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Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной

Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру

Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной

Слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной являются "очередным звеном в цепочке лжи", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2022-08-24T10:26

2022-08-24T10:26

2022-08-24T10:26

владимир зеленский

мария захарова

дарья дугина

новости

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Ранее Владимир Зеленский сказал про убийство Дугиной, что это не ответственность Киева, потому что "это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины".Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, мария захарова, дарья дугина, новости