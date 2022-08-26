https://ukraina.ru/20220826/1038139041.html
Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали"
Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали" - 26.08.2022 Украина.ру
Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали"
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградили военнослужащих "Сомали" за геройские подвиги. Об этом сообщил Пушилин в тг-канале
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
новости
денис пушилин
днр
сомали
россия
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Командиру штурмового взвода Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя ДНР. Награду Денис Пушилин вручил его матери.Звезду Героя ДНР получил командир разведвзвода гвардии капитан Александр Солодский.Александр Солодский воюет с 2014 года. Он принимал участие в боях за Дебальцево, Горловку, Иловайск. Самым сложным участком фронта Солодский назвал Мариуполь. По его словам, это были "56 дней без еды, воды, сна - просто 56 дней штурма".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, днр, сомали, россия
Новости, Денис Пушилин, ДНР, Сомали, Россия
Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали"
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградили военнослужащих "Сомали" за геройские подвиги. Об этом сообщил Пушилин в тг-канале