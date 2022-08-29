https://ukraina.ru/20220829/1038207269.html
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках - 29.08.2022 Украина.ру
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии Карл Нехаммер 28 августа призвал "остановить безумие" на топливных рынках, передает Reuters
2022-08-29T11:32
2022-08-29T11:32
2022-08-29T11:32
энергетика
новости
австрия
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"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению", — заявил глава австрийского правительства.Нехаммер добавил, что в нынешнем виде рынок сам себя не отрегулирует, и призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".Австрия входит в число стран с наибольшей долей потребления российского газа. Особенно сильно от топлива из России зависит ее промышленность.Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ukraina.ru/20220827/1038175542.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергетика, новости, австрия
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии Карл Нехаммер 28 августа призвал "остановить безумие" на топливных рынках, передает Reuters
"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению", — заявил глава австрийского правительства.
Нехаммер добавил, что в нынешнем виде рынок сам себя не отрегулирует, и призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".
Австрия входит в число стран с наибольшей долей потребления российского газа. Особенно сильно от топлива из России зависит ее промышленность.
Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.