Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038072341.html
Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике
Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике - 25.08.2022 Украина.ру
Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике
За полгода, прошедшие после введения санкций Запада против РФ, в мире продолжаются очень важные процессы дедолларизации мировой и российской экономике. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T05:00
2022-08-25T05:00
новости
александр дудчак
экономика
санкции
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/61/1033556194_0:150:2873:1766_1920x0_80_0_0_35b91dc0dead5eef874df1e85a170e76.jpg
Экономист заявил о провале антироссийских санкций. Он указал, в частности, на стабилизацию курса доллара по отношению к рублю "даже на уровне более низком, чем имело бы смысл", на отсутствие дефицита и на укрепление сотрудничества РФ со странами, "которые вполне могут заменить … бывших партнёров".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037716363.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/61/1033556194_159:0:2712:1915_1920x0_80_0_0_ba5ed5f300df6b2addbb3dde32e27359.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр дудчак, экономика, санкции, доллар
Новости, Александр Дудчак, Экономика, Санкции, доллар

Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике

05:00 25.08.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуРубль доллар юань коллаж
Рубль доллар юань коллаж - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
За полгода, прошедшие после введения санкций Запада против РФ, в мире продолжаются очень важные процессы дедолларизации мировой и российской экономике. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

"Происходят действительно тектонические сдвиги в мировой системе международных экономических отношений", - отметил он

Экономист заявил о провале антироссийских санкций. Он указал, в частности, на стабилизацию курса доллара по отношению к рублю "даже на уровне более низком, чем имело бы смысл", на отсутствие дефицита и на укрепление сотрудничества РФ со странами, "которые вполне могут заменить … бывших партнёров".
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 05:00
Эксперт назвал отрасль экономики РФ, на которую сильно повлияли санкции Санкции стран Запада не нанесли существенного ущерба российской нефтегазовой отрасли, однако не все направления отечественной промышленности выдерживают их так успешно. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлександр ДудчакЭкономикаСанкциидоллар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”
06:15“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика
06:10Сергей Марков: России нужен "Смерш" для борьбы с терактами на освобожденных территориях
06:00Политолог: диверсии в Крыму – признак начала конца киевского режима
05:45"Жаждут крови и страха": Стремоусов рассказал, почему ВСУ обстреливают Антоновский мост
05:30Американист рассказал, зачем была организована "Крымская платформа"
05:15Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ
05:00Главное на 25 августа: в России и в мире
05:00Дудчак рассказал о "тектонических сдвигах" в мировой экономике
04:45Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС
04:30Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области
04:15Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
04:00Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе
19:02Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО
19:00Пакет Байдена, Джонсон в Киеве. Итоги 24 августа
18:25Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны
18:22Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями
18:04Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа
18:00Жириновский царской России. Как скандальный депутат стал самым эффективным волонтером
17:50Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
Лента новостейМолния