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Россия надеется, что киевские силовики не обстреляют миссию МАГАТЭ — Полянский
Россия надеется, что киевские силовики не обстреляют миссию МАГАТЭ — Полянский - 26.08.2022 Украина.ру
Россия надеется, что киевские силовики не обстреляют миссию МАГАТЭ — Полянский
Россия надеется, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, хотя среди них есть группы, не подконтрольные центральному командованию. Об этом 25 августа заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Соловьев Live"
2022-08-26T08:58
2022-08-26T08:58
2022-08-26T09:03
магатэ
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"Я думаю, что он (визит) состоится в ближайшее время, в конце августа – начале сентября, идет активная подготовка", - заверил Полянский.По его словам, миссия будет носить технический характер, а в ее состав войдут технические специалисты, в том числе из "Росатома" и с Украины.Он выразил надежду, что делегация будет в безопасности. "Хочется в это верить. Но это, как вы понимаете, зависит не от нас, будут обстрелы или не будут. Если бы от нас это зависело, естественно, их бы и не было никогда. Ну, у украинцев, наверное, ума хватит. Хотя мы знаем, что у них есть разные группы, и некоторые из них не подчиняются верховному командованию украинскому. Были такие примеры, это нас очень беспокоит", - добавил Полянский.Сейчас МАГАТЭ и ООН составляют безопасный маршрут для делегации.Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
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магатэ, запорожская аэс, новости, россия, украина, обстрелы
Россия надеется, что киевские силовики не обстреляют миссию МАГАТЭ — Полянский
08:58 26.08.2022 (обновлено: 09:03 26.08.2022)
Россия надеется, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, хотя среди них есть группы, не подконтрольные центральному командованию. Об этом 25 августа заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Соловьев Live"
"Я думаю, что он (визит) состоится в ближайшее время, в конце августа – начале сентября, идет активная подготовка", - заверил Полянский.
По его словам, миссия будет носить технический характер, а в ее состав войдут технические специалисты, в том числе из "Росатома" и с Украины.
"Они скорее будут оценивать ситуацию на станции. Безопасность. Меры, которые необходимо предпринять. Дать рекомендации. Это не группа по расследованию, это группа по оценке состояния станции", - объяснил дипломат.
Он выразил надежду, что делегация будет в безопасности.
"Хочется в это верить. Но это, как вы понимаете, зависит не от нас, будут обстрелы или не будут. Если бы от нас это зависело, естественно, их бы и не было никогда. Ну, у украинцев, наверное, ума хватит. Хотя мы знаем, что у них есть разные группы, и некоторые из них не подчиняются верховному командованию украинскому. Были такие примеры, это нас очень беспокоит", - добавил Полянский.
Сейчас МАГАТЭ и ООН составляют безопасный маршрут для делегации.
Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.