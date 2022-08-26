Пушилин и Кириенко вручили звезды Героев ДНР военнослужащим "Сомали"

Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе В Мариуполе и Волновахе – в этом году запланирована сдача 2061 квартиры, это порядка 155 тыс. кв. метров жилой площади, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру