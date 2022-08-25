https://ukraina.ru/20220825/1038072341.html

Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике

Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике - 25.08.2022 Украина.ру

Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике

За полгода, прошедшие после введения санкций Запада против РФ, в мире продолжаются очень важные процессы дедолларизации мировой и российской экономике. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

2022-08-25T05:00

2022-08-25T05:00

2022-08-25T05:00

новости

александр дудчак

экономика

санкции

доллар

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Экономист заявил о провале антироссийских санкций. Он указал, в частности, на стабилизацию курса доллара по отношению к рублю "даже на уровне более низком, чем имело бы смысл", на отсутствие дефицита и на укрепление сотрудничества РФ со странами, "которые вполне могут заменить … бывших партнёров".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037716363.html

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2022

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новости, александр дудчак, экономика, санкции, доллар