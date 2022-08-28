https://ukraina.ru/20220828/1038182525.html

Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной

Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру

Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной

Очень бы хотелось подобного рода трагедий не допускать, силовые структуры работают, мы не можем взять и закрыть границу, что иначе будет гуманитарная катастрофа, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.

2022-08-28T07:00

2022-08-28T07:00

2022-08-28T07:00

дарья дугина

армен гаспарян

теракт

россия

украина

киев

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Объект для исполнения этого акта – выбор был идеален, женщина с ребенком, кто подумает о таком, и к людям с донбасскими номерами отношение соответствующее – это же беженцы, ее никто, с этой точки зрения, в разработку не брал, плюс - мы упираемся в великое российское разгильдяйство, не пробиваемое ничем - говорит эксперт.По мнению журналиста, эту [исполнительницу теракта] Вовк, если уже не грохнули, то сделают это очень оперативно, она не нужна больше никому, потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать. Наша тупость – она былинная, почему мы в ООН об этом говорили одну минуту, Украина совершила акт государственного терроризма, хватит жалеть эту конченную мразь – Зеленских, Подоляков, Арахамий, нужна победа, а не соплежуйство бесконечное - говорит Гаспарян.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дарья дугина, армен гаспарян, теракт, россия, украина, киев