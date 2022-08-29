Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео - 29.08.2022 Украина.ру
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Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео
Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео - 29.08.2022 Украина.ру
Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о возможном сценарии после визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также о судьбе стран ЕС и внешней... Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T15:22
2022-08-29T15:22
видео
сергей михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о возможном сценарии после визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также о судьбе стран ЕС и внешней политике Великобритании:00:50 - Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС во главе с Рафаэлем Гросси: какое развитие может получить ситуация на ЗАЭС?07:10 - Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян: насколько возможна полная визовая блокировка? Будет ли смысл от прекращения контакта с гражданским населением?11:20 - Политическая неопределенность стран ЕС: ожидать ли гражданский бунт?15:43 - Стратегические учения "Восток-2022": ожидать ли провокаций со стороны Японии в зоне учений?18:15 - Каковы шансы Главы МИД Великобритании Лиз Трасс стать премьер-министром? Как изменится внешняя политика Великобритании?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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видео, сергей михеев, видео
Видео, Сергей Михеев

Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео

15:22 29.08.2022
 
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о возможном сценарии после визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также о судьбе стран ЕС и внешней политике Великобритании:
00:50 - Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС во главе с Рафаэлем Гросси: какое развитие может получить ситуация на ЗАЭС?
07:10 - Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян: насколько возможна полная визовая блокировка? Будет ли смысл от прекращения контакта с гражданским населением?
11:20 - Политическая неопределенность стран ЕС: ожидать ли гражданский бунт?
15:43 - Стратегические учения "Восток-2022": ожидать ли провокаций со стороны Японии в зоне учений?
18:15 - Каковы шансы Главы МИД Великобритании Лиз Трасс стать премьер-министром? Как изменится внешняя политика Великобритании?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоСергей Михеев
 
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