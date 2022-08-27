https://ukraina.ru/20220827/1038181551.html

Потери ВСУ, ядерный терроризм, выплаты ДНР и ЛНР. Главное на Украине на 16:00 27 августа

Потери ВСУ, ядерный терроризм, выплаты ДНР и ЛНР. Главное на Украине на 16:00 27 августа - 27.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, ядерный терроризм, выплаты ДНР и ЛНР. Главное на Украине на 16:00 27 августа

Украинские военные продолжают нести потери и прибегают к ядерному терроризму. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах прибывшим с ДНР, ЛНР и Украины

2022-08-27T16:31

2022-08-27T16:31

2022-08-27T16:31

хроники

эксклюзив

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Днём 27 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населённых пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более двухсот военнослужащих", - отметил Конашенков.В районе населённого пункта Лозовое Херсонской области было нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более ста тридцати боевиков и 10 единиц военной техники."В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40 процентов личного состава данного подразделения" , - указал Конашенков.По его словам, в районе населённого пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе: 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", - рассказал представитель Минобороны РФ.Было уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области."Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" производства США и снарядами к американским гаубицам M777", - заявил Конашенков.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Парасковиевка, Адамовка, Звановка Донецкой Народной Республики, Бармашово Николаевской области и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районах населённых пунктов Константиновка, Приволье Донецкой Народной Республики и Висунск Николаевской области."Также в районах населённых пунктов Орехово, Весёлое и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц "Гиацинт-Б", - отметил Конашенков.ВКС России в районе населённого пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка была уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новогригоровка Донецкой Народной Республики, Андреевка, Глинское, Бабенково, Худоярово, Борщовка Харьковской области и Бердянск Запорожской области", - рассказал представитель Миноробоны РФ.Кроме того, были перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США, в районах населённых пунктов Надднепрянское, Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского Моста.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолёта, 148 вертолётов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники.Ядерный терроризмОфициальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Конашенков на брифинге также рассказал о ситуации с Запорожской АЭС."Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "Вестингауз", - отметил Конашенков.Он указал, что ещё десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов."Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", - заявил Конашенков.Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом."Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет", - подытожил Конашенков.Выплаты для жителей ДНР, ЛНР и УкраиныПрезидент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую Народные Республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022 года властями регионов.Другим указом президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения по срокам при условии "прохождения ими <...> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств".

https://ukraina.ru/20220827/1038177686.html

https://ukraina.ru/20220827/1038174107.html

https://ukraina.ru/20220826/1038173031.html

https://ukraina.ru/20220826/1038164231.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив