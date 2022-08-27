https://ukraina.ru/20220827/1038175542.html

Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС

Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС - 27.08.2022 Украина.ру

Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС

Стремительный рост цен на энергоносители и электричество в Европе ставит под угрозу существование политической системы Чехии и Европейского союза в целом, заявил министр юстиции страны Павел Блажек.

2022-08-27T11:10

2022-08-27T11:10

2022-08-27T11:10

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энергетика

евросоюз

чехия

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Он отметил, что столь драматической ситуации в политической и социальной сфере страны не наблюдалось с 1989 года.Чешский министр подчеркнул, что речь идет об угрозе революции.Чешские власти, пожалуй, более всех в ЕС беспокоятся об энергокризисе. В частности, они созвали срочное заседание европейских глав минэнерго по урегулированию кризиса в энергетической сфере.Активность чехов на этом направлении неудивительна. Цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6 процента, а газа — на 59,8 процента.Из-за резкого скачка цен на электроэнергию и газ спрос на камины вырос по сравнению с летом прошлого года в десять раз, из-за резко выросшего спроса растет и цена дров.Стоит напомнить, что энергетический кризис в ЕС стал прямым следствием провальной политики Евросоюза в отношении России, которая поставляла более 40% газа в Европу по существенно более низким ценам, чем другие поставщики. Также РФ была одним из основных поставщиков угля, нефти и нефтепродуктов.Ввод санкций против России вызвал панику на рынках, стоимость газа выросла в 72 раза по сравнению с 2020 годом и сейчас превышает 3500 долларов за тысячу кубометров. Основная часть электроэнергии в ЕС производится из газа.

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новости, энергетика, евросоюз, чехия