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Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС
Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС - 27.08.2022 Украина.ру
Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС
Стремительный рост цен на энергоносители и электричество в Европе ставит под угрозу существование политической системы Чехии и Европейского союза в целом, заявил министр юстиции страны Павел Блажек.
2022-08-27T11:10
2022-08-27T11:10
2022-08-27T11:10
новости
энергетика
евросоюз
чехия
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Он отметил, что столь драматической ситуации в политической и социальной сфере страны не наблюдалось с 1989 года.Чешский министр подчеркнул, что речь идет об угрозе революции.Чешские власти, пожалуй, более всех в ЕС беспокоятся об энергокризисе. В частности, они созвали срочное заседание европейских глав минэнерго по урегулированию кризиса в энергетической сфере.Активность чехов на этом направлении неудивительна. Цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6 процента, а газа — на 59,8 процента.Из-за резкого скачка цен на электроэнергию и газ спрос на камины вырос по сравнению с летом прошлого года в десять раз, из-за резко выросшего спроса растет и цена дров.Стоит напомнить, что энергетический кризис в ЕС стал прямым следствием провальной политики Евросоюза в отношении России, которая поставляла более 40% газа в Европу по существенно более низким ценам, чем другие поставщики. Также РФ была одним из основных поставщиков угля, нефти и нефтепродуктов.Ввод санкций против России вызвал панику на рынках, стоимость газа выросла в 72 раза по сравнению с 2020 годом и сейчас превышает 3500 долларов за тысячу кубометров. Основная часть электроэнергии в ЕС производится из газа.
https://ukraina.ru/20220823/1037979056.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, евросоюз, чехия
Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС
Стремительный рост цен на энергоносители и электричество в Европе ставит под угрозу существование политической системы Чехии и Европейского союза в целом, заявил министр юстиции страны Павел Блажек.
Он отметил, что столь драматической ситуации в политической и социальной сфере страны не наблюдалось с 1989 года.
Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго... Если не будет найдено решение на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой
Павел Блажек
министр юстиции Чехии
Чешский министр подчеркнул, что речь идет об угрозе революции.
Чешские власти, пожалуй, более всех в ЕС беспокоятся об энергокризисе. В частности, они созвали срочное заседание европейских глав минэнерго по урегулированию кризиса в энергетической сфере.
Активность чехов на этом направлении неудивительна. Цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6 процента, а газа — на 59,8 процента.
Из-за резкого скачка цен на электроэнергию и газ спрос на камины вырос по сравнению с летом прошлого года в десять раз, из-за резко выросшего спроса растет и цена дров.
Стоит напомнить, что энергетический кризис в ЕС стал прямым следствием провальной политики Евросоюза в отношении России, которая поставляла более 40% газа в Европу по существенно более низким ценам, чем другие поставщики. Также РФ была одним из основных поставщиков угля, нефти и нефтепродуктов.
Ввод санкций против России вызвал панику на рынках, стоимость газа выросла в 72 раза по сравнению с 2020 годом и сейчас превышает 3500 долларов за тысячу кубометров. Основная часть электроэнергии в ЕС производится из газа.