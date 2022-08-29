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Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ

Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ - 29.08.2022 Украина.ру

Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ

При планировании наступления русских войск на позиции ВСУ в Донбассе и за его пределами нужно учесть, что Запад предоставляет киевскому режиму разведданные. Поэтому внезапные удары нам наносить очень сложно. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T05:30

2022-08-29T05:30

2022-08-29T05:30

новости

великая отечественная война

первая мировая война

сво

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Ранее военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что за счет привлечения добровольцев мы стали применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда мы наступаем одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.Эксперт уточнил, что если во время Великой Отечественной войны наши силы Красной армии обследовали фронт, противник не успевал эту дырку закрыть, а дальше наши танки месили тыловиков и окружали вражеские части, то в случае с СВО из-за короткого дыхания прорыв фронта идет трудно и медленно.Таким образом, либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо этот фронт времен Первой мировой будет стоять на месте. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великая отечественная война, первая мировая война, сво