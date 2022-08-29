Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках - 29.08.2022 Украина.ру
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Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках - 29.08.2022 Украина.ру
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии Карл Нехаммер 28 августа призвал "остановить безумие" на топливных рынках, передает Reuters
2022-08-29T11:32
2022-08-29T11:32
энергетика
новости
австрия
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"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению", — заявил глава австрийского правительства.Нехаммер добавил, что в нынешнем виде рынок сам себя не отрегулирует, и призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".Австрия входит в число стран с наибольшей долей потребления российского газа. Особенно сильно от топлива из России зависит ее промышленность.Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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энергетика, новости, австрия
энергетика, Новости, Австрия

Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках

11:32 29.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер 28 августа призвал "остановить безумие" на топливных рынках, передает Reuters
"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению", — заявил глава австрийского правительства.
Нехаммер добавил, что в нынешнем виде рынок сам себя не отрегулирует, и призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".
Австрия входит в число стран с наибольшей долей потребления российского газа. Особенно сильно от топлива из России зависит ее промышленность.
Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 11:10
Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕССтремительный рост цен на энергоносители и электричество в Европе ставит под угрозу существование политической системы Чехии и Европейского союза в целом, заявил министр юстиции страны Павел Блажек.
 
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