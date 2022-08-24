"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВО - 24.08.2022 Украина.ру
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"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВО
"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВО - 24.08.2022 Украина.ру
"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВО
Украина может остаться без юга и левобережья Днепра при затягивании конфликта из-за увеличения военной помощи США, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative
2022-08-24T09:02
2022-08-24T09:02
сво
новости
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сша
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Он подверг критике открытое письмо "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно", под которым стоят подписи 20 известных американцев, являющихся сторонниками боевых действий.Макгрегор полагает, что рост поставок оружия станет причиной увеличения эскалации конфликта.По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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сво, новости, украина, сша
СВО, Новости, Украина, США

"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВО

09:02 24.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украина может остаться без юга и левобережья Днепра при затягивании конфликта из-за увеличения военной помощи США, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative
Он подверг критике открытое письмо "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно", под которым стоят подписи 20 известных американцев, являющихся сторонниками боевых действий.
Макгрегор полагает, что рост поставок оружия станет причиной увеличения эскалации конфликта.
Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей.
Дуглас Макгрегор
бывший советник министра обороны США полковник
По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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09:02"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВО
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