Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали" - 26.08.2022 Украина.ру
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Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали"
Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали" - 26.08.2022 Украина.ру
Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали"
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградили военнослужащих "Сомали" за геройские подвиги. Об этом сообщил Пушилин в тг-канале
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
новости
денис пушилин
днр
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Командиру штурмового взвода Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя ДНР. Награду Денис Пушилин вручил его матери.Звезду Героя ДНР получил командир разведвзвода гвардии капитан Александр Солодский.Александр Солодский воюет с 2014 года. Он принимал участие в боях за Дебальцево, Горловку, Иловайск. Самым сложным участком фронта Солодский назвал Мариуполь. По его словам, это были "56 дней без еды, воды, сна - просто 56 дней штурма".
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новости, денис пушилин, днр, сомали, россия
Новости, Денис Пушилин, ДНР, Сомали, Россия

Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали"

10:14 26.08.2022
 
© скриншотКириенко и Пушилин награждают Героя ДНР
Кириенко и Пушилин награждают Героя ДНР
© скриншот
Читать в
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградили военнослужащих "Сомали" за геройские подвиги. Об этом сообщил Пушилин в тг-канале
Командиру штурмового взвода Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя ДНР. Награду Денис Пушилин вручил его матери.
Звезду Героя ДНР получил командир разведвзвода гвардии капитан Александр Солодский.
Александр Солодский воюет с 2014 года. Он принимал участие в боях за Дебальцево, Горловку, Иловайск. Самым сложным участком фронта Солодский назвал Мариуполь. По его словам, это были "56 дней без еды, воды, сна - просто 56 дней штурма".
Мариуполь стройка
20 августа, 07:45
Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и ВолновахеВ Мариуполе и Волновахе – в этом году запланирована сдача 2061 квартиры, это порядка 155 тыс. кв. метров жилой площади, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
 
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