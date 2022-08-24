Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи - 24.08.2022 Украина.ру
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Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи
Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи - 24.08.2022 Украина.ру
Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи
Президент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома
2022-08-24T15:09
2022-08-24T15:15
джо байден
новости
военная помощь
украина
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США выделят Украине крупнейший транш военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Деньги предназначены для покупки систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.Тысячи людей были убиты или ранены, миллионы оставили свои дома, добавил Байден. Однако, по его словам, полгода боевых действий "укрепили гордость украинцев за себя, страну и 31 год ее независимости". Байден сравнил украинцев с пламенем свободы и предложил продолжить борьбу с самодержавием.
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джо байден, новости, военная помощь, украина, сво
Джо Байден, Новости, военная помощь, Украина, СВО

Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи

15:09 24.08.2022 (обновлено: 15:15 24.08.2022)
 
© AP / Patrick SemanskyБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP / Patrick Semansky
Читать в
Президент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома
США выделят Украине крупнейший транш военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Деньги предназначены для покупки систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.
"Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - заявил Байден.
Тысячи людей были убиты или ранены, миллионы оставили свои дома, добавил Байден. Однако, по его словам, полгода боевых действий "укрепили гордость украинцев за себя, страну и 31 год ее независимости". Байден сравнил украинцев с пламенем свободы и предложил продолжить борьбу с самодержавием.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 07:46
"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну". Таким мнением на днях поделился обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation
 
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