https://ukraina.ru/20220825/1038093893.html

Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне

Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне - 25.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о направлениях работы украинцев в информационной войне

У противников России в информационной войне есть три направления работы. Об этом заявил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-25T13:23

2022-08-25T13:23

2022-08-25T13:23

новости

пропаганда

украина

эксперт

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"Первое – это создание потока фейков для Запада – потому, что Западу нужна картинка, эту картинку создают украинцы. Запад берёт всё, что им присылают украинцы и превращает это в новости, прямо в "достоверные" новости, в которые верит весь западный мир. Понятно, что сначала из Лондона приходит заказ на то, какие новости нужны, потом их изготавливают на украинской территории, и потом их - как "новости с войны" - публикуют те же, кто заказывал", - сказал он.Вторым направлением работы он назвал "оболванивание своих".Третьим направлением он назвал работу на Россию и Белоруссию."Оно сейчас не очень эффективно. Потому что украинцы, как я говорю, употребляют собственные наркотики, они верят в то, что они "заправляют" своим, и они пытаются это делать для нас. И посылают сюда топорный нелепый контент, в который невозможно поверить просто - потому, что мы знаем, что на самом деле происходит. И поэтому эффективность их пропаганды на Россию довольно сильно снизилась", - отметил эксперт.По его словам, сейчас украинская пропаганда работает не очень сильно."В России поддержка СВО, поддержка президента, российской армии - на высоком уровне", - подчеркнул он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пропаганда, украина, эксперт