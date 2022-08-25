https://ukraina.ru/20220825/1038078962.html
Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление
Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление - 25.08.2022 Украина.ру
Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 24 августа в своем Telegram заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко грозит расправа
2022-08-25T09:44
2022-08-25T09:44
2022-08-25T09:44
лукашенко
гончаренко
новости
день независимости
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Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.Накануне Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Он пожелал жителям страны мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.Ранее на белорусского лидера в ответ на поздравление обрушился с критикой советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обвинил Лукашенко в цинизме и назвал его заявление клоунадой.
https://ukraina.ru/20220824/1038035334.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лукашенко, гончаренко, новости, день независимости
Лукашенко, Гончаренко, Новости, День независимости
Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 24 августа в своем Telegram заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко грозит расправа
Гончаренко пригрозил
Лукашенко повешением в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.
"Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости", — написал он.
Накануне Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Он пожелал жителям страны мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
Ранее на белорусского лидера в ответ на поздравление обрушился с критикой советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обвинил Лукашенко в цинизме и назвал его заявление клоунадой.