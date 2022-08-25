Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике
© Фото : коллаж Украина.РуРубль доллар юань коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
За полгода, прошедшие после введения санкций Запада против РФ, в мире продолжаются очень важные процессы дедолларизации мировой и российской экономике. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру
"Происходят действительно тектонические сдвиги в мировой системе международных экономических отношений", - отметил он
Экономист заявил о провале антироссийских санкций. Он указал, в частности, на стабилизацию курса доллара по отношению к рублю "даже на уровне более низком, чем имело бы смысл", на отсутствие дефицита и на укрепление сотрудничества РФ со странами, "которые вполне могут заменить … бывших партнёров".
17 августа, 05:00Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции Санкции стран Запада не нанесли существенного ущерба российской нефтегазовой отрасли, однако не все направления отечественной промышленности выдерживают их так успешно. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.