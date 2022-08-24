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В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля

В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля - 24.08.2022 Украина.ру

В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля

В Запорожской области подорвали автомобиль главы военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Михайловка Ивана Сушко. Об этом 24 августа сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов

2022-08-24T10:11

2022-08-24T10:11

2022-08-24T10:11

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взрыв

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владимир рогов

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Владимир Рогов назвал Украину "террористическим образованием УГИЛ". Аббревиатуру он расшифровал как "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", и пожелал его уничтожения.20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль 30-летней Дарьи Дугиной. Девушка погибла. По версии следствия, взрывное устройство было заложено на днище автомобиля со стороны водительского сидения. В ФСБ назвали причастной ко взрыву 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. Женщина снимала квартиру в доме погибшей, в день гибели Дугиной посещала мероприятие с ее участием, а после взрыва уехала в Эстонию через Псковскую область.

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новости, взрыв, украина, запорожье, владимир рогов