Шольц отказался помогать Украине оружием
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Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ
Шольц отказался помогать Украине оружием
Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, передает издание T-Online
2022-08-26T09:57
2022-08-26T09:57
новости
германия
олаф шольц
украина
россия
оружие
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Такое решение Берлин принял во избежание дальнейшей эскалации конфликта, отметил глава правительства.Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны IRIS-T со специальным радаром. По информации главы МИД Германии Анналены Бербок, поставки IRIS-T должны произойти в ближайшие недели.
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новости, германия, олаф шольц, украина, россия, оружие
Новости, Германия, Олаф Шольц, Украина, Россия, оружие

Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ

09:57 26.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, передает издание T-Online
Такое решение Берлин принял во избежание дальнейшей эскалации конфликта, отметил глава правительства.
Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники.
Шольц астрология
Олаф Шольц
Канцлер ФРГ
Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны IRIS-T со специальным радаром.
По информации главы МИД Германии Анналены Бербок, поставки IRIS-T должны произойти в ближайшие недели.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 07:11
Канцлер Германии давал Путину обещание насчет НАТОКанцлер Германии Олаф Шольц 21 августа заявил, что перед спецоперацией заверил президента Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО, передает Die Welt
 
НовостиГерманияОлаф ШольцУкраинаРоссияоружие
 
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