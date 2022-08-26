Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, передает издание T-Online
Такое решение Берлин принял во избежание дальнейшей эскалации конфликта, отметил глава правительства.
Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники.
Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны IRIS-T со специальным радаром.
По информации главы МИД Германии Анналены Бербок, поставки IRIS-T должны произойти в ближайшие недели.