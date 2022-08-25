https://ukraina.ru/20220825/1038078962.html

Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление

Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление - 25.08.2022 Украина.ру

Депутат Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко 24 августа в своем Telegram заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко грозит расправа

2022-08-25T09:44

2022-08-25T09:44

2022-08-25T09:44

лукашенко

гончаренко

новости

день независимости

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Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.Накануне Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Он пожелал жителям страны мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.Ранее на белорусского лидера в ответ на поздравление обрушился с критикой советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обвинил Лукашенко в цинизме и назвал его заявление клоунадой.

https://ukraina.ru/20220824/1038035334.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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лукашенко, гончаренко, новости, день независимости