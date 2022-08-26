Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ

Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники.

Олаф Шольц Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ