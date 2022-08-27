Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины - 27.08.2022 Украина.ру
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Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины
Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины - 27.08.2022 Украина.ру
Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины
Система управления населёнными пунктами Украины начала разваливаться при президенте Петре Порошенко, когда при подборе кадров приоритетом стала их способность обеспечить администрацию президента "чемоданами наличных денег". Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-27T07:00
2022-08-27T07:00
новости
николай азаров
петр порошенко
владимир зеленский
коррупция
свинарчук
арсен аваков
алексей данилов
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Он обвинил Порошенко в назначении на ответственные должности склонных к коррупции непрофессионалов, таких, как Олег Свинарчук (Гладковский), "бывший бандит" Арсен Аваков и "в молодые годы подручный у луганского авторитета" Алексей Данилов.Он добавил, что при нынешнем главе киевского режима Владимире Зеленском созданная Порошенко система сохранилась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20210908/1032213368.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, николай азаров, петр порошенко, владимир зеленский, коррупция, свинарчук, арсен аваков, алексей данилов
Новости, Николай Азаров, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, коррупция, Свинарчук, Арсен Аваков, Алексей Данилов

Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины

07:00 27.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский Порошенко
Зеленский Порошенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Система управления населёнными пунктами Украины начала разваливаться при президенте Петре Порошенко, когда при подборе кадров приоритетом стала их способность обеспечить администрацию президента "чемоданами наличных денег". Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

"Система управления с приходом Порошенко была разрушена. На первое место ставились не квалификация или порядочность, а личная преданность или участие в различных схемах. Это было первым этапом разрушения системы управления страной", - утверждает украинский политик.

Он обвинил Порошенко в назначении на ответственные должности склонных к коррупции непрофессионалов, таких, как Олег Свинарчук (Гладковский), "бывший бандит" Арсен Аваков и "в молодые годы подручный у луганского авторитета" Алексей Данилов.

На первое место при Порошенко вышел принцип – принести чемодан с деньгами. Не то, как работает твоя отрасль, а то, как ты будешь обеспечивать администрацию президента кэшем

Николай Азаров
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он добавил, что при нынешнем главе киевского режима Владимире Зеленском созданная Порошенко система сохранилась.
Зеленский команда - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября 2021, 16:55
Борцы с коррупцией рассказали, как друзья Зеленского обложили Одессу даньюОколо 130 млн долларов ежегодно выводят из Одессы на нужды Офиса президента Украины. Об этом в своем исследовании заявила международная антикоррупционная организация Transparency Anti Corruption, передает Telegram-канал «Инсайдер UA»
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай АзаровПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийкоррупцияСвинарчукАрсен АваковАлексей Данилов
 
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