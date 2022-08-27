Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа - 27.08.2022 Украина.ру
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Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа
Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа - 27.08.2022 Украина.ру
Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для Украины
2022-08-27T12:25
2022-08-27T12:25
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 54 раза обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган" и "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, наа ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский и Ворошиловский районы), Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Старомихайловка, Александровка, Валерьяновка."За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 49 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Также, как сообщило представительство, за 27 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В посёлке Лозовое в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранен мужчина 1958 года рождения.Кроме того, СМИ сообщили об ударе по центру Донецка утром 27 августа.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив 10 ракет."В результате обстрела повреждено 4 многоквартирных жилых дома и разрушена гостиница "Донбасс", - сообщил Филипоненко.Утром 27 августа журналистка Ирина Куксенкова сообщила о новом ударе по Стаханову."Пару недель назад мы с ОНФ ездили в ЛНР отвозить бойцам на передовую мой сбор. Я подвернула ножку и пришлось заехать в больницу в Стаханове на снимок. Травматолог прекрасный сказал: "Я Вас в лицо не помню, но снимок ноги помню, видел, Вас в Мариуполе ранило". Так вот в эту больницу сегодня прилетели американские хаймарсы, есть погибшие и раненные. Свиньи, которым нет прощения это сделали", - написала она в своём Telegram-канале.Она отметила, что никаких военных объектов поблизости нет."Причём я вспоминаю что там в округе этой больницы - жилые хрущевки пятиэтажные со всех сторон, магазин, дорога, ну это почти центр Стаханова. Зачем туда лупить? Никаких официальных делегаций в стахановской больнице не было... Я просто пытаюсь понять логику. А её нет", - отметила Куксенкова.Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в Стаханове, сообщила пресс-служба СК РФ.Кроме Донбасса ВСУ продолжают обстреливать и Северную Таврию. Так, член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о продолжающемся обстреле Энергодара."В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — сказал он в эфире "Соловьев Live".В администрации Энергодара позже уточнили, что огонь ведется с 9:37 утра из вооружения калибра 155 миллиметров."За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — сообщила администрация.Ранее власти Запорожской области обратились к МАГАТЭ с призывом обратить внимание на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС.NASAMS для УкраиныПентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles &amp; Defense контракт на $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине."Raytheon Missiles &amp; Defence и наши партнеры упорно работают над тем, чтобы быстро создать эту важную, проверенную мощь противовоздушной обороны, чтобы помочь украинцам защитить свою Родину", - заявил Том Лалиберти, президент Land Warfare &amp; Air Defence, бизнес-направления Raytheon Missiles &amp; Defense.Он отметил, что "Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS, чтобы победить множество угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы".В Пентагоне уточнили, что ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года.Оплата будет производиться путем средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense &amp; Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать самолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.В среду, 24 августа США объявили самый большой за все время пакет военной помощи Украине объемом почти $3 млрд, в который войдут, среди прочего, 6 зенитно-ракетных систем NASAMS, до 245 тысяч снарядов до 155-мм гаубиц и средства контрбатарейной борьбы.
https://ukraina.ru/20220827/1038174107.html
https://ukraina.ru/20220826/1038173031.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа

12:25 27.08.2022
 
© CC0NASAMS
NASAMS
© CC0
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для Украины
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 54 раза обстреляли территорию республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган" и "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, наа ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский и Ворошиловский районы), Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Старомихайловка, Александровка, Валерьяновка.
"За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке", - сообщило представительство.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
10:07
Поддержка терактов, попытка прорыва, гибель наёмника. Главное на Украине на утро 27 августаПосол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поддержала теракты на территории России. Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении. Наёмник из США погиб на Украине
Огнём украинской артиллерии было повреждено 49 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Также, как сообщило представительство, за 27 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В посёлке Лозовое в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранен мужчина 1958 года рождения.
Кроме того, СМИ сообщили об ударе по центру Донецка утром 27 августа.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив 10 ракет.
"В результате обстрела повреждено 4 многоквартирных жилых дома и разрушена гостиница "Донбасс", - сообщил Филипоненко.
Утром 27 августа журналистка Ирина Куксенкова сообщила о новом ударе по Стаханову.
"Пару недель назад мы с ОНФ ездили в ЛНР отвозить бойцам на передовую мой сбор. Я подвернула ножку и пришлось заехать в больницу в Стаханове на снимок. Травматолог прекрасный сказал: "Я Вас в лицо не помню, но снимок ноги помню, видел, Вас в Мариуполе ранило". Так вот в эту больницу сегодня прилетели американские хаймарсы, есть погибшие и раненные. Свиньи, которым нет прощения это сделали", - написала она в своём Telegram-канале.
Она отметила, что никаких военных объектов поблизости нет.
"Причём я вспоминаю что там в округе этой больницы - жилые хрущевки пятиэтажные со всех сторон, магазин, дорога, ну это почти центр Стаханова. Зачем туда лупить? Никаких официальных делегаций в стахановской больнице не было... Я просто пытаюсь понять логику. А её нет", - отметила Куксенкова.
Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в Стаханове, сообщила пресс-служба СК РФ.
Кроме Донбасса ВСУ продолжают обстреливать и Северную Таврию. Так, член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о продолжающемся обстреле Энергодара.
"В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
В администрации Энергодара позже уточнили, что огонь ведется с 9:37 утра из вооружения калибра 155 миллиметров.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 19:45
Обстрелы ЗАЭС, террор в Северной Таврии. Итоги 26 августа на УкраинеУкраина усилила обстрелы ЗАЭС и пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ на станцию. Украинские силовики продолжают организовывать теракты в Северной Таврии
"За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, пять из которых — непосредственно по территории Запорожской АЭС", — сообщила администрация.
Ранее власти Запорожской области обратились к МАГАТЭ с призывом обратить внимание на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС.
NASAMS для Украины
Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.
"Raytheon Missiles & Defence и наши партнеры упорно работают над тем, чтобы быстро создать эту важную, проверенную мощь противовоздушной обороны, чтобы помочь украинцам защитить свою Родину", - заявил Том Лалиберти, президент Land Warfare & Air Defence, бизнес-направления Raytheon Missiles & Defense.
Он отметил, что "Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS, чтобы победить множество угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы".
В Пентагоне уточнили, что ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года.
Оплата будет производиться путем средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.
Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать самолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.
В среду, 24 августа США объявили самый большой за все время пакет военной помощи Украине объемом почти $3 млрд, в который войдут, среди прочего, 6 зенитно-ракетных систем NASAMS, до 245 тысяч снарядов до 155-мм гаубиц и средства контрбатарейной борьбы.
 
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