Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи
15:09 24.08.2022 (обновлено: 15:15 24.08.2022)
© AP / Patrick SemanskyБайден
© AP / Patrick Semansky
Президент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома
США выделят Украине крупнейший транш военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Деньги предназначены для покупки систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.
"Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - заявил Байден.
Тысячи людей были убиты или ранены, миллионы оставили свои дома, добавил Байден. Однако, по его словам, полгода боевых действий "укрепили гордость украинцев за себя, страну и 31 год ее независимости". Байден сравнил украинцев с пламенем свободы и предложил продолжить борьбу с самодержавием.
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