Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из Авдеевки - 29.08.2022 Украина.ру
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Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из Авдеевки
Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из Авдеевки - 29.08.2022 Украина.ру
Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из Авдеевки
Из-за недостатка пехоты прорыв фронта русских войск в Донбассе идет трудно и медленно. И переброска наших сил заметна для ВСУ. Враг оперативно получает западные разведданные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T10:07
2022-08-29T10:07
новости
россия
всу
авдеевка
донбасс
славянск
краматорск
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Эксперт отметил, что в Донбассе по сути возник позиционный кризис времен Первой мировой войны, когда мы за счет огневого превосходства перемалываем одну роту, а противник за это время подтягивает две других.Специалист отметил, что сейчас уже в Соледаре и под Бахмутом (Артемовск) идут в бои в городской черте или совсем на подступах. А дальше у нас идет здоровенная агломерация из Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Баталии там продлятся ближайшие месяцы.Также, по его словам, в ближайшее время случится некий надлом в районе Северска, Артемовска и Авдеевки. Потому что линия фронта идет поясами до самого Донецка.К сожалению, это задача на много времени и на много крови, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, авдеевка, донбасс, славянск, краматорск
Новости, Россия, ВСУ, Авдеевка, Донбасс, Славянск, Краматорск

Предчувствий уже нет. Военный эксперт о том, когда Россия наконец выбьет ВСУ из Авдеевки

10:07 29.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Из-за недостатка пехоты прорыв фронта русских войск в Донбассе идет трудно и медленно. И переброска наших сил заметна для ВСУ. Враг оперативно получает западные разведданные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что в Донбассе по сути возник позиционный кризис времен Первой мировой войны, когда мы за счет огневого превосходства перемалываем одну роту, а противник за это время подтягивает две других.
"У меня нехорошие предчувствия по поводу судьбы Славянска и Краматорска. По поводу судьбы Авдеевки, к сожалению, у меня даже предчувствий нет. Там уже все очень тяжко. Мы прорываемся под Песками, обходим Авдеевку с востока и запада. Но Авдеевка – это большая промзона. Знаменитый штурм завода у нас уже был, потом был лайтовый ремейк в Северодонецке/Лисичанске", - указал Норин.
Специалист отметил, что сейчас уже в Соледаре и под Бахмутом (Артемовск) идут в бои в городской черте или совсем на подступах. А дальше у нас идет здоровенная агломерация из Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Баталии там продлятся ближайшие месяцы.
Также, по его словам, в ближайшее время случится некий надлом в районе Северска, Артемовска и Авдеевки. Потому что линия фронта идет поясами до самого Донецка.
К сожалению, это задача на много времени и на много крови, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУАвдеевкаДонбассСлавянскКраматорск
 
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