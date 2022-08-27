https://ukraina.ru/20220827/1038150497.html

Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины

Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины - 27.08.2022 Украина.ру

Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины

Система управления населёнными пунктами Украины начала разваливаться при президенте Петре Порошенко, когда при подборе кадров приоритетом стала их способность обеспечить администрацию президента "чемоданами наличных денег". Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

2022-08-27T07:00

2022-08-27T07:00

2022-08-27T07:00

новости

николай азаров

петр порошенко

владимир зеленский

коррупция

свинарчук

арсен аваков

алексей данилов

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Он обвинил Порошенко в назначении на ответственные должности склонных к коррупции непрофессионалов, таких, как Олег Свинарчук (Гладковский), "бывший бандит" Арсен Аваков и "в молодые годы подручный у луганского авторитета" Алексей Данилов.Он добавил, что при нынешнем главе киевского режима Владимире Зеленском созданная Порошенко система сохранилась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20210908/1032213368.html

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2022

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новости, николай азаров, петр порошенко, владимир зеленский, коррупция, свинарчук, арсен аваков, алексей данилов