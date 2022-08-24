В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля - 24.08.2022 Украина.ру
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В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля
В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля - 24.08.2022 Украина.ру
В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля
В Запорожской области подорвали автомобиль главы военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Михайловка Ивана Сушко. Об этом 24 августа сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов
2022-08-24T10:11
2022-08-24T10:11
новости
взрыв
украина
запорожье
владимир рогов
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Владимир Рогов назвал Украину "террористическим образованием УГИЛ". Аббревиатуру он расшифровал как "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", и пожелал его уничтожения.20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль 30-летней Дарьи Дугиной. Девушка погибла. По версии следствия, взрывное устройство было заложено на днище автомобиля со стороны водительского сидения. В ФСБ назвали причастной ко взрыву 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. Женщина снимала квартиру в доме погибшей, в день гибели Дугиной посещала мероприятие с ее участием, а после взрыва уехала в Эстонию через Псковскую область.
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новости, взрыв, украина, запорожье, владимир рогов
Новости, взрыв, Украина, Запорожье, Владимир Рогов

В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля

10:11 24.08.2022
 
Глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко
Глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко
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В Запорожской области подорвали автомобиль главы военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Михайловка Ивана Сушко. Об этом 24 августа сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов
"Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", - сообщил Рогов.
Владимир Рогов назвал Украину "террористическим образованием УГИЛ". Аббревиатуру он расшифровал как "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", и пожелал его уничтожения.
20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль 30-летней Дарьи Дугиной. Девушка погибла. По версии следствия, взрывное устройство было заложено на днище автомобиля со стороны водительского сидения. В ФСБ назвали причастной ко взрыву 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. Женщина снимала квартиру в доме погибшей, в день гибели Дугиной посещала мероприятие с ее участием, а после взрыва уехала в Эстонию через Псковскую область.
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
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В Запорожье посоветовали подозреваемой в убийстве дочери Дугина просить убежище в РоссииПодозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
НовостивзрывУкраинаЗапорожьеВладимир Рогов
 
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