружить. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру