https://ukraina.ru/20220829/1038204518.html

"Бавовнятко". О духах, которые всегда мешают Украине победить

"Бавовнятко". О духах, которые всегда мешают Украине победить - 29.08.2022 Украина.ру

"Бавовнятко". О духах, которые всегда мешают Украине победить

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T10:19

2022-08-29T10:19

2022-08-29T10:23

мнения

василий стоякин

украина

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"По ночам Бавовнятко тихонечко приходит на базы, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие легковоспламеняющиеся объекты россиян и начинает там играть с огнём", – так описывают в социальных сетях украинского зверька-призрака (призраки-люди уже кончились), якобы придуманного пресс-службой Министерства обороны Украины."Бавовнятко" – производное от русско-украинской игры слов. С лёгкой (на самом деле нет) руки Министерства обороны России удары украинских войск по российским объектам и ответные действия ПВО принято называть "хлопка́ми" (в смысле – громкими звуками). Украинские пропагандисты называют это "хло́пком" (растение), по-украински – бавовна.Справедливости ради надо сказать, что "Бавовнятко" к МОУ никакого отношения не имеет – на официальном сайте его нет, более того, даже из телеграм-канала агентства УНИАН эта новость оперативно пропала. Ну а новость о том, как главком ВСУ Валерий Залужный забронировал место в одном из ялтинских пансионатов, чтобы наблюдать салют и парад в День защитника Украины 14 октября, с самого начала не имел официального статуса – инициатива пранкеров.Это, однако, не отменяет того, что в целом пресс-служба МОУ работает отлично – творчески и с юмором. Пресс-службу МО РФ украинские пропагандисты делают одной левой.Можно, конечно, сказать, что пропагандистские победы должны компенсировать отсутствие побед реальных, но… посмотрите на Антоновский мост пожалуйста. И на Новофёдоровку. И на ЗАЭС. И сравните с заявлениями российских "военных экспертов", объясняющих, почему нет никакого смысла в нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины.Впрочем, нас другое интересует – а почему, собственно, "бавовна"? Почему не отчитаться, что ВСУ при помощи полученного от союзников высокоточного оружия поразили склад боеприпасов "оккупантов" (вполне, кстати, конвенционная военная цель).Так тоже пишут и говорят, конечно, но вот, например, телеграм-канал Генштаба ВСУ 11 августа сообщает: "44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола заметила красивую бавовну". А 27 августа посол Великобритании Мелинда Симмонс опубликовала в Twitter фото ветки хлопка и написала, что с недавних пор имеет склонность к этому растению.Можно было бы понять, если бы речь шла о мирных объектах, как было 2 июня 2014 года, когда один из лучших украинских лётчиков Александр Оксанченко, нанося удар по украинскому городу Луганску убил восемь граждан Украины около обладминистрации. Тогда "бавовну" ещё не изобрели. Сослались на неисправный кондиционер, в который попала зенитная ракета (ирония судьбы – в феврале 2022 года Оксанченко был сбит украинской зенитной ракетой). Ну или об одесском Доме профсоюзов, где митингующие кидали с крыши в майдановцев бутылками с горючей смесью и сами себя сожгли. То, что мадановцы кидали бутылками в здание, что зафиксировано на фото и видео, понятное дело никакой роли не играло.Можно было бы понять, если бы речь шла о военных объектах на территории материковой России, удары по которым США, якобы, не одобряют (но ни разу не сделали даже устного выговора), но нет – речь идёт о Донецке и Крыме, которые считаются территорией Украины по умолчанию.Кстати, забавная американская логика – по гражданам Украины бить можно, а по гражданам "государства-агрессора" – никак нельзя. Впрочем, тут действует та же логика, что и в "жестах доброй воли" самого "государства-агрессора".В общем, понять извращённую украинскую логику довольно трудно, но всё же можно попытаться. Украинцы, как известно, вековечные, со времён "трипольской цивилизации" (чтобы это ни значило) жертвы геноцида со стороны северных варваров. Сами же они белые и пушистые как котята и способны только на то, чтобы дохнуть в процессе геноцида. Соответственно, "бавовна" происходит сама собой – из-за нарушения правил пожарной безопасности. Украинцы же по умолчанию не могу нести ответственности за подобные события.На фоне активных боевых действий, "козацькой звытягы" (доблести), традиционных бандеровских террористических методов и, в конце концов, HIMERS`ов, выглядит это странно и даже сами авторы терминологии понимают, что звучит она немножечко по-дебильному. И, соответственно, пытаются придать ей ироничное звучание.Иронию и троллинг можно было бы понять, но дело в том, что такова первоначальная реакция практически любой официальной или неофициальной украинской инстанции на любые события с человеческими жертвами – это не мы, оно само, они сами себя и т.д., и т.п., и пр., пр., пр.Казалось бы, украинскому государству в нынешней итерации уже 31 года (или 81 год – смотря от того, считать ли с 24 августа 1991 или 30 июня 1941 года), а украинской нации и вовсе несколько тысячелетий (так написано в украинских учебниках), могли бы научиться отвечать за свои слова и действия. Но нет, украинцы по-прежнему, как дети малые, рассказывают про то, что пожары на складах вызывает "Бавовнятко".P.S.: Вспомнилось – где-то на рубеже веков народным депутатом от Партии "Реформы и порядок" была львовский профессор Зореслава Ромовская. В одном из выступлений она сказала, что Раде не даёт работать "злой дух Чебурашка". Так и осталось непонятным, перепутала он невинного Чебурашку с Барабашкой (который, кстати, вовсе не злой, а обычный полтергейст, который мог и бутерброд соорудить при случае) или просто сработал блок, что всё, происходящее из Москвы – зло.Кстати, учитывая, что ПРП – предшественники нынешних галицких соросят, то дух, мешавший им работать, очень даже добрый.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20220829/1038202278.html

https://ukraina.ru/20220829/1038198749.html

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2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

мнения, василий стоякин, украина