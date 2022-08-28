Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру
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Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной
Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру
Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной
Очень бы хотелось подобного рода трагедий не допускать, силовые структуры работают, мы не можем взять и закрыть границу, что иначе будет гуманитарная катастрофа, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
2022-08-28T07:00
2022-08-28T07:00
дарья дугина
армен гаспарян
теракт
россия
украина
киев
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Объект для исполнения этого акта – выбор был идеален, женщина с ребенком, кто подумает о таком, и к людям с донбасскими номерами отношение соответствующее – это же беженцы, ее никто, с этой точки зрения, в разработку не брал, плюс - мы упираемся в великое российское разгильдяйство, не пробиваемое ничем - говорит эксперт.По мнению журналиста, эту [исполнительницу теракта] Вовк, если уже не грохнули, то сделают это очень оперативно, она не нужна больше никому, потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать. Наша тупость – она былинная, почему мы в ООН об этом говорили одну минуту, Украина совершила акт государственного терроризма, хватит жалеть эту конченную мразь – Зеленских, Подоляков, Арахамий, нужна победа, а не соплежуйство бесконечное - говорит Гаспарян.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html
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дарья дугина, армен гаспарян, теракт, россия, украина, киев
Дарья Дугина, Армен Гаспарян, теракт, Россия, Украина, Киев

Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной

07:00 28.08.2022
 
© тг-канал "РТ на Балканах"
© тг-канал "РТ на Балканах"
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Очень бы хотелось подобного рода трагедий не допускать, силовые структуры работают, мы не можем взять и закрыть границу, что иначе будет гуманитарная катастрофа, заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру.
Объект для исполнения этого акта – выбор был идеален, женщина с ребенком, кто подумает о таком, и к людям с донбасскими номерами отношение соответствующее – это же беженцы, ее никто, с этой точки зрения, в разработку не брал, плюс - мы упираемся в великое российское разгильдяйство, не пробиваемое ничем - говорит эксперт.
Здесь просто сказался целый ряд факторов. Фактор первый, о котором очень много говорили в Телеграме, о том, что она в базе "Немезиды", там документы на нее, а - как ее пропустили? У нее тризуб на лбу не выжжен ведь. Вы поймите, для того, чтобы обработать, систематизировать все наши базы, разрозненные пока, к сожалению, - на это нужно время, и этим должны заниматься профессионалы.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
политолог, публицист и радиоведущий
По мнению журналиста, эту [исполнительницу теракта] Вовк, если уже не грохнули, то сделают это очень оперативно, она не нужна больше никому, потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать.
Наша тупость – она былинная, почему мы в ООН об этом говорили одну минуту, Украина совершила акт государственного терроризма, хватит жалеть эту конченную мразь – Зеленских, Подоляков, Арахамий, нужна победа, а не соплежуйство бесконечное - говорит Гаспарян.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Армен Гаспарян интервью
Вчера, 14:12
Армен Гаспарян об итогах недели: ООН, рептилоиды и тотальная расхлябанность
 
Дарья ДугинаАрмен ГаспарянтерактРоссияУкраинаКиев
 
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