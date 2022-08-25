Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне - 25.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне
Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне - 25.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне
У противников России в информационной войне есть три направления работы. Об этом заявил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T13:23
2022-08-25T13:23
новости
пропаганда
украина
эксперт
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"Первое – это создание потока фейков для Запада – потому, что Западу нужна картинка, эту картинку создают украинцы. Запад берёт всё, что им присылают украинцы и превращает это в новости, прямо в "достоверные" новости, в которые верит весь западный мир. Понятно, что сначала из Лондона приходит заказ на то, какие новости нужны, потом их изготавливают на украинской территории, и потом их - как "новости с войны" - публикуют те же, кто заказывал", - сказал он.Вторым направлением работы он назвал "оболванивание своих".Третьим направлением он назвал работу на Россию и Белоруссию."Оно сейчас не очень эффективно. Потому что украинцы, как я говорю, употребляют собственные наркотики, они верят в то, что они "заправляют" своим, и они пытаются это делать для нас. И посылают сюда топорный нелепый контент, в который невозможно поверить просто - потому, что мы знаем, что на самом деле происходит. И поэтому эффективность их пропаганды на Россию довольно сильно снизилась", - отметил эксперт.По его словам, сейчас украинская пропаганда работает не очень сильно."В России поддержка СВО, поддержка президента, российской армии - на высоком уровне", - подчеркнул он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, пропаганда, украина, эксперт
Новости, пропаганда, Украина, эксперт

Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне

13:23 25.08.2022
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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У противников России в информационной войне есть три направления работы. Об этом заявил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
"Первое – это создание потока фейков для Запада – потому, что Западу нужна картинка, эту картинку создают украинцы. Запад берёт всё, что им присылают украинцы и превращает это в новости, прямо в "достоверные" новости, в которые верит весь западный мир. Понятно, что сначала из Лондона приходит заказ на то, какие новости нужны, потом их изготавливают на украинской территории, и потом их - как "новости с войны" - публикуют те же, кто заказывал", - сказал он.
Вторым направлением работы он назвал "оболванивание своих".

"Там абсолютный успех, большинство украинцев верят, что они побеждают, что война складывается в их пользу, что русские - криворукие, бедные, голодные, у них нет оружия, у них нет нормального обмундирования, они никогда не видели асфальта и унитазов, они узкоглазые, потому что они азиаты, и т. д. То есть, они сумели реально перепрошить мозг большинству населения Украины, и продолжают это делать довольно успешно", - заверил Ашманов.

Третьим направлением он назвал работу на Россию и Белоруссию.
"Оно сейчас не очень эффективно. Потому что украинцы, как я говорю, употребляют собственные наркотики, они верят в то, что они "заправляют" своим, и они пытаются это делать для нас. И посылают сюда топорный нелепый контент, в который невозможно поверить просто - потому, что мы знаем, что на самом деле происходит. И поэтому эффективность их пропаганды на Россию довольно сильно снизилась", - отметил эксперт.
По его словам, сейчас украинская пропаганда работает не очень сильно.
"В России поддержка СВО, поддержка президента, российской армии - на высоком уровне", - подчеркнул он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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