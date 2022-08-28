https://ukraina.ru/20220828/1038182525.html
Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной
Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру
Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной
Очень бы хотелось подобного рода трагедий не допускать, силовые структуры работают, мы не можем взять и закрыть границу, что иначе будет гуманитарная катастрофа, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
2022-08-28T07:00
2022-08-28T07:00
2022-08-28T07:00
дарья дугина
армен гаспарян
теракт
россия
украина
киев
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Объект для исполнения этого акта – выбор был идеален, женщина с ребенком, кто подумает о таком, и к людям с донбасскими номерами отношение соответствующее – это же беженцы, ее никто, с этой точки зрения, в разработку не брал, плюс - мы упираемся в великое российское разгильдяйство, не пробиваемое ничем - говорит эксперт.По мнению журналиста, эту [исполнительницу теракта] Вовк, если уже не грохнули, то сделают это очень оперативно, она не нужна больше никому, потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать. Наша тупость – она былинная, почему мы в ООН об этом говорили одну минуту, Украина совершила акт государственного терроризма, хватит жалеть эту конченную мразь – Зеленских, Подоляков, Арахамий, нужна победа, а не соплежуйство бесконечное - говорит Гаспарян.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дарья дугина, армен гаспарян, теракт, россия, украина, киев
Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной
Очень бы хотелось подобного рода трагедий не допускать, силовые структуры работают, мы не можем взять и закрыть границу, что иначе будет гуманитарная катастрофа, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
Объект для исполнения этого акта – выбор был идеален, женщина с ребенком, кто подумает о таком, и к людям с донбасскими номерами отношение соответствующее – это же беженцы, ее никто, с этой точки зрения, в разработку не брал, плюс - мы упираемся в великое российское разгильдяйство, не пробиваемое ничем - говорит эксперт.
Здесь просто сказался целый ряд факторов. Фактор первый, о котором очень много говорили в Телеграме, о том, что она в базе "Немезиды", там документы на нее, а - как ее пропустили? У нее тризуб на лбу не выжжен ведь. Вы поймите, для того, чтобы обработать, систематизировать все наши базы, разрозненные пока, к сожалению, - на это нужно время, и этим должны заниматься профессионалы.
Армен Гаспарян
политолог, публицист и радиоведущий
По мнению журналиста, эту [исполнительницу теракта] Вовк, если уже не грохнули, то сделают это очень оперативно, она не нужна больше никому, потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать.
Наша тупость – она былинная, почему мы в ООН об этом говорили одну минуту, Украина совершила акт государственного терроризма, хватит жалеть эту конченную мразь – Зеленских, Подоляков, Арахамий, нужна победа, а не соплежуйство бесконечное - говорит Гаспарян.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: