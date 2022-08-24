https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html

Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи

Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи - 24.08.2022 Украина.ру

Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи

Президент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома

2022-08-24T15:09

2022-08-24T15:09

2022-08-24T15:15

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США выделят Украине крупнейший транш военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Деньги предназначены для покупки систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.Тысячи людей были убиты или ранены, миллионы оставили свои дома, добавил Байден. Однако, по его словам, полгода боевых действий "укрепили гордость украинцев за себя, страну и 31 год ее независимости". Байден сравнил украинцев с пламенем свободы и предложил продолжить борьбу с самодержавием.

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джо байден, новости, военная помощь, украина, сво