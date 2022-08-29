Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ - 29.08.2022 Украина.ру
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Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ
Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ - 29.08.2022 Украина.ру
Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ
При планировании наступления русских войск на позиции ВСУ в Донбассе и за его пределами нужно учесть, что Запад предоставляет киевскому режиму разведданные. Поэтому внезапные удары нам наносить очень сложно. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T05:30
2022-08-29T05:30
новости
великая отечественная война
первая мировая война
сво
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Ранее военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что за счет привлечения добровольцев мы стали применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда мы наступаем одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.Эксперт уточнил, что если во время Великой Отечественной войны наши силы Красной армии обследовали фронт, противник не успевал эту дырку закрыть, а дальше наши танки месили тыловиков и окружали вражеские части, то в случае с СВО из-за короткого дыхания прорыв фронта идет трудно и медленно.Таким образом, либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо этот фронт времен Первой мировой будет стоять на месте. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, великая отечественная война, первая мировая война, сво
Новости, Великая Отечественная война, Первая мировая война, СВО

Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ

05:30 29.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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При планировании наступления русских войск на позиции ВСУ в Донбассе и за его пределами нужно учесть, что Запад предоставляет киевскому режиму разведданные. Поэтому внезапные удары нам наносить очень сложно. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что за счет привлечения добровольцев мы стали применять тактику времен Брусиловского прорыва, когда мы наступаем одновременно в нескольких местах, не давая противнику концентрировать силы.
Эксперт уточнил, что если во время Великой Отечественной войны наши силы Красной армии обследовали фронт, противник не успевал эту дырку закрыть, а дальше наши танки месили тыловиков и окружали вражеские части, то в случае с СВО из-за короткого дыхания прорыв фронта идет трудно и медленно.
"И переброска наших сил заметна для противника. Враг оперативно получает данные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Пока мы перемалываем одну роту, противник подтягивает две других", - указал Норин.
Таким образом, либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо этот фронт времен Первой мировой будет стоять на месте. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой, заключил собеседник издания.
 
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