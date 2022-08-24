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Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной
Слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной являются "очередным звеном в цепочке лжи", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2022-08-24T10:26
2022-08-24T10:26
2022-08-24T10:26
владимир зеленский
мария захарова
дарья дугина
новости
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Ранее Владимир Зеленский сказал про убийство Дугиной, что это не ответственность Киева, потому что "это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины".Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, мария захарова, дарья дугина, новости
Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дарья Дугина, Новости
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной
Слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной являются "очередным звеном в цепочке лжи", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
Ранее Владимир Зеленский сказал про убийство Дугиной, что это не ответственность Киева, потому что "это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины".
На вашей территории (территории Украины — ред.) действует сайт "Миротворец" – абсолютно экстремистская вещь, о которой мы говорим много лет, объясняя международному сообществу, что это является нарушением прав человека. И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка "ликвидирована". И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения — это очередное звено в цепочке лжи.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.