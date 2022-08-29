https://ukraina.ru/20220829/1038202278.html

Фантазия о третьем армейском корпусе

Фантазия о третьем армейском корпусе - 29.08.2022 Украина.ру

Фантазия о третьем армейском корпусе

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T10:10

2022-08-29T10:10

2022-08-29T11:14

мнения

украина

ростислав ищенко

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В последние дни появилась масса сообщений о прибытии на фронт сформированного из добровольцев Третьего армейского корпуса ВС РФ. Возникает вопрос, где он может быть с наибольшей пользой применён. Попробуем проанализировать имеющуюся информацию и немного пофантазировать.Начнём с определения численности прибывающего соединения. Британская разведка утверждает, что Путин перебрасывает на фронт 90 тысяч свежих войск. Это не может быть Третий армейский корпус. Исходя из примерно известной штатной численности воюющих соединений, 90 тысяч – это два армейских командования, с полностью укомплектованными частями армейского подчинения, имеющие в распоряжении по два армейских корпуса каждое. Думаю, что если бы такая махина единовременно начала бы движение к фронту, мы бы уже знали об этом из многочисленных сообщений очевидцев, радостно размещающих в соцсетях фотографии воинских эшелонов и колонн техники.Поскольку речь идёт об одном армейском корпусе, максимальная численность прибывающей на усиление группировки может составлять 20 тысяч человек. Такая численность сама по себе резко сужает географические рамки использования данного корпуса. Однако мы обладаем дополнительными сведениями, которые позволяют нам гораздо более точно определить возможное направление действий прибывающего соединения.Во-первых, сообщали, что корпус выгружается где-то в районе Ростова-на-Дону.Во-вторых, неоднократно подчёркивалось, что корпус обильно оснащён современной техникой (танками, САУ и БМП).Если бы корпус хотели использовать на Харьковском или Славянском направлениях, очевидно, его бы выгружали в районе Белгорода. Выгрузка в районе Ростова оставляет нам три свободных направления: Донецкое, Запорожское и Николаевское.Думаю, что мы можем ограничиться Николаевским. Почему?Потому что, помимо места выгрузки, против Харьковского и Славянского направлений говорит лесистая местность, изрезанная многочисленными речушками, озёрами и болотами (под Славянском ещё и горы), что серьёзно затрудняет использование многочисленной бронетехники корпуса. Кроме того, одиночный прорыв, пусть и достаточно мощной группировки на изолированном направлении, позволит ВСУ быстро преодолеть кризис за счёт переброски очередных резервов. В лучшем случае удастся улучшить очертания линии фронта, взяв несколько сёл и небольших городков.На Донецком направлении аналогичную проблему представляет собой непрорванный укрепрайон по линии Угледар — Марьинка — Пески — Авдеевка. Причём взятие перечисленных населённых пунктов не позволяет войскам выйти на оперативный простор до тех пор, пока не завершились бои на линии Северск — Соледар — Бахмут. Но и прорыв этой линии не завершает проблемы. Впереди остаются хорошо укреплённые Славянск, Краматорск, Константиновка и Торецк. К тому моменту, как будет завершён прорыв всей этой глубокоэшелонированной обороны, пробивная сила корпуса будет полностью исчерпана. Не факт даже, что этого ограниченного резерва хватит на прорыв всех трёх линий. Хорошо уже если удастся подавить сопротивление ВСУ в районах Угледар — Авдеевка и Бахмут — Северск. Ну и опять же новейшая бронетехника, которой укомплектован корпус в городских боях представляет из себя прекрасную мишень, а её массированное использование затруднено условиями местности.Казалось бы, вышеперечисленных ограничений нет под Запорожьем. Местность там степная, левый фланг наступающих войск надёжно прикрыт Днепром. Прорвавшись под Ореховым и Гуляйполем, можно рвануть к Запорожью.Это правда. Но узкий прорыв вдоль Днепра к левобережным предместьям Запорожья – это всё, на что можно рассчитывать. Двадцатитысячной группировкой подготовленный к обороне областной центр, обороняемый сильным гарнизоном, не взять. Самой большой, практически невероятной удачей будет захват левобережных районов Запорожья. Это создаст некоторое напряжение на коммуникациях ВСУ. Но их главная коммуникационная линия проходит через Днепропетровск — Павлоград — Покровск. Она останется вне сферы действия российских войск. Прорыв не несёт ей никакой угрозы. Более того, прорвавшаяся к Запорожью российская группировка оказывается под угрозой контрудара с трёх сторон: от самого Запорожья, от Днепропетровска и от Донецка. Учитывая наличие на Донецком направлении глубоко эшелонированной, заранее подготовленной обороны, противник вполне может развернуть часть резервов для удара во фланг и тыл прорвавшимся к Запорожью войскам. Для купирования подобного кризиса понадобятся силы далеко превышающие по численности один армейский корпус.Теперь, что касается Николаевского направления. Оно, как Харьковское на Севере, изолировано далеко на Юге. Но, в сложившейся после провала украинского наступления на Херсон ситуации, удачное наступление здесь может вызвать стратегические последствия.Сейчас украинские гарнизоны в Николаеве и Кривом Роге надёжно прикрывают Одесскую трассу, служащую главной коммуникационной артерией для Одесской и Николаевской группировок ВСУ, а также трассу Умань — Кировоград — Днепропетровск, обеспечивающую снабжение Днепропетровской и Запорожской группировок. Но Николаевская группировка ослаблена неудачными наступлениями на Херсон и переброской резервов в Донбасс настолько, что даже наличными на Херсонском плацдарме силами ВС РФ смогли перейти в наступление и продвинуться в направлении Николаева. В этих условиях взятие открытого со стороны степи города силами свежего корпуса представляется вполне возможным.Взятие второго с начала СВО областного центра (Херсон был захвачен в первые же сутки) уже крупная моральная победа. Но эта победа имеет и стратегический аспект. Разгром Николаевской группировки, взятие города и выдвижение авангардов к Очакову, Коблево, Берёзовке и Новой Одессе создаёт угрозу южному участку Одесской трассы, что чревато изоляцией Одесской группировки.Находящаяся среди лиманов Одесса – город очень удобный для обороны. Но эта же особенность делает наступление от Одессы на Николаев крайне сложным. Сомнительно, чтобы главкомат ВСУ, не сумевший организовать наступление на Херсон по открытой степи с неограниченной возможностью манёвра, сподобился бы успешно наступать на Николаев от Одессы, где продвижение возможно только по нескольким далеко отстоящим друг от друга дорогам. Причём главная из них (трасса Одесса — Николаев) абсолютно открыта для обстрела не только с воздуха и ствольной артиллерией, но и с моря.Таким образом, Николаев можно будет оборонять относительно небольшими силами, заставляя при этом противника растягивать свои войска от Одессы до Вознесенска, для купирования угрозы коммуникациям. Это серьёзно ослабит Одесскую группировку, а, вкупе с разгромом Николаевской группировки лишит ВСУ возможности угрожать ударом Приднестровью.Для монтирования ударной группировки им придётся обнажить свои коммуникации. ВС РФ, в свою очередь, смогут нанести удары в тыл украинской ударной группировке, как через Знаменку непосредственно на Тирасполь, так и комплексный (с суши, с моря и с воздуха) по Одессе. Последний (по Одессе) провести сложнее в виду сложностей рельефа и необходимости согласования действий ВКС, ВМФ и Сухопутных войск, но даже простое продвижение по открытой степи от Берёзовки к Знаменке уже поставит наступающую на Тирасполь группировку ВСУ в критическое положение, заставив больше заботиться о своём тыле, чем о продвижении вперёд.Уже одно только снятие эвентуальной угрозы украинской агрессии против Приднестровья имеет серьёзное стратегическое значение, но этим не исчерпываются бонусы от взятия Николаева. Из района Коблево ствольная артиллерия (гаубицы Мста СМ с заявленной предельной дальностью 70 км) может спокойно накрывать побережье между Одессой и Черноморском (там, где обычно располагаются ракетные комплексы, обстреливающие Крым и угрожающие кораблям нашего флота в западной части Чёрного моря). Одесский аэропорт также оказывается в пределах досягаемости огня ствольной артиллерии и РСЗО.С занятием Очакова и Коблево Россия получает полный контроль над выходом из Днепровского и Бугского лиманов. Херсонский плацдарм с момента занятия Николаева будет надёжно обеспечен с левого фланга и Россия может вплотную заняться подготовкой наступления на Кривой Рог и Никополь. Более того, если информация о резервной 90-тысячной группировке российских войск соответствует действительности, то в перспективе её всю можно задействовать на Юге.Как уже было сказано, взятие Николаева открывает перспективу наступления сразу по нескольким направлениям. Главкомат ВСУ, не зная заранее направления очередного удара, не сможет сконцентрировать имеющиеся силы для его отражения. Наоборот, ВСУ должны будут прикрывать растянутую коммуникационную линию, а значит ни на одном направлении не будут иметь достаточного резерва.90-тысячная группировка, в придачу к тем двадцати тысячам, что уже есть на Херсонском направлении, позволит добиться критического перевеса. В таком случае взятие Николаева Третьим армейским корпусом будет только первой операцией, обеспечивающей большое наступление. Ещё 70 тысяч, которыми (помимо Третьего корпуса) должны располагать резервные силы, более чем достаточно для взятия не только Никополя и Кривого Рога, но для выхода на линию Приднестровская граница — Подольск — Первомайск — Кировоград — Кременчуг, со взятием всех поименованных городов, а также блокированием Одессы и правобережных районов Днепропетровска и Запорожья.Указанное продвижение российских войск делает бессмысленной дальнейшую оборону Днепропетровска и Запорожья, а также удержание линии фронта в Донбассе. Основные коммуникации этой группировки будут перерезаны на правом берегу. Снабжение будет возможно только по просёлочным дорогам от Полтавы. При этом войска и техника понадобятся ВСУ для купирования угроз продвижения ВС РФ на Киев и Винницу. Как показала практика провалившегося наступления на Херсон, Украина не располагает возможностью адекватного снабжения и вооружения двух группировок, разнесённых на 500 и более километров. С учётом же катастрофы на коммуникациях Донбасской группировки, её надо будет либо с огромными трудностями отводить на Полтаву, либо бросать на произвол судьбы, с перспективой полного уничтожения.Единственным шансом Одесской группировки избежать уничтожения будет отступление в Румынию. В принципе румыны обязаны разоружить и интернировать всех военнослужащих Украины, оказавшихся на их территории, но они могут закрыть глаза на их проход через румынскую территорию на Западную Украину. Таким образом, Киев сможет сохранить десять-пятнадцать тысяч солдат, но вряд ли они сумеют забрать с собой значимое количество техники и сохранить боеспособность.В целом выход российских войск к зиме на линию Умань — Полтава — Харьков будет означать для Украины потерю не только всей степной зоны (основные хлебородные районы) и выхода к морю, но и полную военно-политическую катастрофу.Впрочем, это всё не более, чем фантазии. Ведь мы же не только не можем знать планов использования Россией своих резервов. У нас нет никаких реальных данных, подтверждающих наличие "обнаруженной" англичанами 90-тысячной резервной армии и даже пресловутого Третьего армейского корпуса. Кроме того, большая операция – это большой риск. Можно спокойно и дальше не торопясь перемалывать живую силу Украины в Донбассе, надеясь ввести резервные войска в прорыв, когда фронт наконец рухнет. Это будет добротное решение, позволяющее без феерических эффектов к зиме выйти к левобережным районам Запорожья, а может быть и Днепропетровска. Не так много, но вполне терпимо.Ну и наконец, для тех, кто требует "не учить" наш генштаб жизни и одновременно «не подсказывать» украинцам где мы их можем эффективно унасекомить. Дело в том, что мы с вами не располагаем информацией спутниковой, агентурной и прочих разведок, которая позволяет как нам, так и нашим врагам с завидной точностью определять формирующиеся ударные группировки и их цели. В нашем мире мало что можно спрятать (уж точно не целую армию, изготовившуюся к броску). Официальная информация, которой мы пользуемся может быть дезинформацией, поскольку её в режиме реального времени получает и может проанализировать наш противник. Поэтому мы можем лишь безобидно фантазировать, никому не наступая на хвост гордыни и никому не выдавая военных секретов.Впрочем, не могу не отметить, что значительная часть военных планов, приводивших к красивым победам, возникали как досужие фантазии. Добротные же планы хороши тем, что если против тебя не гений, вроде Суворова или Бонапарта, то ты гарантировано не проиграешь. Но поскольку родители добротных планов и сами не претендуют на гениальность, а против них обычно столь же добротный планировщик, то (не имея сокрушительного перевеса) гарантировано и не выиграешь. Противник будет иметь достаточно времени и сил, для ликвидации возникающих кризисов, пока не исчерпает свои ресурсы. Но за это время он постарается выпить из тебя столько крови, сколько получится.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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https://ukraina.ru/20220829/1038187140.html

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мнения, украина, ростислав ищенко